Opinieblog – Britse media over vertrek Boris Johnson: ‘Opgeruimd staat netjes’

Een selectie van interessante debatten op internet en in andere media of lezersbrieven, bij elkaar geblogd door opinieredacteuren van de Volkskrant .

Boris Johnson loopt langs de ambtswoning van de Britse premier aan Downing Street, op 9 juli 2018. Foto REUTERS

Na Brexit-minister David Davis diende ook minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zijn ontslag in uit onvrede over de Brexit-koers van May. Wat schrijven de Britse media over zijn vertrek?

‘Opgeruimd staat netjes’

‘De heer Johnson is de meest overschatte Britse politicus, met name door hemzelf’, tekent The Guardian op in een nietsontziend hoofdcommentaar. ‘Hij was een schandalig waardeloze minister van Buitenlandse Zaken. Hij verminderde zowel het aanzien van Groot-Brittannië in de wereld als zijn eigen reputatie door hoe hij zijn rol vervulde, niet in de laatste plaats door zijn lof voor Donald Trump. Hij was simpelweg niet opgewassen tegen de baan. Meneer Johnson gaat niet voor ernst, hij gaat voor eigenbelang. De Britse regering is beter af zonder hem. De Tory-partij moet zichzelf niet voor de gek houden dat hij het antwoord is op zijn problemen.’

Trek lering uit het vertrek

The Telegraph schijnt in het hoofdcommentaar om een andere reden een positief licht op het aftreden van Johnson: de krant hoopt dat het vertrek van Davis en Johnson ervoor zorgt dat May haar Brexit-scenario herziet: ‘De Chequers-deal is een slecht pakket van voorstellen dat de EU zal aanmoedigen om nog meer concessies te eisen.

‘(…) Mevrouw May blijft beweren dat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de vrije markt zal verlaten, maar de Chequers-overeenkomst betekent dat we elementen van beide zullen behouden. We zullen ons niet alleen in de nabije toekomst aan EU-regels moeten houden, zonder enige inbreng in het regelgevingsproces, maar ook moeten meebetalen aan de Brusselse begroting om toegang te krijgen tot de markt.

‘De heer Johnson zegt dat we een kolonie zullen zijn van de EU. Zijn conservatieve parlementsleden daar blij mee? En zo nee, wat stellen ze voor om daaraan te doen?’

‘Laatste kans voor Johnson om troon te bestijgen’

‘Net als de heer Davis, was Johnson al langere tijd niet enthousiast over de verzachtende Brexit-koers van de regering. Hij koestert al lang ambities om de Conservatieve Partij te leiden, en heeft mogelijk berekend dat áls het leiderschap van May wordt uitgedaagd, dit de laatste kans is om de troon te bestijgen’, schrijft The Economist.

Vooralsnog houdt May zich echter sterk volgens het weekblad: ‘Onmiddellijk na het aftreden van Johnson, was May gedwongen om haar Brexit-plan in het Lagerhuis te verdedigen. Ze verdedigde haar positie sterk en kreeg de steun van remain-ministers van de Tory-partij, die hopen dat de premier eindelijk de moed heeft verzameld om de harde Brexiteers onderuit te halen.’

Bewuste strategie van May?

Volgens politiek commentator Robert Shrimsley van de Financial Times heeft May het gebrek aan ­concrete plannen in het Brexit-kamp ­gebruikt om het kabinet richting een meer realistische Brexit te krijgen. ‘Ze heeft de Brexiteers in haar regering gespleten. Sommigen, zoals Michael Gove en Dominic Raab, ondertekenden haar plan, misschien omdat ze zagen dat dat nodig was om de Brexit veilig te stellen. Belangrijker is dat de premier heeft laten zien dat ze bereid is om het nationale economische belang boven partijbelangen te stellen.’

De Britse premier Theresa May. Foto AFP

‘Europa zal deze Brexit afwijzen’ - 9 juli

Theresa May wordt vaak zwak en besluiteloos genoemd, stelt The Economist in zijn commentaar over de Brexit-koers van de Britse premier. ‘Maar ze heeft dat weerlegd met haar bijeenkomst op het landgoed Chequers, haar officiële residentie op het platteland. Daar duwde ze haar plan voor een zachtere Brexit erdoor. Een staalharde May zei na de bijeenkomst dat de dagen van onderlinge meningsverschillen voorbij waren.’ Niet dat dat haar veel zal helpen, want de kans is zeer groot dat Europa nee zegt tegen haar plannen.

‘De volledige details zullen in een ‘whitepaper’ later deze week worden gepubliceerd’, schrijft de krant. ‘De voorstanders van een harde Brexit zijn inmiddels verbijsterd door haar voorstellen. De Britten verlaten de interne markt en de douane-unie om er vervolgens vrijwillig bij te blijven. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson sprak over het ‘oppoetsen van een drol’. Maar er is een andere route naar een harde Brexit: dat de EU haar plan afwijst. Europese leiders hebben duidelijk gemaakt dat ze niet zullen accepteren dat Groot-Brittannië selectief winkelt door de voordelen van de gemeenschappelijke markt te benutten en de bijbehorende verplichtingen niet te accepteren.

‘Maar omdat dit whitepaper het eerste volledige voorstel is van Groot-Brittannië sinds het referendum van juni 2016, zullen de Europese leiders de voorstellen wel nauwkeurig bestuderen en daarna over die details gaan onderhandelen. Maar dan komen de echte problemen. May denkt dat ze politiek gesproken niet verder kan gaan met de verzachting van de Brexit, Maar de EU-leiders zullen veel meer willen, waaronder het voortzetten van betalingen voor het EU-budget. Het meest gevaarlijke is dat ze aanvaarding van het principe van het vrije verkeer van EU-burgers zullen eisen. May zei dat ze het vrije verkeer zal stoppen, om er een ‘mobiliteitsplank’ tegenover te zetten. Als dat niet genereus genoeg is, zal de EU het afwijzen.

‘Sommige Brexiteers hopen dat ze dan weg kunnen lopen zonder een deal. Het kabinet heeft als zoethoudertje gezegd voorbereidingen te zullen treffen voor zo’n uitkomst. Maar in de praktijk is het al veel te laat. Een no-deal volgend jaar maart zal catastrofale effecten hebben op de economie.’

The Economist constateert dat Mays zachte Brexit zal winnen. ‘Brexiteers hebben dat alleen aan zichzelf te danken. In de twee jaar na het winnen van het referendum zijn ze er niet in geslaagd met een overtuigend en werkbaar alternatief te komen.’

WhatsApp-blunder Ploumen – 6 juli

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen reageert op de situatie rondom bestuursvoorzitter André Postema van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO. Foto ANP

‘Ontzettend akelig’, noemt Lilianne Ploumen haar WhatsApp-blunder. Het PvdA-Kamerlid wilde een vertrouwelijk bericht aan Lodewijk Asscher sturen, maar deelde dat per ongeluk als WhatsApp-status met al haar contacten. Ze begrijpt niet wat er misging, ‘blijkbaar is er technisch iets fout gegaan’, zei ze tegen De Telegraaf.

Ploumen schreef dat schoolbestuurder en PvdA-senator André Postema de ‘eer aan zichzelf moet houden’ na de fouten op VMBO Maastricht waardoor 354 leerlingen nog geen diploma konden krijgen.

Ploumen: ontzettend lullig dat dit zo wereld over gaat, ik zou het graag terugdraaien pic.twitter.com/8smGInF9nr Roel Schreinemachers

Volkskrant-lezers reageren ook op de app-fout. Zo gunt Marlon Witteman uit Haarlem Ploumen het voordeel van de twijfel.

‘Hallo, heeft u nooit misgekleund met een mail of app? Al ben ik niet Bijbelvast, het gezegde ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ is hier echt van toepassing. Toen bleef het stil in de vijver.

‘Lilianne komt op mij over als een integere politica, niet iemand die zomaar lekt of spelletjes speelt. Gun haar het voordeel van de twijfel. Overigens: wie is het niet eens met haar app?’

Jan Pijpker uit Uithuizermeeden is het daar duidelijk niet mee eens. Hij vindt dat de PvdA een partij is geworden die alleen nog maar aan zichzelf denkt.

‘In het debat over André Postema schrijft Lilianne Ploumen dat het debat het slechtst denkbare scenario is voor ons. Gelukkig lekt zo’n bericht uit. Het toont eens en te meer dat de PvdA verworden is tot een partij die alleen aan haar eigen belangen denkt. Geen woord over de leerlingen die de dupe zijn geworden van de heer Postema, die er ondanks zijn hoge salaris niets van heeft gebakken. Nee, alleen maar de zin: hoe komen we hier zo ongeschonden uit als partij. Je moest je schamen!’

Dick Haan en Jurjen Born uit Linschoten vinden het vooral fascinerend dat alle Haagse pijlen – zoals ook het appje van Ploumen – zich richten op onderwijsbestuurder en PvdA-senator Postema, terwijl de minister en de Onderwijsinspectie buiten schot blijven.

‘Dit landelijke probleem wordt even snel lokaal opgelost in de hoop dat er ondertussen puin wordt geruimd in het land. Gaat natuurlijk niet gebeuren zolang er nog een ernstig capaciteitsprobleem is met docenten, gebrekkige roosters en verschil in niveau. Deze misstanden in het onderwijs zijn een landelijk probleem dat je niet met symboolpolitiek oplost.’

‘Opvallend hoe enthousiast de Kamerfracties uit zijn op bloed en tollende koppen. Waarschijnlijk om hun eigen onvermogen in de afgelopen jaren te verbloemen. Misschien verstandig om Postema zijn missie te laten voltooien om het onderwijs in Limburg meer maatwerk te laten zijn. Om te beginnen met het verkleinen van scholenkoepels in Nederland.’

Volgens Heleen den Beer Poortugael uit Soest zou het de PvdA juist sieren als die zich achter haar senator schaart.

‘Weer gaat het om imago en niet om inhoud. Als Postema schuldig blijkt, moet hij hangen. Tot die tijd zou het de PvdA sieren als zij zich achter haar senator zou scharen en niet meedoet met gemakkelijk wolvengehuil van andere partijen. Laat de partij zich inzetten voor een goede oplossing voor de gedupeerden en verbetering van de kwaliteit van het (vmbo-)onderwijs. Kan iemand mevrouw Ploumen daarover bellen?’

Tot slot plaatst Boudewijn Otten uit Groningen een kritische noot bij de lovende woorden van decaan Rein de Wilde, die nauw met Postema heeft samengewerkt in Maastricht. Hij noemde hem in de Volkskrant een ‘prettige bestuurder’.

De Wilde: ‘In de berichtgeving (…) kom je nooit tegen dat negentig procent van LVO goed functioneert.’ Negentig procent, dat klinkt inderdaad dik in orde, maar een bestuurder draagt ook (en misschien wel juist) de verantwoordelijkheid voor die tien procent die misgaat. Besturen vergt toewijding, aandacht en een goed oog voor risico’s, anders gebeuren er ongelukken. Voor in de bus hing vroeger een bordje met de tekst ‘niet praten met de bestuurder’. Het zou in menig bestuurskamer niet misstaan.’

Mocht Ploumen ooit de Tweede Kamer willen verlaten dan ligt een carrière als social media-marketeer in het verschiet. Mijn WhatsApp-updates doen het veel minder goed pic.twitter.com/oZey4KFkmZ Joost Schellevis

Polen – 5 juli

Een demonstrant houdt de vlaggen van Polen en de EU bij elkaar tijdens protesten voor het hooggerechtshof in Warschau op 4 juli. Foto AP

Nadat de Poolse rechts-­nationalistische PiS-regering een groot aantal (kritische) rechters op straat heeft gezet, lopen de gemoederen hoog op. Hoofdredacteur Boguslaw Chrabota van de conservatieve Poolse krant Rzeczpospolita waarschuwt dat de regering niet te ver moet gaan met de justitiële hervormingen.

‘De PiS heeft uitgelegd dat het simpelweg voldoet aan zijn verkiezingsbeloften en dus aan de verwachtingen van de kiezers. Toen beloofde het om het ineffectieve rechtssysteem te hervormen. (…) Dit waren eisen die steun verdienden.

‘(...) Maar niemand sprak in de verkiezingscampagne van het schenden van de grondwet, niemand kondigde personeelszuiveringen in het hooggerechtshof of de Hoge Raad aan, niemand sprak over een fundamenteel conflict met de Europese instellingen. Als deze dingen in de verkiezingscampagne waren aangekondigd, zou Polen waarschijnlijk een andere regering hebben gehad.’

Commentator Wojciech Czuchnowski van de Gazeta Wyborcza denkt dat er verandering op komst is:

‘De mensen die zich de afgelopen dagen voor het Hooggerechtshof hebben verzameld, zijn terecht tot de conclusie gekomen dat twee machten – de wetgevende en de uitvoerende macht – een aanval uitvoeren op de derde macht, de rechterlijke macht, in strijd met de grondwet.

‘(…) Nooit eerder hebben rechters zo’n enorme steun van normale mensen ervaren. Dit was een geweldig moment. Is het een ontwaking? Ik voel verandering in de lucht. Dit is iets dat de machthebbers moeten vrezen, ondanks hun leugenachtige propaganda. Mensen zeggen van zulke momenten dat ze historisch zijn.’

De Spaanse krant El País roept in het hoofdcommentaar de EU op om de Poolse burgers te ondersteunen.

‘Polen voert wetten door die de scheiding der machten verzwakken, die het land in een gevaarlijke autoritaire richting leiden en die botsen met EU-waarden.

‘(…) Een land met een pijnlijke en moedige geschiedenis doet afstand van het belangrijkste dat het heeft bereikt met zijn strijd voor democratie. En het valt in handen van een nationalistische en ultraconservatieve regering die de rechterlijke macht op de meest obscene manier wil controleren.

‘(…) De EU voldoet aan haar plicht door een inbreukprocedure tegen Polen te starten. Het is van het grootste belang dat de Poolse burgers, die demonstreren tegen de antidemocratische misstanden van hun regering, ondubbelzinnige steun van hun Europese vrienden en partners krijgen en er zeker van kunnen zijn dat de EU hen niet in de steek zal laten.’

Het Duitse dagblad Tageszeitung schrijft in een commentaar:

‘Polen is geen democratische rechtsstaat meer. De Poolse nationaal-populistische regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS) heeft haar doel bereikt. De in de Poolse grondwet verankerde scheiding der machten is sinds woensdag opgeheven. De wet over de gedwongen pensionering van de rechters van het hooggerechtshof is de laatste in een lange rij wetten met als doel de rechterlijke macht te politiseren.

‘(…) De Poolse samenleving protesteert weliswaar fel tegen de groeiende willekeur bij Justitie, maar uiteindelijk blijft de enige hoop een definitief ingrijpen van de Europese Commissie, de Europese Raad en als laatste het Europees Hof. De EU is maandag een inbreukprocedure tegen Polen begonnen, maar de EU-molens malen veel te langzaam. Waarschijnlijk komt de redding uit Brussel te laat voor de Poolse democratie.’

Oud opinieblog – 4 juli

