Opnieuw is de inheemse Sami-gemeenschap het slachtoffer

De eeuwenoude rendiercultuur van de Sami staat onder druk, omdat veel van het voormalige graasland is geprivatiseerd voor olie- en gasexploratie, mijnbouw en windmolenparken. Beeld Corbis via Getty Images

In een juichstemming werd vorige week door de directeur van de LKAB (mijnbouw Zweden) en de Zweedse minister van Energie de vondst van zeldzame metalen gebracht. Prachtig om deze metalen aan te wenden om duurzamer te kunnen leven, maar wat betekent deze vondst voor de lokale bevolking, de inheemse Sami-gemeenschap (Euro-indianen)?

De Sami werden ooit naar de onbewoonbare moerassen in het Noorden gejaagd. Het land waar niemand wilde wonen, totdat er ijzererts en nu zeldzame aardmetalen zijn gevonden. Hun land en cultuur worden kapotgemaakt door alle industriële activiteiten boven de poolcirkel.

Hun eeuwenoude rendiercultuur is nu bijna ter ziele, omdat zij als eersten zijn geraakt door de klimaatopwarming. Het volk met de kleinste voetprint van Europa wordt nu ook gedwongen om in de vervuilende mijnbouw te gaan werken in de voor hen ‘bezielde’ aarde. Ik ben benieuwd of Greta Thunberg ook gaat demonstreren in haar eigen land.

Sofia Krol, Rottevalle

Nuttige les

Het Zuid-Hollandse dorp Arkel is opgeschrikt door de arrestatie van een bewoner die vermoedelijk veiligheidschef van IS was. Zelden hoor je buurtbewoners na een arrestatie in hun wijk zeggen: ‘We wisten meteen al dat er iets niet pluis was met die man.’

Criminelen vallen nooit op in de straat waar ze wonen. Rustige mensen die hun hondje uitlaten en soms zelfs keurig het poepje in een zakje doen. Trouwens, ook die hond deed geen mens kwaad.

De eerste keer dat ik een gevangenis bezocht was in 1976, de koepel in Haarlem. Ik was redelijk overdonderd toen de directeur bastte: ‘Ik ga u iets mee laten maken dat u nooit meer zult vergeten als u boeven te spreken krijgt.’

De forse vijftiger ging mij voor naar de luchtplaats. Een stuk of dertig kerels liepen rondjes, een enkeling was aan het joggen. ‘Heren, mag ik even? Deze meneer is psycholoog. Welke belangrijke les geven we hem mee?’ Overal hetzelfde antwoord: ‘We zijn dezelfde mensen als buiten deze muren. Behandel ons als ieder ander.’

Voorwaar, een nuttige les.

Jan Bouman, Zeist

Meritocratie

Verhelderend, dat genuanceerde artikel over limitarisme. Het woord meritocratie viel echter nergens, terwijl juist dat idee ten grave werd gedragen. Meritocratie steunt immers op het geloof dat iedereen gelijke kansen krijgt om op grond van eigen verdienste op de juiste positie te komen in het leven, en niet langer op grond van afkomst.

Dat was grotendeels een illusie doordat goede afkomst bleek te zorgen voor goede scholing, gezondheid, de gewenste taalvaardigheid, goede banen, behuizing en sociale positie. De politiek zorgde voor prettige regelingen omtrent belasting op erfenissen en vermogens, tegenover forse belasting op zelfverdiend geld.

Vaarwel meritocratie. Je zou kunnen zeggen dat de mislukte meritocratie geleidelijk is overgegaan in de voor een relatief kleine groep aanzienlijk geslaagdere heritocratie, de praktijk dat erfenissen en afkomst bepalen hoe je terechtkomt in de maatschappij.

Het is al vaker opgemerkt dat als je de kloof tussen de armere en rijkere klassen wilt verkleinen, het zaak is vermogen dat niet zelf verdiend is veel zwaarder te belasten. Zonder uitzonderingen en fiscale vluchtwegen. Zou toch weer zorgen voor een snufje meritocratie.

Dolf Hartveldt, Scheveningen

ChatGPT

In het onderwijs maakt men zich zorgen over de ChatGPT die zelfstandig scripties kan schrijven. Gelet op de belabberde taal- en spellingsvaardigheid van de Nederlandse scholier zou die gelijk door de mand vallen met een foutloos geschreven stuk. Tenzij dit programma ook taalfouten kan toepassen. Heb je gelijk een onvoldoende.

Hans van Noord, Utrecht

ChatGPT (2)

ChatGPT is een blessing in disguise. De oplossing is dat er op school weer gewoon met pen en papier gewerkt wordt. De lessen schoonschrijven komen weer echt terug. Heerlijk.

Jan Lepeltak, Amsterdam

ChristenUnie

Het is inderdaad opvallend dat het juist de ChristenUnie is waar vrouwen op alle belangrijke posities een leidende rol hebben bemachtigd. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer, in het kabinet en in het partijbestuur trekken zij nu aan de touwtjes. Nu nog baas in eigen buik, iets waar vrouwen in Nederland echt iets aan hebben. Maar ja, dat zal van de heren in de partij wel niet mogen. Feminisme oké, maar wel volgens hun regeltjes.

Jan Nijdam, Hoorn

Universiteit

Ron Bormans en Erwin van Braam plaatsen vraagtekens bij het pushende gedrag van veel ouders richting een universitaire studie. Zij pleiten ook voor een (her)waardering van het mbo en het hbo. Nu zegt het spreekwoord niet voor niets, ‘elk meent zijn uil een valk te zijn’. Ik vermoed dat hun oproep weinig ouders zal overtuigen.

Graag zou ik de minister van Onderwijs dan ook willen vragen: stel wettelijk vast dat een universitaire studie te allen tijde voorafgegaan dient te worden door een afgeronde hbo-opleiding. Binnen de hbo-opleiding kan de ambitieuze student al wel punten (vrijstellingen) sprokkelen voor de latere universitaire studie.

Dit zou wel eens grote voordelen kunnen hebben, zoals minder studiestress op jonge leeftijd, meer tijd om tot een weloverwogen studierichting te komen, een rijpere leeftijd bij het begin van de wetenschappelijke vorming.

Bovendien: minstens een (stage)jaar aan praktijkervaring en daarbij het voordeel van veel (tijdelijke) arbeidskrachten in bedreigde sectoren als ‘de zorg’. Misschien zelfs wel het voordeel dat veel scholieren na hun hbo-opleiding helemaal geen behoefte meer hebben aan een universitaire uitputtingsslag.

Hiltjo Walma, Zwolle