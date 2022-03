Ik las een interview met Pornhub-baas Feras Antoon in Vanity Fair, waarin hij vertelde: ‘Wij zijn een barometer. Als mensen gewelddadiger worden, wordt hun porno gewelddadiger. Als ze vrediger worden, wordt porno dat ook.’

Oké, dat wist ik nog niet. Op zich logisch. Wel een waarschuwing voor mensen die net nu besluiten om pornoacteur te worden: denk er nog even over na.

Toevallig zat ik ook over die barometer te denken naar aanleiding van de twee grote Netflixhits van dit moment, die allebei over oplichters gaan. De ene hit is de docu The Tinder Swindler, over een man met een klein zonnebrilletje en een privéjet die zijn dates het hoofd op hol bracht door te doen alsof hij diamantair was en vervolgens diverse poten uit hun lijven draaide. De andere, de serie Inventing Anna, is gebaseerd op de echt bestaande Anna Sorokin, een jonge vrouw die speelde dat ze een rijke Duitse erfgename was en zo allerlei banken en vriendinnen geld afhandig maakte.

Netflix zal ook wel een barometer zijn; juist nu hebben we zin om, al liggend op de bank, verhalen over leugenachtige sociopaten tot ons te nemen.

Ik had er ook zin in. Ik keek The Tinder Swindler en las het boek My Friend Anna, geschreven door een vriendin van Anna Sorokin die door haar was getild.

Wat blijkt: oplichting is, verteld vanuit de opgelichte partij, ontiegelijk saai. Eerst maakt de leugenaar ze het hof; dat is leuk. Het gaat gepaard met allerlei glazen champagne, gevlieg met de privéjet, ‘Ga je mee naar een heel dure sauna?’, ‘Je mag mijn heel dure sportlegging best hebben, hoor’ en ‘Zullen we vanavond anders weer bij dat ene heel dure restaurant eten?’ ‘Ga je mee naar een heel dure riad in Marokko met een privézwembadje?’ Dit vormt de basis voor een stevige en compleet ongelijkwaardige vriendschap of relatie.

Vervolgens licht de een de ander op, en dan breekt de saaiheid aan. De opgelichte partij gaat nonstop appen, bellen, mailen, panieken, weer appen, woedende gesproken berichten sturen. Heel veel gedoe, samen te vatten in: ‘Ik krijg nog tienduizend/honderdduizend/één miljoen dollar van je.’ Waarop de oplichter steeds terug appt: ‘Tuurlijk, is goed, ik maak het zo over.’ Spoiler: dat is niet waar.

Eigenlijk is dat helemaal geen goed gegeven voor een spannend verhaal. Ik wil geen boek lezen, of docu bekijken, die bestaat uit een lange reeks woedende, slecht geformuleerde apps.

De enige die vermakelijk was, was de liegende sociopaat, maar die verdwijnt na de grote oplichterij altijd uit beeld, want die is al op zoek naar een volgend slachtoffer.

De oplichters zijn leuker dan de opgelichten. Dat zegt ook vast weer heel veel over deze tijd.