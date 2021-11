Opinie: Zorgfraude is een meerkoppig monster dat je ook met verschillende wapens moet bestrijden

Beeld Koen van de Weel / ANP

Onlangs hield hoofddocent gezondheidsrecht André den Exter een pleidooi voor de afschaffing van niet-gecontracteerde zorg (O&D, 8/11). Hiermee kan volgens hem het verwerpelijke handelen van zogeheten zorgcowboys worden tegengegaan. In reactie hierop schreef Herman Suichies, oud-huisarts (O&D, 10/11), dat het beperken van de vrije zorgkeuze een buitenproportioneel middel is in de strijd tegen deze zorgcowboys.

Ieder jaar wordt vanuit alle partijen die zich bezighouden met de bestrijding van zorgfraude gezamenlijk een zogeheten ‘signaleringsbrief zorgfraude’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestuurd. Deze openbare brieven zijn te raadplegen op de website van de Tweede Kamer. Hierin worden knelpunten benoemd die een optimale bestrijding van zorgfraude in de weg staan. Reeds in de brief uit december 2017 zijn zorgen geuit over de problemen rondom niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De problematiek rondom dit type zorgaanbieders is dus niet van gisteren.

Vergrootglas

Voor het pleidooi van Den Exter is misschien iets te zeggen, maar gaat de afschaffing van de vrije zorgkeuze – en daarmee de uitsluiting van niet-gecontracteerde zorgaanbieders – het probleem van zorgfraude oplossen? Het antwoord hierop is nee. Den Exter en Suichies leggen het vergrootglas op gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg, maar hiermee gaan zij voorbij aan het feit dat de problematiek rondom (de bestrijding van) zorgfraude veelzijdiger is.

Zorgfraude omvat veel meer dan fraude door zorgaanbieders zonder contract. Dat zorgfraude een serieus probleem is, blijkt uit de geschatte omvang die aanzienlijk groter is dan de 34 miljoen euro die Suichies noemt. Verschillende schattingen komen uit op een totale zorgfraude in Nederland van tussen de 5 en 10 procent van de totale zorguitgaven.

Een onderzoek uitgevoerd door het European Healthcare Fraud and Corruption Network becijfert de omvang van de fraude in de zorg in de Europese Unie op 3 tot 10 procent van de totale zorguitgaven. Kortom: als we het hebben over het totale Nederlandse zorgbudget van meer dan 80 miljard euro, gaat het om een fraudeomvang van mogelijk enkele miljarden. Het onderscheid tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders valt daarbij in het niet.

Kwetsbare mensen

Den Exter stelt dat ‘vanwege de complexiteit’ bestrijding van zorgfraude geen prioriteit heeft bij het Openbaar Ministerie (OM). Niets is minder waar. Bestrijding van misbruik van publiek geld is een missie van het Functioneel Parket (een gespecialiseerd onderdeel van het OM), júíst als het om complexe fraude gaat. Daar waar het zorgfraude betreft is het des te meer van belang, omdat daarbij kwetsbare mensen (goede) zorg wordt onthouden.

Het publieke geld dat vanuit de overheid voor de zorg beschikbaar wordt gesteld, moet simpelweg ook aan zorg worden besteed. Daar is iedereen het over eens. Als dit niet gebeurt en het geld in de zakken van criminelen belandt, zorgt dit ervoor dat het vertrouwen in het zorgstelsel wordt aangetast en de bekostiging ervan in het gedrang komt. Alle ketenpartners die betrokken zijn bij de bestrijding van zorgfraude hebben daarom maar één doel en dat is zorgfraude voorkomen, aanpakken en verminderen.

Goede wet- en regelgeving en consequente uitvoering hiervan kan aan een succesvolle en effectieve bestrijding bijdragen. Maar even belangrijk is het opwerpen en verbeteren van barrières die de toegang tot de zorgsector door malafide zorgaanbieders – gecontracteerd én ongecontracteerd – kunnen bemoeilijken. Verder moet meer worden geïnvesteerd in fysieke controles op zorgaanbieders. Alleen met deze veelzijdige aanpak kan zorgfraude worden teruggedrongen en bestreden. Het staat buiten kijf dat dit prioriteit heeft, ook voor het Openbaar Ministerie.

Timon van de Kraats is beleidsmedewerker Zorgfraude bij het OM, Functioneel Parket Amsterdam