Opinieblog – ‘Iedereen was op de hoogte. Het was geen geheim’

Ambassadeur Gordon Sondland verlaat de zaal na zijn getuigenis over de ‘Oekraïne-affaire’. Beeld EPA

De controverse over de verhoren was vanaf het begin of dit een politiek spel was. Nancy Pelosi zei dat het Congres nu niet anders kon: als over de beschuldiging van zo’n duidelijke overtreding van de presidentseed geen hoorzitting zou worden gehouden, zou het grondwetsartikel over impeachment naar de prullenbak worden verwezen. De Republikeinen hebben altijd volgehouden dat er eigenlijk niets aan de hand is en zeggen met Trump dat de verzoeken aan Zelenski nooit een quid pro quo (voor wat hoort wat) waren. Sondland, een zakenman die door Trump met een ambassadeurschap werd beloond voor een forse campagnedonatie, verklaarde dat er wel een quid pro quo was, al had Trump hem later in een telefoongesprek gezegd dat hij geen quid pro quo wilde.

The New York Post

Trump en de Republikeinen worden gesteund door rechtse media als Fox News en de krant The New York Post. Commentator Michael Goodwin, die in een vorige column nog had geschreven dat Pelosi en de voorzitter van de hoorzittingen, Adam Shiff, zich grote zorgen gingen maken over de haalbaarheid, veranderde na Sondland van mening, schrijft hij: ‘Dems hebben eindelijk iets dat ze kunnen gebruiken’.

‘Shiff en Pelosi hebben nu iets waarmee ze aan de slag kunnen in hun poging om de verkiezingen van 2016 uit te wissen. Toegegeven: het is niet veel, want het cadeau kwam met een enorm voorbehoud. Sondlands belangrijkste getuigenis, met betrekking tot de quid pro quo, levert munitie aan beide partijen en heeft tegenstrijdigheden en zwakke kanten die het voor de Democraten lastig maken hier de doorslaggevende kwestie van te maken. (…)

‘In ieder geval krijgen de contouren van artikelen van een afzettingsprocedure nu duidelijk vorm. De eerste kan een aanklacht wegens omkoping zijn, voortkomend uit de beschuldiging van quid pro quo. De tweede zou minachting van het Congres kunnen zijn voor het nalaten van het leveren van opgeroepen getuigen en gevraagde documenten en de derde iets als obstructie of intimidatie van getuigen.

‘Apart of opgeteld is het niet veel en het is moeilijk voor te stellen dat kiezers een stuk of twintig Republikeinse senatoren zullen overhalen een veroordeling en afzetting te steunen. Maar voor de Democraten is dat niet noodzakelijkerwijs fataal. Ze hebben nu een route naar aanklachten waarvoor ze een meerderheid (in het Huis van Afgevaardigden, red.) kunnen halen, die ze tot nu toe niet hadden.’

The New York Times

President Trump moet zich verantwoorden en niet de hele tijd wegduiken, vindt daarentegen The New York Times steeds al en nu zeker na twee ‘desastreuze’ zinnetjes van Sondland: ‘Iedereen was op de hoogte. Het was geen geheim.

‘Weet u wat zou helpen bij het ophelderen van alle kwesties? Getuigenissen onder ede door de vele sleutelfiguren in deze zaak die nog niet voor het Congres zijn verschenen, ondank het feit dat ze vrijwel allen zijn gedagvaard.

‘Trump beweert dat hij niets verkeerds heeft gedaan, en toch verbiedt het Witte Huis de meeste van deze personen onder ede te getuigen. (Sondland zelf legde het bevel van het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken om niet te getuigen naast zich neer.)

‘Het is zinvol dit punt te onderstrepen: alle getuigen die bezwarende verklaringen over Trump hebben afgelegd deden dat onder ede. Al diegenen van wie wij moeten geloven dat ze de president zouden vrijpleiten hebben tot dusver geweigerd te komen getuigen. (…)

‘Er is al overweldigend bewijs dat president Trump zijn macht heeft misbruikt. Het zijn klassieke voorbeelden van overtredingen waarop afzetting staat, sommige zijn federale misdaden. Het is essentieel dat het Huis van Afgevaardigden een diepgravend onderzoek uitvoert, inclusief het horen van cruciale spelers die nog niet zijn komen opdagen.’

Johnson en Corbyn ‘nek aan nek na tv-botsing’ - 20 november

Beeld uit het ITV-debat. Beeld EPA

De Britse lijsttrekkers bedienden in hun eerste tv-debat, dinsdagavond, vooral hun achterban. De Britse kranten berichten volgens hun politieke voorkeuren. De Daily Mail noemt Labour-leider Corbyns optreden ‘belachelijk’, de Daily Mirror vindt juist dat Conservatief Johnson het lachertje van de avond was. The Times kiest de neutrale positie: ‘Nek aan nek na tv-botsing’. Dit blijkt uit een peiling: 51 procent van de ondervraagden vindt dat Johnson won, 49 procent juist Corbyn.

The Guardian signaleerde de twee hoofdthema’s in de komende verkiezingen van 12 december. Johnson hamerde op de Brexit, Corbyn op het nationale gezondheidssysteem, de NHS, dat Johnson aan Amerikaanse bedrijven zou willen verkopen. De premier ontkende dat in alle toonaarden. Maar volgens The Guardian dreef Corbyn Johnson met succes in de hoek over de NHS en andere sociale voorzieningen, die door de Conservatieve regering in gevaar worden gebracht.

Corbyn wordt in de kranten die voor de Brexit zijn, gehekeld omdat hij negen keer de vraag of hij zelf voor of tegen Brexit is, weigerde te beantwoorden. The Sun: ‘Bojo badges Brexit bodger’ (vrij vertaald zonder alliteratie: Johnson geeft de Brexit-vermijder ervan langs). Corbyn probeerde uit te leggen dat, als hij premier wordt, Labour een nieuw akkoord zal proberen te sluiten met de EU, waarin Groot-Brittannië wel bij de douane-unie blijft, en dat hij zijn akkoord in een nieuw referendum zal voorleggen aan de Britse kiezers. Maar of hij dan voor of tegen die Brexit zal stemmen, wilde hij niet zeggen.

Door het publiek in de studio van de zender ITV werd gelachen om sommige uitspraken van beide politici, volgens de BBC. Dat was opvallend, vond BBC-commentator Laura Kuenssberg. Dat is teken hoe veel kiezers aankijken tegen deze verkiezingen, schrijft ze, dat ze ‘een nationale leider moeten kiezen uit een weinig aantrekkelijk paar’.

De Daily Mail hoorde alleen het ‘schampere gelach van het studiopubliek’ als Corbyn over Brexit sprak; The Guardian viel juist het gelach op toen Johnson toegaf ‘dat de waarheid ertoe doet bij deze verkiezingen’.

De invloedrijke zakenkrant The Financial Times kopt ‘Johnson overleeft venijnig duel met Corbyn’. De labour-leider gaf ‘een solide optreden en hij scoorde punten tegen de premier, maar het debat van een uur lang leverde hem niet de doorbraak op waar hij op uit was’. In de opiniepeilingen staan de Conservatieven ver voor op Labour.

Lezers over de Belastingdienst: ‘Afschaffen is de enige oplossing’ - 15 november

De Belastingdienst moet een forse schadevergoeding betalen aan honderden ouders na het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslagen. Veel lezers zijn kritisch op het toeslagenstelsel: ‘Veel aanvragers hebben geen idee hoe het stelsel werkt en komen financieel enorm in de problemen door een terugvordering.’

Ondoorgrondelijk

Uitstel- en struisvogelgedrag, genoemd als oorzaken voor terugvorderingen door de Belastingdienst, zijn voorbehouden aan aanvragers van toeslagen die in staat zijn het stelsel te begrijpen. Heel veel aanvragers hebben geen idee hoe het stelsel werkt en kunnen zich dat niet eigen maken. Zij zijn niet in staat hun bruto inkomen juist te schatten of snappen niet dat (en hoe) relevante wijzigingen moeten worden doorgegeven. Onwetendheid met grote gevolgen, geen opzettelijk of bewust gedrag. Ook de argumenten dat mensen complexe keuzes vermijden en zich liever niet verdiepen in het toeslagenstelsel, gaan op voor hen die daartoe in staat zijn. En zeer veel aanvragers zijn dat dus niet!

Over de ‘verliesaversie’ wil ik graag het volgende zeggen: de aanvragers waar ik op doel, zijn vaak mensen met een kleine portemonnee die financieel enorm in de problemen komen door een terugvordering. Die veroorzaakt dan geen financiële pijn, maar armoede en stress. Sociaal Raadslieden kunnen deze aanvragers kosteloos en effectief ondersteunen bij terugvorderingen en het op orde brengen van hun toeslagen en financiële situatie.

Anke Verschoor, sociaal juridisch dienstverlener, Tilburg

Geschokt?

De Kamerleden zijn weer ‘geschokt’ over de het optreden van de Belastingdienst met betrekking tot de kinderopvangtoeslagen. Staatssecretaris Snel wordt ter verantwoording geroepen hoe het heeft kunnen gebeuren. Het is duidelijk dat de Belastingdienst niet goed heeft gehandeld.

Maar waarom zijn de Kamerleden niet ‘geschokt’ omdat zij zelf complexe toeslagenstelsels hebben gemaakt dan wel goedgekeurd die in de uitvoering (zie het rapport van het ambtelijke beleidsonderzoek) zowel voor belastingambtenaren als voor toeslagontvangers onwerkbaar waren en nog steeds zijn? Moeten we de belastingambtenaren dankbaar zijn omdat ze het failliet van het toeslagenstelsel hebben aangetoond? Kunnen onze volksvertegenwoordigers misschien een keer een motie van wantrouwen tegen zichzelf indienen?

Onno Schweers, Hoorn

Verwondering

Merkwaardig dat het rapport van de commissie-Donner, over de miskleun van de Belastingdienst bij de ongefundeerde beschuldiging van fraude bij de kindertoeslag, Omzien in verwondering heet. Dat is de titel van de in 1970-1971 in de reeks Privé-domein verschenen tweedelige memoires van Annie Romeijn-Verschoor. Romein Verschoor (1895-1978) was historica en letterkundige en samen met haar man Dr. Jan Romein auteur van o.a. De lage landen bij de zee en Erflaters van onze beschaving. Romein-Verschoor verdedigde in 1935 haar proefschrift Vrouwenspiegel en werkte sinds 1972 voor het feministische blad Opzij.

Jan en Annie Romein hebben hun sympathie voor het marxisme nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat een commissie onder leiding van CDA’er Donner deze titel kiest voor zijn rapport wekt op zijn minst verwondering.

Peter Ruijtenbeek, Den Haag

Afschaffen

Mooie column van Harriet Duurvoort over de psychologie van het toeslagensysteem. Echter, wanneer ze schrijft dat de Belastingdienst altijd uit moet gaan dat een aanvrager van toeslagen ‘te goeder trouw is’, slaat ze de plank vreselijk mis.

Kennelijk is ze de ‘Bulgarenfraude’ uit 2013 vergeten. Die was immers de terechte aanleiding voor een strenger beleid. Dat is echter weer doorgeslagen. Omdat je niet iedereen kunt vertrouwen, maar ook niet wantrouwen, rest er maar één oplossing: afschaffen.

Ruud Maltha, Berghem