Opinieblog - Internationale pers over WK-finale: ‘Oranje kan volgende wereldkampioen worden’

Lieke Martens (NL) wordt gestuit door Ali Krieger (VS) tijdens de WK-finale in Lyon, 7 juli 2019. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bijna 5,5 miljoen Nederlanders zagen zondag hoe de Verenigde Staten de WK-titel veroverden op de Oranje Leeuwinnen. Wat schrijven de internationale media over de finale? ‘Het Amerikaanse elftal is van een andere planeet.’

Zo hoog als de kijkcijfers zijn, zo laag zijn de beoordelingen die de Franse sportkrant L’Equipe uitdeelt aan de Nederlanders spelers: alleen keeper Sari van Veenendaal en Vivianne Miedema scoren een voldoende. Wel prijst de krant de fysieke inzet van Nederland die ‘de Amerikaanse machine deed haperen’.

De Spaanse sportkrant Marca schrijft lovende woorden over de Nederlandse defensie in de eerste helft, die ‘het hoge ritme en de intensiteit die de rivaal vanaf het fluitsignaal toepaste, wist te controleren’. Maar de krant concludeert eveneens dat Oranje kansloos was na de 1-0 en dat het Amerikaanse elftal van een andere orde is: ‘De VS hebben de meest ervaren selectie (met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar) van alle 24 deelnemers van het kampioenschap, met twaalf spelers die in de dertig zijn. Ze zullen zich moeten vernieuwen om op wereldniveau te blijven, maar op dit moment blijven ze aantonen dat ze van een andere planeet zijn.’

Op het sportblog van The Guardian is de meest optimistische kijk op Oranje te vinden. ‘Met aanvallend vermogen, een moedig middenveld en een uitstekende keeper, is Nederland een groeiende kracht in het wereldvoetbal’, aldus de Australische schrijver Kieran Pender. ‘Eerder in het toernooi zei de Braziliaanse voetbalster Marta: ‘Huil aan het begin, zodat je kan lachen aan het eind.’ Zondag was een dag van tranen en hartzeer voor de Nederlandse nationale ploeg. Maar nadat Nederland alle verwachtingen overtrof door de finale van hun pas tweede WK te bereiken, zou het geen verrassing zijn om ze te zien lachen in 2023.’

Dat de meeste buitenlandse media ‘hard en kritisch’ over Oranje schrijven, begrijpt Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf, wel. ‘Slechts bij hoge uitzondering – in de eerste helft tegen Japan en tweede helft tegen Italië – lukte het de vrouwen om het soms sensationele niveau van twee jaar geleden in eigen land te halen toen Oranje Europees kampioen werd.’ Maar volgens hem staat buiten kijf dat de Leeuwinnen het nationale vrouwenvoetbal op de kaart hebben gezet. ‘En daar zullen ze ook nooit meer van verdwijnen. Of je het leuk vindt of niet, of het qua voetbalniveau terecht is of niet; Nederland heeft de Oranje Leeuwinnen definitief in het hart gesloten.’

Debat over gratis retourneren: ‘Ik beloon klanten liever dan dat ik ze straf’ - 4 juli

Producten van Zalando. De webwinkel zegt de helft van alle bestelde kleding retour te krijgen. Beeld Reuters

Een mooi paar schoenen bestellen kan steeds makkelijker online. Het gratis terugsturen als ze toch niet mooi zijn ook. Dat kosteloos retourneren drukt de winst bij webwinkels, en dan is er ook nog de impact van al die verzendingen op het milieu. Hoe moeten webwinkels dat aanpakken, volgens winkeliers en duurzaamheidsexperts? ‘De klant laten betalen, pakte heel goed uit.’

Veel bedrijven wagen zich niet aan een betaald retourbeleid uit angst dat consumenten dan uitwijken naar de concurrent die daar geen kosten voor rekent. Webwinkel Sans Online durfde vijf maanden geleden wel de stap te zetten (klanten betalen nu 2,95 euro om te retourneren), en dat is goed uitgepakt volgens directeur Tom Sans: ‘Qua afzet zitten we nog steeds in de plus. En de grootste winst zit ’m erin dat we minder retour krijgen: we zijn van 48 procent naar 40 procent geretourneerde producten gegaan.’ Hij ziet in de reviews dat sommige klanten het jammer vinden dat het bedrijf kosten rekent voor het retourneren, maar ‘het grootste gedeelte vindt het normaal’.

Sans ziet niets in een retourlimiet waarbij klanten niet meer gespreid kunnen betalen als zij dat overschrijden. ‘Ik hou me liever bezig met de groep klanten die veel opleveren, dan met de groep die ik moet blokkeren. We voerden dit betaalbeleid in als een noodstop, nu gaan we dat meer finetunen. Misschien dat trouwe klanten op termijn niet meer die 2,95 hoeven te betalen. We zetten liever in op belonen dan op straffen.’ Speelde duurzaamheid ook een rol in het besluit om een prijskaartje aan het retourneren te hangen? ‘Daar hebben we wel aan gedacht, maar daarvoor hebben we ook een andere functie. Klanten kunnen bij het bestellen de optie ‘geen stress’ aanvinken. Dan maakt het niet uit wanneer het pakket komt, en worden dus meer bestellingen gecombineerd bezorgd. We zien dat die optie ook steeds vaker wordt gebruikt.’

Ellen de Lange, duurzaamheidsadviseur bij Thuiswinkel.org, ziet dat bedrijven al op veel verschillende manieren bezig zijn om het retourvraagstuk ook vanuit duurzaamheidsoogpunt aan te vliegen. ‘Consumenten kunnen bijvoorbeeld hun retourproduct weer meegeven aan de bezorger wanneer die weer aan de deur komt. Er wordt nu ook mee geëxperimenteerd om dat zonder verpakking te doen. De bezorger zorgt dan dat hij verpakking in zijn busje heeft waarin hij het weer mee kan nemen. Daarnaast wordt gelet op meer herbruikbare verpakkingen en dat verpakkingen ‘monomateriaal’ blijven, zodat ze beter te recyclen zijn.’

De Lange wijst ook op de verantwoordelijkheid van de consument zelf, die bijvoorbeeld de auto kan laten staan en in plaats daarvan fietsend en lopend naar het afhaalpunt voor retourproducten kan gaan. Ook ligt het natuurlijk bij klanten zelf of ze spullen wel of niet kopen. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het om een klein percentage gaat dat echt misbruik maakt van het gratis retourneerbeleid: ‘Het overgrote deel bestelt niet zomaar van alles en stuurt alleen kleding terug die echt niet mooi stond of waarvan de maat niet goed was.’

Jonger stemmen een goed idee? ‘Ook 16-jarigen kunnen een geïnformeerde stem uitbrengen’ - 2 juli

Leerlingen van een middelbare school in Assen brengen hun stem uit voor de Scholierenverkiezingen, de schaduwverkiezingen van de gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2018. Beeld ANP

Moet de stemgerechtigde leeftijd omlaag? Minister Ollongren is ‘heel blij’ dat de mogelijkheid wordt onderzocht, tegenstanders vinden dat 16-jarigen veel te beïnvloedbaar zijn. In België woedt al jaren dezelfde discussie. Het stadsbestuur van Gent begon een experiment tijdens de lokale verkiezingen. De conclusie: 16-jarigen zijn perfect in staat een doordachte stem uit te brengen, maar of ze dat ook willen is nog maar de vraag.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, ontvingen alle 16- en 17-jarigen in Gent per brief een persoonlijke oproep om te stemmen. De stemmen zouden niet officieel meetellen, maar het stadsbestuur zou wel rekening proberen te houden met de resultaten. ‘Er bestaat een stereotiepe beeld dat jongeren zich laten leiden door een mooi gezicht of een pakkende slogan,’ vertelt Dieter Stiers, een van de betrokken onderzoekers van het experiment van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Maar hun logica was vergelijkbaar met die van volwassen stemmers. Zo hechten kiezers van de groene partij aan het milieu, terwijl stemmers op een liberale partij meer denken aan de economie.’

Wel viel op dat scholieren die een academische scholing volgen veel vaker gehoor gaven aan de oproep dan scholieren die richting het beroepsonderwijs gingen. Is dat een reden om het stemmen toch uit te stellen? Stiers vindt van niet: ‘Die ongelijkheid van opleidingsniveaus geldt ook op latere leeftijd. Als je jongeren bereikt terwijl ze nog op school zitten, kun je die ongelijkheid juist verkleinen.’

Daarbij is het volgens hem wel belangrijk dat scholen een actieve rol op zich nemen. ‘Een vak als burgerschapsvorming is heel belangrijk. Terwijl vroeger stemmen op zich al enkele positieve veranderingen teweeg kan brengen, is het vooral belangrijk jongeren tegelijkertijd al vroeg warm te maken voor democratie en het belang daarvan: wat gebeurt er in de politiek, waarom gebeurt dat en waarom op deze manier?’

Goed idee dus, 16- en 17-jarigen naar de stembus? Stiers ziet meer kansen dan problemen, maar: ‘De meeste jongeren en ouders die we ondervraagd hebben, vonden het wel prima dat de leeftijdsgrens nu 18 jaar is. De vraag is dan natuurlijk wel of je zoiets moet opleggen als jongeren het zelf niet willen.’

LEES OOK: ‘Kinderen laten zien dat ze gehoord willen worden – geef ze stemrecht,’ betoogt Asha ten Broeke in haar column. Ook Caesar Bast, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, is duidelijk in dit opiniestuk: ‘Geef de 16- en 17-jarigen middels het stemrecht invloed op de beslissingen die hun toekomst bepalen.’ Minister Kajsa Ollongren vindt het idee van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd interessant: ‘We vragen al best veel van 16-jarigen. Je kunt op die leeftijd al heel veel en we willen mensen heel graag laten meedoen en meedenken en meebeslissen.’ Lees hier het hele interview.

Reacties op ontmoeting Trump en Kim Jong-un: ‘Geef Trump de Nobelprijs’ - 1 juli

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un loopt de Amerikaanse president Donald Trump tegemoet bij de demarcatielijn tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, 30 juni 2019. Beeld AFP

Als eerste zittende Amerikaanse president ooit zette Donald Trump zondag voet op Noord-Koreaanse bodem. Is dit het begin van verandering? Of is het pure symboliek? Dit schrijven internationale media over de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un: ‘De ontmoeting is vooral goud waard voor de Noord-Koreaanse propagandamachine.’

Volgens The Wall Street Journal is de symboliek van de ontmoeting sterker dan de inhoud. ‘Vooralsnog is door Trumps diplomatie in ieder geval de kans op nieuwe Noord-Koreaanse nucleaire testen afgenomen. Maar Kim wil dat de Verenigde Staties sancties verlichten voor hij ook maar de meest bescheiden stappen neemt om zijn onderzoekslaboratoria, testfaciliteiten en kernwapenvoorraden te onthullen, laat staan te ontmantelen. Zonder dat toe te zeggen, zijn de beloftes van Noord-Korea niets waard.’

De krant is wel positief over de ‘meer substantiële vooruitgang’ die Trump heeft geboekt bij de Chinese president Xi Jinping. ‘De twee hebben een wapenstilstand uitgeroepen over hun handelsoorlog en afgesproken om onderhandelingen over een groter akkoord te hervatten. (...) De wapenstilstand houdt in ieder geval de escalatie tegen die de economie van beide landen zou hebben beschadigd.’

‘Trump vond het prima om met Noord-Korea samen te werken op hun voorwaarden, waarmee hij impliciet de legitimiteit van het regime als kernwapenstaat erkent’, schrijft The Economist. ‘Zijn opmerkingen, in combinatie met de foto’s van Trump die Noord-Korea betreedt en zegt dat hij vereerd is dat Kim hem ontvangt, zijn goud waard voor de Noord-Koreaanse propagandamachine. Ze zullen die foto’s gebruiken om het diplomatieke vernuft van hun grote leider aan te tonen. (...) Ondertussen gebruikte Trump de gelegenheid om zichzelf te feliciteren met het feit dat hij de regio had gered van een verwoestend conflict dat zonder zijn inspanningen zou zijn uitgebroken.’

Veel vleierij dus, maar levert het ook iets op? Daar heeft het magazine een hard hoofd in: ‘Als een vredesoperatie inhoudt dat de relaties met een losgeslagen dictatuur verbeteren, heeft de ontmoeting zeker enig nut. Maar het heeft zeer weinig bijgedragen aan het Amerikaanse doel om Noord-Korea ervan te overtuigen dat het zijn kernwapens moet opgeven.’

Harry J. Kazianis, hoofd Koreaanse Studies van de Amerikaanse denktank Center for the National Interest, ziet het allemaal een stuk zonniger in. ‘De president heeft de Koreaanse kwestie in anderhalf jaar meer goed gedaan dan president Obama in acht jaar’, schrijft hij in een opiniestuk voor Fox News. ‘Noord-Korea test niet langer kernwapens of langeafstandsraketten, en Trump is nu blijkbaar maatjes met Kim. Is het allemaal wat vreemd? Ja. Maar is het beter dan een oorlog die miljoenen mensen zou doden? Zeker. En hoewel we nog een lange weg te gaan hebben voordat we kunnen beweren dat Noord-Korea geen bedreiging meer is voor Amerika, hou ik van waarmee de president bezig is. En dat zou het Amerikaanse volk ook moeten doen.’

‘En verdomd, als president Obama een Nobelprijs ontving voor bijna niets, dan resteert er één duidelijk actiepunt: en dat is ervoor zorgen dat Donald Trump ook die prijs krijgt.’

‘Het gevaar is dat Trump Kim Jong-un alleen maar op een voetstuk heeft geplaatst met hun ontmoeting,’ schrijft Bert Lanting in het commentaar.

Democratie op de schop? ‘Het kabinet kiest ervoor de burger op afstand te houden’ - 28 juni

Minister Kajsa Ollongren in de Eerste Kamer tijdens het debat over de intrekking van de wet raadgevend referendum, 3 juli 2018. Beeld ANP

In reactie op de staatscommissie-Remkes, komt het kabinet met voorstellen om het parlementair stelsel te vernieuwen. Maar in hoeverre is er echt sprake van vernieuwing? De tendens in de Nederlandse krantencommentaren is teleurstelling: ‘Het kabinet gooit het rapport vol aanbevelingen vrijwel geheel in de prullenbak.’

Raoul du Pré was eerder deze week in het commentaar van de Volkskrant positief over de grotere rol voor de voorkeurstem, maar: ‘Die stap kan niet goedmaken dat het kabinet op het meest wezenlijke punt van de staatscommissie, het referendum, weer kiest voor doorschuiven en verder ‘onderzoek’. Alsof er niet al een scherp advies lag met de stelling dat het juist in de oprukkende diplomademocratie – waarin de lager opgeleiden zich steeds minder vertegenwoordigd voelen – van belang is om een democratische noodrem in te bouwen.’

Hans van Soest schrijft in het AD-commentaar dat het kabinet de aanbevelingen van de staatscommissie ‘vrijwel geheel in de prullenbak’ gooit. Hij is vooral kritisch op het voorstel om de Eerste Kamer weer in twee etappes te kiezen:

‘In haar rapport schreef de staatscommissie nou juist dat zo’n verkiezing in twee delen onwenselijk is. Immers: de keuze van de kiezer werkt dan slechts vertraagd door in Den Haag. Inderdaad stonden de Statenverkiezingen in maart wel héél erg in het teken van de landelijke politiek. En inderdaad zouden senatoren geen Tweede Kamertje moeten spelen. Maar het kabinet moet niet de illusie hebben dat dat minder wordt door de grondwet weer te wijzigen. Bovendien is het land niet onbestuurbaar geworden de afgelopen jaren. Wel moet er met de wens van meer partijen rekening worden gehouden, maar dat is niet per se slecht.’

Het commentaar van Trouw begint met twee positieve punten: de snelheid waarmee het kabinet reageert op de adviezen van de commissie-Remkes en het feit dat op regeringsniveau ‘wordt erkend dat een belangrijk deel van de bevolking zich niet vertegenwoordigd voelt in Den Haag.’ Wel stellen de oplossingen zelf enigszins teleur omdat ‘grote, meer principiële veranderingen’ op zich laten wachten.

Toch is de krant vrij optimistisch: ‘De kiezer krijgt meer mogelijkheden om op een kandidaat uit de eigen regio te stemmen en de wijze waarop leden van de Eerste Kamer worden gekozen wordt – terecht – grondig gewijzigd. (...) Het bindende correctief referendum is vooralsnog niet uit beeld. Dat is al heel wat, gezien de jarenlange stilstand op dit punt.’ En over het stemrecht vanaf 16 jaar: ‘Er wordt steeds meer van jongeren van 16 en 17 jaar gevraagd in deze samenleving. Het is dan ook goed daar nog iets breder over te discussiëren.’

NRC Handelsblad concludeert dat de reactie van het kabinet in lijn is met de langdurige geschiedenis van het onderzochte probleem: ‘Voorzichtig aan, niet forceren, nader bestuderen, verder uitwerken.’ Een ‘iets opener benadering’ van het referendum-vraagstuk zou het kabinet volgens de krant niet hebben misstaan. In plaats daarvan kiest het er nu voor ‘de burger op afstand te houden’.

Met de nieuwe opzet voor de Eerste Kamer ‘wordt teruggekeerd naar de situatie van voor de Grondwetswijziging van 1983. Het is eigenlijk wel zo illustratief. Niet voor niets wordt staatkundige vernieuwing in Nederland al decennialang vergeleken met een processie van Echternach.’

LEES OOK: Hoe zitten de drie belangrijkste voorstellen van minister Ollongren in elkaar? ‘Veel mensen zijn heel tevreden over hoe onze democratie werkt, maar zoom je in, dan is grofweg eenderde dat niet.’ Lees hier een interview met Kajsa Ollongren.

Gaat deze foto te ver of heiligt het doel de middelen? - 27 juni

De lichamen van Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn dochterje Valeria, migranten uit Salvador. Beeld AP

De foto van een verdronken vader en dochter, migranten uit Salvador, roept veel reacties op binnen de Verenigde Staten en daarbuiten. Gaat publicatie van zulke schrikwekkende beelden te ver of heiligt het doel de middelen?

Marcel Molle, bestuursvoorzitter van Stichting Zilveren Camera, ziet eigenlijk geen reden om dergelijke foto’s niet te publiceren. ‘Zulke foto’s spelen een belangrijke rol. Goede fotojournalistiek kan bijdragen aan objectieve oordeelsvorming. Daarbij is het wel belangrijk dat het vanuit zuivere motieven is gemaakt (zo objectief mogelijk, zonder kanten te kiezen), en dat het niet voor nog verdere afstomping van het publiek zorgt. Ik zag gisteren in een Facebook-groep voor fotografen de vraag of deze foto schokkend is. Ik mag toch nondeju hopen van wel. Als we dit al niet meer schokkend vinden...’

Stichting Vluchteling publiceert bewust de foto niet en directeur Tineke Ceelen noemt het ‘ten hemel schreiend’ dat dit soort foto’s nodig zijn om een beeld te schetsen van het vluchtelingendrama. Molle is het ermee eens dat de beelden die we al kennen uit vluchtelingenkampen schokkend genoeg zouden moeten zijn. ‘Maar we leven in een wereld die nogal cynisch in elkaar zit, waar afstomping is. Alleen al het feit dat we het hier nu toch weer over hebben, geeft aan dat het blijkbaar toch nog nodig is.’

Wel ziet hij een glijdende schaal: waar vorig jaar de World Press Photo-winnaar een huilend meisje aan de grens was, raken we nu ondersteboven van een dood meisje en haar vader. ‘Ik hoop niet dat we er straks pas ondersteboven van zijn als het om een heel gezin gaat, of een hele boot.’ Maar zolang het vanuit die zuivere journalistieke motieven gebeurt, zijn er wat Molle betreft geen grenzen.

Is de storm net zo groot als destijds bij de foto van het verdronken Syrische jongetje Alan? Molle denkt van niet. ‘Het zal moeten blijken of dit een kantelpunt is, maar ik ben geneigd om te zeggen van niet. We moeten laten zien wat er gebeurt, in dit geval de gruwelijke gevolgen van beleid dat door mensen is gemaakt. En we moeten vooral niet doen als dat niet gebeurt. Tegelijkertijd moeten we niet overschatten wat zo’n foto doet. Ik kan me voorstellen dat de Amerikaanse maatschappij te hard en gepolariseerd is om hierdoor te veranderen.’

