Opmerkelijk dat de grondslag van het pensioenstelsel buiten het debat blijft

Bij wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek zijn oudere vrijwilligers bezig met de oogst van de laatste biologisch geteelde druiven van het seizoen. Beeld ANP / Flip Franssen

Ons pensioenstelstelsel heeft hoge uitvoeringskosten, 8 miljard bij een inleg van 32 miljard euro. De laatste tijd wordt weer het nodige gediscussieerd over ons pensioenstelsel. Thema’s zijn de rekenrente, het feit dat er niet geïndexeerd wordt et cetera. Bijdragen onlangs in de Volkskrant op 4 juli (Cees Grimbergen), 8 juli (Lezers over Pensioenen) en 9 juli (Frank Kalshoven). Interessant is dat in deze artikelen niet de grondslag van ons stelsel (kapitaalstelsel) ter discussie wordt gesteld.

Dat doet Dirk Bezemer (RUG) wel. Hij vermeldde twee jaar geleden in een artikel in De Groene dat op het ogenblik 32 miljard euro aan pensioenpremies wordt ingelegd en dat de lieve somma van 8,4 miljard euro (sic) wordt betaald aan uitvoeringskosten, bonussen en transactiekosten. Hij baseert zich daarbij op het boek Waar blijft mijn pensioen? Hoe ons pensioenstelsel uw pensioen ondermijnt van Martin ten Cate. Hij voegt er aan toe dat het in feite voordeliger zou zijn om een nieuw stelsel op basis van het omslagprincipe in te voeren. De uitvoeringskosten zouden slechts 0,1 miljard euro per jaar bedragen!

Een omslagstelsel kan problemen opleveren bij een vergrijzende bevolking. Dit probleem kan ondervangen worden door de gelden, aanwezig in de huidige pensioenpotten, te gebruiken. Deze gelden zouden ook gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke inflatiecorrectie. De huidige politieke en financiële elite (vermogensbeheerders, pensioenfondsen) hebben begrijpelijkerwijs geen belangstelling voor een dergelijke transformatie, hetgeen duidelijk was tijdens de presentatie van het boek van Martin ten Cate.

Verder nog dit; bij een omslagstelsel hoeven de deelnemers in de pensioenfondsen zich niet druk te maken of hun gelden belegd worden in maatschappelijk onwenselijke industrieën (b.v. tabaksindustrie).

Fokke Oeseburg, Delft

De tee vee

Bijna een halve eeuw geleden voorzag Gerard Reve al wat we vandaag de dag nog altijd in de media krijgen voorgeschoteld. Alleen al bij het zien van twee volle pagina’s over boerenzoon Jouke (Ten eerste, 8/7) gingen mijn gedachten uit naar Reves gedicht Roeping uit 1973:

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar /

verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, /

en eten voert, /

zal nooit haar naam vermeld zien. /

Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij /

voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, /

ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee. /

Toch goed dat er een God is.

Hans Prinsen, Nijmegen

Winstmolens

Goed verhaal over samen een windmolen financieren (Maandag, 11/7). Volgende keer graag een uitgebreid verhaal hoe de veeteeltboeren zelf biogas kunnen maken en tegelijkertijd alle stikstof-, CO2- en energieproblemen oplossen.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Aanbod

Oproep aan gepensioneerden die willen en kunnen werken: meld je massaal aan bij de werkgevers in je buurt, of waar je gewerkt hebt, of waar je van toegevoegde waarde kunt zijn. Wie voelt zich aangesproken om van de vraagkant naar de aanbodkant over te stappen?

Lisette Niemeijer, Schijndel

Stem tégen

Op het moment dat een opkomende democratie in het oosten van Europa wordt geschoffeerd, wordt het bondgenootschappelijk argument (Canada als bondgenoot/handelspartner nu niet laten vallen) gebruikt om te kiezen voor Ceta door PvdA’ers in de Eerste Kamer. Een bijzondere redenatie, die ik niet echt begrijp.

Willen we dan door deze neoliberale vrijhandelsargumentatie toch nog meer gaan consumeren, in plaats van consuminderen? Dat helpt toch niet om klimaatdoelen te behalen?

Waarom je sociaaldemocratische idealen laten vallen ten gunste van vrijhandel en vooral winst van grote bedrijven? Zorgen zij echt zo goed voor onze inwoners/burgers/werknemers? Bovendien: op de lange termijn gaat dit toch ten koste van onze democratie? En dat is toch ook niet uit te leggen aan onze kiezers? En nu niet aan boeren?

Het is olie op het vuur in ons eigen land en slecht voor samenwerking met andere linkse partijen. Dus, PvdA-­fractie: niet opschuiven in een verkeerde richting. Stem tegen Ceta.

Marianne Borgman, Leeuwarden

Yes, we can

‘Bied per direct als hoofdstroom ­biologische bedrijfsvoering aan op mbo- en hbo-nivo, in plaats van het schamele keuzevak dat het nu is’, en dat schijnbaar ook nog slechts op sommige opleidingen, volgens Anita Blijdorp.

Na het vele negatieve en soms defaitistische nieuws veer ik hier van op. Yes, we can, ook hier.

Paula Breeman, Leiden

Uber

Ook Neelie (b)lijkt ‘Uber’ de wet te staan. En Rutte heeft er waarschijnlijk geen actieve herinnering aan dat ook hij ooit door lobbyist Kroes is benaderd.

Hans Nagtegaal, Bussum