Opinie: Zullen we afspreken dat als de twaalfde man wangedrag vertoont, de club heeft verloren?

Davy Klaassen doet zijn beklag bij scheidsrechter Lindhout. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Volgens mij is er nauwelijks een andere sport te benoemen waarbij de tegenstander zo respectloos wordt behandeld door het publiek als voetbal. Zeker bij topwedstrijden tussen Ajax, Feijenoord en PSV druipt de agressie van de tribunes af. Sommige blikken van toeschouwers, al dan niet onder invloed van drank of pillen, zijn gewoonweg beangstigend om te zien. Zolang we dat accepteren zullen excessen als afgelopen donderdagavond blijven voorkomen. Het was overigens niet alleen deze aansteker. Er werden er velen naar spelers gegooid. Over de belachelijke vuurzee aan het begin van de wedstrijd zal ik het maar helemaal niet hebben.

Hilko Kramer, Heerhugowaard

Twaalfde man

De supporters van een voetbalclub zijn de twaalfde speler bij een voetbalwedstrijd. Valt er geen spelregel in het voetbal in te voeren dat de club waarvan deze twaalfde speler gruwelijk wangedrag heeft vertoond, zoals het werpen van een voorwerp naar een speler van de tegenpartij waardoor deze niet verder kan spelen, automatisch de wedstrijd verloren heeft? Wellicht gaat hier een zelfreinigende werking van uit. Wat mij betreft mag deze regel ook ingevoerd worden wanneer dit door toedoen van een ‘gewone’ speler met kwade opzet het geval is.

Rein de Vries, Eemnes

Praktische stap

Wat er op het veld gebeurt heeft invloed op het publiek. Daarom is het belangrijk dat het voetballeiderschap — aanvoerders en coaches — voorbeeldgedrag tonen. Bij de Jongens onder 19 van de vv Hattem (4e klasse) hebben wij de goede gewoonte om spelers die zich niet gedragen op het veld direct te wisselen. Als Feyenoord en Ajax een praktische stap willen zetten om uitwassen op de tribune te voorkomen, krijgen we dit weekend andere aanvoerders te zien. De heren Tadic en Kökçü hebben nu meerdere malen aangetoond dat ze het aanvoerderschap niet waardig zijn.

Edward van der Kruijk, coach JO19-1 vv Hattem

IJshockey

De onacceptabele daden van een ‘Feyenoord supporter’ tijdens de halve finalewedstrijd om de KNVB-beker staan haaks op de daden die in het Rotterdamse clublied bezongen worden. Feit blijft dat dergelijke uitwassen hun aanleiding vinden in het gedrag van spelers; traineren, treiteren en vertragen. Altijd ter verdediging van een voorsprong of om penalty of vrije trap te versieren. Zuid-Europeanen hebben het uitgevonden en in deze halve finale toonde ‘Theater Tadic’ diverse staaltjes van deze onsportieve discipline. Waarna Feyenoords aanvoerder Orkun Kökçü zijn emoties niet onder controle had. Wanneer komen de conservatieve voetbalbestuurders eindelijk tot inzicht en voeren zij – gelijk (ijs)hockey – zuivere speeltijd in? Niet langer getraineer, eindeloos tijdrekken, gesimuleerde blessures en volstrekt zinloze wissels in de laatste speelminuten. Speeltijd blijft speeltijd.

Harry Betist, Gouda

Tijdig

Na de aanslag op Davy Klaassen stond er op het lichtbord in stadion De Kuip: ‘ De wedstrijd is tijdig gestaakt’. Was de wedstrijd maar tijdig gestaakt, dan was Klaassen niet geraakt!

Ton Zweers, Vleuten

Op zijn kop

Ik ben nu 76 jaar als ik deze brief schrijf. Als 20-jarige volgde ik nog met enig enthousiasme het voetbal in de jaren 60 van de vorige eeuw; er waren toen drie grootmachten in het nationale voetbal: Ajax, Feyenoord en PSV. Destijds was ik als inwoonster van Amsterdam fervent Ajaxsupporter. Nu zijn we meer dan vijftig jaar verder en het is nog altijd precies hetzelfde verhaal: de Grote Drie zijn Ajax, Feyenoord en PSV. Er is niks veranderd in die tijd dat blijkt nu maar weer eens uit de finale van de KNVB-beker. Jammer dat Spakenburg daarin niet heeft weten door te dringen dat had de boel nu eindelijk na al die jaren eens op zijn kop gezet in het nationale voetbal. Ik vind het nationale voetbal niet meer te pruimen: de clubs met het meeste geld maken gewoon de dienst uit. Dit heeft met sport als zodanig echt niks meer te maken.

Maaike van Gilst, Dieren