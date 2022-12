Opinie: ‘Zijn excuses op dit moment echt minder waard dan in juli?’

Partijleider van Bij1 Sylvana Simons luistert met een toeschouwer naar de spijtbetuiging van minister-president Mark Rutte. Beeld ANP

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Het is goed dat er discussie is over het Nederlandse slavernijverleden, schrijft Andreas Ross in een commentaar voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De nieuwschef en politiek redacteur constateert dat duidelijk is dat ‘de misdaden tegen de menselijkheid in de slavenhandel van de zeventiende tot de negentiende eeuw, waarvoor Rutte namens Nederland excuses vroeg, zwaar wegen. Dat maakt het debat rond Ruttes toespraak des te kleingeestiger’, stelt Ross.

‘Is de verontschuldiging, die Rutte in 2020 nog had uitgesloten, echt minder waard omdat ze nu kwam en niet in juli, de honderdvijftigste verjaardag van de afschaffing van de slavernij?’, vraagt Ross zich af. ‘Doet het werkelijk afbreuk aan de boodschap dat de regering in de voormalige kolonie Suriname werd vertegenwoordigd door een minister die zelf van slaven afstamt?’

Volgens haar moet het bovenal gaan om het veranderen van het bewustzijn van de Nederlanders. ‘Ongemakkelijke debatten zijn nuttig, omdat historische inzichten niet kunnen worden voorgeschreven.’ Nederland mag, aldus het commentaar in Frankfurter Allgemeine Zeitung ‘de essentie’ niet uit het oog verliezen ‘dat het beschamende verleden een enorme impact heeft op gelijke kansen vandaag de dag.’

The Guardian

‘Nederland heeft de tijd genomen om zijn koloniale verleden onder ogen te zien’, schrijft de Britse kwaliteitskrant The Guardian. ‘De formele verontschuldiging heeft echter tot aanzienlijke controverse geleid, waarbij groepen afstammelingen en sommige van de getroffen landen de verontschuldiging als overhaast bestempelden en beargumenteerden dat het gebrek aan overleg met Nederland bewijst dat de koloniale houding nog steeds voortduurt.’

The Guardian vergelijkt de Nederlandse excuses met het groeiende schuldbesef en de omgang met het verleden in andere Europese landen. ‘De excuses van de Nederlandse premier volgen op de verontschuldiging van Denemarken in 2018 aan Ghana, dat het Afrikaanse land van het midden van de zeventiende tot het midden van de negentiende eeuw koloniseerde. Het volgt ook op de ‘diepste spijt’ van koning Filip van België voor misstanden in Congo, uitgesproken in juni 2022.’

De krant constateert koeltjes dat Belgische parlementsleden er deze week niet in slaagden overeenstemming te bereiken ‘over het formuleren van excuses voor de beruchte en bloedige excessen van het bewind in wat nu de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi is.’

Jan-Peter Balkenende

Rutte was lang geen voorstander van een spijtbetuiging, stelt de Franse krant Le Monde. ‘Minder dan 40 procent van de bevolking schaarde zich achter de excuses en Rutte wilde de extreem-rechtse Geert Wilders en Thierry Baudet geen munitie geven’, analyseren de Fransen.

Maar ‘in een van de politieke omkeringen waarvan alleen Rutte het geheim kent, herzag de minister-president op maandag 19 december zijn standpunt. ‘Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting beïnvloeden het heden, in racistische stereotypen, discriminatie, sociale ongelijkheid’, benadrukte hij. Deze opmerking staat in schril contrast met die van Jan Peter Balkenende, zijn christen-democratische voorganger, die in 2006 nog de ‘dynamiek’ van de Nederlandse kolonisten en hun vermogen om ‘over de grenzen heen te kijken’ prees. Een veel gebruikte formulering van Nederlanders, trots op een verleden waarvan ze de duistere kant lang hebben genegeerd.’