Opinie: Zorgcowboys aanpakken door vrije artsenkeuze te beperken, blokkeert ook innovatieve zorgondernemers. Broodnodige vernieuwing draaien we de nek om

Een lege operatiekamer in het Amphia-ziekenhuis in Breda. Beeld ANP

In het integraal zorgakkoord dat het ministerie van VWS de afgelopen week met de meeste betrokken partijen in de zorg heeft bereikt, lijkt het inmiddels beruchte ‘Artikel 13’ opnieuw op het nippertje voor de poorten van de hel te zijn weggesleept. In dat artikel wordt de zogeheten vrije artsenkeuze geregeld. Steeds weer lijkt het ministerie die vrijheid van de patiënt te willen inperken. Dat is om meerdere redenen een slecht idee.

Na jaren in verschillende ziekenhuizen te hebben gewerkt, meende ik dat de gynaecologische zorg op een betere, vrouwvriendelijker en efficiëntere manier kon worden georganiseerd. Een zorgsysteem waarbij we meer tijd zouden nemen voor een eerste intake, met aandacht voor alle gynaecologische klachten in een breder perspectief, zou leiden tot veel minder (peperdure) ingrepen.

Over de auteur:

Manon Kerkhof is gynaecoloog in een vrouwenkliniek.

Toch stuitte mijn voorstel steeds op allerlei bezwaren. Uiteindelijk besloot ik daarom Om deze zorg voor elke vrouw toegankelijk te maken, is een contract met de zorgverzekeraar noodzakelijk. Helaas ving ik bij verschillende zorgverzekeraars bot, toen ik een aanvraag deed voor innovatiegelden; een contract bleef uit. Na het versturen van mijn voorstel kreeg ik voortdurend een opdracht terug: ik moest aantonen dat er behoefte is aan onze andere vorm van zorg. Mijn zelfstandig behandelcentrum begon zonder contracten, elke zorgverzekeraar kon zelf bepalen hoeveel ze van de factuur vergoeden.

Lucratief

Na enkele jaren zonder contracten te hebben gewerkt, ging vorig jaar een eerste zorgverzekeraar overstag. Die wilde wel samenwerken om te proberen of ons model zou werken. Na een jaar concludeerde de verzekeraar dat het inderdaad loont om meer tijd uit te trekken voor een goed consult. Het totaal aantal consulten wordt daarmee teruggedrongen, net als het aantal fysieke ingrepen, die voor collega’s in maatschappen (msb) over het algemeen behoorlijk lucratief zijn. Immers, ingrijpen is declareren, praten niet.

Vooralsnog blijft het bij die ene zorgverzekeraar. Patiënten bij andere verzekeraars met een naturapolis, waarbij de verzekeraar alleen zorg vergoedt bij gecontracteerde aanbieders, moeten daarom nog steeds een behoorlijk deel van de rekening zelf betalen. Zou de vrije artsenkeuze verdwijnen, dan moeten patiënten de hele rekening zelf ophoesten.

Zorgcowboys

Deze nieuwe poging van het ministerie om de vrije artsenkeuze te beperken, gebeurt onder het adagium dat cowboys op die manier kunnen worden geweerd. Maar door de manier waarop we die zorgondernemers bestrijden, ondernemers die misschien inderdaad proberen de lucratieve krentjes uit de pap te halen, zetten we helaas ook innovatieve zorgondernemers de voet dwars. Door de vrije artsenkeuze te beperken of zelfs helemaal af te schaffen, draaien we een deel van de broodnodige vernieuwing in de zorg de nek om.

Ondernemers in een ziekenhuis

Misschien denken collega’s die als ‘ondernemers’ in een maatschap in een ziekenhuis werken, dat deze discussie over de vrije artsenkeuze hen niet aangaat. Zij zitten toch gebeiteld, met de contracten van de zorgverzekeraars? Dat is nog maar de vraag.

Wanneer de vrije artsenkeuze drastisch zou worden beperkt, hebben patiënten geen reëel alternatief meer voor de door de verzekeraars gecontracteerde dokters in het ziekenhuis. Die krijgen daarmee een soort monopolie. En de artsen hebben ook geen alternatief meer. Het is slikken of stikken; werken met een contract van de verzekeraars, of niet meer werken.

Voor de msb’s, maar ook voor de ziekenhuizen met specialisten in loondienst, rest er in dat scenario weinig anders dan tekenen bij het kruisje. Het afschaffen van de vrije artsenkeuze legt dus nóg meer macht in handen van de zorgverzekeraars; niet alleen aangaande de financiering van de zorg, maar ook over de medische beslissingen. Het is daarom tijd voor een grondige herziening van de financiering van de zorg - en iedereen is het erover eens dat onze overheid op dat vlak een groeiend probleem heeft.