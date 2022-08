Opinie: Zweden heeft veel emancipatiezaakjes op orde, maar conservatief is het óók

Een kleutergroepje op pad in de Zweedse hoofdstad Stockholm, ten tijde van de coronacrisis. Beeld Daniel Rosenthal

Haast elke keer als ik vertel dat ik in Zweden woon, wordt er met verwondering gekeken en opgemerkt dat dit fantastisch moet zijn. Oké, het is iets kouder, de mensen misschien ook, maar alles staat toch beter op een rijtje vergeleken met Nederland, wordt mij dan vertellend gevraagd, en er is zo veel uitgestrekte natuur en vrijheid: kijk hoe de covidcrisis werd aangepakt. Niet gek dat Zweden – samen met de rest van Scandinavië – frequent als droomland wordt aangeschreven.

OVER DE AUTEUR Sjors Joosten studeert sociologie aan de Universiteit van Stockholm.

In de Facebookgroep ‘Nederlanders in Zweden’ zie ik vele berichtjes voorbijkomen van mensen die naar Zweden willen emigreren om deze natuur en vrijheid, en het Scandinavische leven an sich. Meer recentelijk ook van boeren die met de vraag komen hoeveel Zweedse (landbouw)grond kost en hoe de (stikstof)regels hier precies zijn. Het zal toch niet zo erg zijn als in Nederland? Aangezien er voor de boeren in Nederland geen plek meer is om te leven of een bestaan op te bouwen, zoeken zij hun heil elders.

Het valt moeilijk te ontkennen dat het Zweedse leven in sommige opzichten comfortabeler is. Lees eens een handvol tweets van columnist Sander Schimmelpenninck, die Zweden steevast noemt als het gaat om gratis kinderopvang, extreem lang ouderschapsverlof (wel 480 dagen, verdeeld over zijn tweeën), schoollunches van de overheid, meer emancipatie en gendergelijkheid, en dus minder deeltijdprinsesjes. Zijn boodschap is duidelijk: in Zweden is alles beter.

Verschuiving

Natuurlijk is er veel om over naar huis te schrijven, ik speel zelfs met de gedachte hier wellicht kinderen te krijgen. Maar het beeld van een egalitair ideaal en sociaal-democratisch epicentrum dat het buitenland van Zweden heeft, is echt niet meer van deze tijd.

Door een verschuiving naar een neoliberaal systeem is in Zweden het collectieve gevoel afgenomen. Het land toont een van de grootste en groeiende inkomens- en vermogensongelijkheden in Europa (ook beschreven door Schimmelpenninck) en de kloof tussen arm en rijk blijkt (haast) niet meer overbrugbaar.

Deze kloof is niet alleen economisch, maar loopt – dankzij de vele neoliberale hervormingen in het huisvestingsbeleid, de privatisering van openbare scholen en het achterblijven van investeringen in toch al achtergestelde buurten – vaak parallel met verdiepte sociaal-ruimtelijke ongelijkheden in Zweden.

Ruimtelijke segregatie – een van de hoogste in Europa – trekt in het bijzonder de steden, maar landelijk gezien ook centrum en periferie uit elkaar. De diversiteit in de bevolking is buiten de steden nog nauwelijks op gang gekomen en met name daar blijft het verlangen naar de sociaal-culturele samenhang van ‘vroeger’ groot.

Witte melancholie

De Zweedse onderzoekers Lundström en Hübinette (2020) beschrijven dit als vit melankoli (witte melancholie), een verlangen naar vergane glorie, de gouden tijd waar er geen discussie nodig was over wat Zweeds(heid) precies inhield, aangezien haast iedereen er toch hetzelfde uitzag: wel zo makkelijk om iedereen gelijk te houden.

Dit verlangen naar de vroegere ‘betere’ tijden en de ‘orginele’ nationale identiteit, zijn in de extreemrechtse hoek maar al te vaak benoemd: Zweden moet Zweeds blijven en daarin speelt etniciteit (lees: wit zijn) een bepalende rol.

Begrijp het niet verkeerd. Door de jaren heen heeft Zweden talloze migranten en asielzoekers verwelkomd, vooral tijdens het Chileense Pinochet-regime (jaren ’70-’80), en gedurende de oorlogen in voormalig Joegoslavië (jaren ’90) en in Syrië (2015-16). Maar men heeft geen idee wat te doen met de groeiende diversiteit in de bevolking. Zweden heeft moeite met het creëren van een inclusieve samenleving, waar ‘witheid’ nog steeds domineert en de sociaal-culturele samenhang er onbeheerd en wat verwaarloosd bij ligt.

Exceptionalisme

De stadse, progressieve kant van Stockholm komt niet veel verder dan dat het zich ‘de internationale hoofdstad van Scandinavië’ noemt. Een internationalisme dat in feite een westerse blik behelst, met een (te) grote focus op de VS. Een groot deel van de bevolking met niet-westerse wortels telt daardoor niet mee voor de ‘juiste’ mondialisering, zij staan te ver af van de (nog witte) meerderheid in Zweden. Vooral Somaliërs zijn hiervan de dupe.

Het Zweedse exceptionalisme bestaat: je kunt met recht opkijken tegen de stand van de emancipatie, de kinderopvang en het ouderschapsverlof. De werk-privébalans is er een om je vingers bij af te likken. Daar kan Nederland nog iets van leren. Maar Zweden is ook uniek en exceptioneel in conservatief sociaal-cultureel denken, wat voor sommige potentiële Nederlandse emigranten misschien juist de aantrekkingskracht is. Op dit gebied komt Zweden nauwelijks een stap verder en kan het nog veel leren, ook van Nederland. Het is maar hoe je ernaar kijkt, maar we moeten Zweden niet continu voorstellen als een beter land.