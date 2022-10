Opinie: Zijn pakketbusjes echt zo slecht voor het klimaat? Dat valt mee, maar het kan beter

Levering van pakket op de Zuidas in Amsterdam. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Met enige regelmaat keert de vermeende negatieve impact van de online bezorgeconomie terug in de media. In deze discussie, die zowel economisch als maatschappelijk van belang is, worden verschillende oorzaken en effecten met elkaar verward. Tijd om een breed perspectief op deze materie te schetsen door nader in te gaan op een aantal mythes.

1. Thuisleveringen komen vooral vanuit webwinkels

Bij webwinkels worden er jaarlijks tussen de 600 en 700 miljoen bestellingen geplaatst, ofwel bijna 40 bestellingen per jaar per Nederlander. Het merendeel wordt met bestelwagens door de vijf grote pakketvervoerders (en hun onderaannemers) bezorgd. Een deel van de pakketleveringen gaat echter naar bedrijven, waaronder het mkb. Zo bestelt de lokale fietsenmaker online het materiaal dat nodig is voor een reparatie. Voor sommige vervoerders gaat dit om meer dan 50 procent van de leveringen.

Bovenop de bestellingen bij webwinkels worden er jaarlijks 50 miljoen zogenoemde ‘local for local’-bestellingen worden geplaatst: van lokale leveranciers, zoals apotheken, slijterijen en broodjeszaken, naar lokale klanten. Dit aantal neemt toe. De bezorgeconomie omvat ook boodschappen, (verse) maaltijden en tweemansleveringen zoals witgoed. De bezorgeconomie is dus diffuser dan enkel de grote webwinkels en pakketvervoerders.

2. De milieu-impact van bezorgbusjes is groter dan die van zelf naar de winkel gaan

Uitgebreid onderzoek laat zien dat het effect van de bezorgeconomie op de CO 2 -uitstoot en lokale luchtkwaliteit beperkt is. Met meer bestellingen neemt het aantal voertuigen voor pakketten niet evenredig toe. Verschillende studies laten zien dat de uitstoot van het zelf inkopen doen vervuilender is dan het thuis laten bezorgen (gemiddeld wordt voor de helft van het aantal winkelbezoeken een auto gebruikt).

Een bestelbus vervoert gemiddeld tussen de honderd tot tweehonderd pakketten. Indien de consument voor slechts een deel hiervan zelf de auto zou gebruiken, ook al worden er vaak meerdere aankopen gecombineerd, leidt dit tot een hogere milieulast. De exacte effecten hangen van het gebied af: de binnenstad van Groningen is nou eenmaal anders dan een buitenwijk of dorp.

3. Pakketbezorgers zijn schuldig aan onveilig verkeer en overlast

Per dag worden er in Nederland naar schatting 15- tot 30 duizend bestelwagenritten gemaakt voor pakketleveringen vanuit webwinkels. Dit is met name in de gebouwde omgeving een probleem, omdat de ruimte nu eenmaal beperkt is en het drukker is met kwetsbare weggebruikers. De inschatting is dat ongeveer 1 procent van het stedelijke verkeer uit bestelwagens van pakketvervoerders bestaat. De overige bestelwagens – er zijn er in Nederland bijna 1 miljoen – zijn voor andere activiteiten.

Dat neemt dit niet weg dat juist de pakketbusjes zeer zichtbaar zijn in het straatbeeld en dat er in de perceptie van het grote publiek zorgen zijn om de verkeersveiligheid. Helaas zijn onderzoeken naar zowel daadwerkelijke ongevallen, als naar gevoelens van onveiligheid zo goed als afwezig. Het is echter een simplificering om enkel naar de pakketbezorgers te kijken. Ze staan immers onder grote tijdsdruk, wat de pijnlijke uitkomst is van ons bestelgedrag en de belofte van kosteloze en snelle leveringen door veel webwinkels. Daarnaast is (met name in woonwijken in steden) het aantal parkeer- en losplaatsen beperkt, waardoor pakketbusjes vaak de straat blokkeren. Dit wordt deels veroorzaakt door het grote aantal – jawel – geparkeerde auto’s van consumenten.

4. Pakketbusjes zijn inefficiënt beladen

Inderdaad, in woonwijken staan vaak meerdere voertuigen voor thuisbezorging van verschillende pakketvervoerders, en dat lijkt inefficiënt. Maar bij vertrek zijn deze voertuigen wél vaak vol beladen. Met tot tweehonderd (!) stops in drukke tijden, een hoge beladingsgraad en relatief weinig kilometers kan dit efficiënt genoemd geworden. Dit ligt anders voor de bestelwagens van lokale winkels die zelf leveren, waarbij het serviceniveau naar de klant toe vaak leidend is.

De pakketvervoerder optimaliseert het vervoer zoveel mogelijk binnen de bestaande randvoorwaarden, zoals afgesproken tijdvensters. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de overlast te verminderen, zoals consolidatie (samenvoegen van pakketten, red.) op gebiedsniveau – wat verregaande samenwerking tussen bedrijven vereist – of leveren buiten spitsuren.

5. Pakketten thuis laten bezorgen heeft de minste negatieve impact en is dé oplossing