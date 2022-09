Opinie: Zelfs dolle houthakker Wilhelm maakte minder bomen kapot dan het RVB

Kasteel Huis Doorn, in een bosrijke omgeving. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Het parkbos rond Huis Doorn is karakteristiek en fotogeniek; een geliefde trouwlocatie, en favoriet bij historisch getinte evenementen. Actrice Audrey Hepburn had er familie, de Duitse keizer vond er zijn toevlucht. Generaties groeiden op onder de boomkruinen. De Utrechtse Heuvelrug noemt zich ‘de streek die zichzelf is gebleven’ mede dankzij dit bos, dat een ex-bos zal worden als het lokale bestuur het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) toestemming geeft voor zijn ‘masterplan’. Zo lang de beuken blijven, schenken ze koelte, schaduw en een weldaad voor de ogen aan wie ze bezoekt. Zonder hen zal maar weinig overblijven van deze majestueuze plek.

Verzet tegen bomenkap noemt het RVB ‘sentimenten’ en daarbij gebruikt het behendig trendy woorden als vernieuwing, verjonging en diversiteit. 484 grote beukenbomen van 75 tot 200 jaar oud moeten gekapt worden om plaats te maken voor ‘droogtebestendige soorten’.

Argument: beuken zullen niet meer bestand zijn tegen de droge toekomst. Een gelegenheidsargument dat geen hout snijdt, want zo werkt de natuur niet.

Over de auteur Frank Flippo is journalist en schrijver.

De Utrechtse boswachter Joris Hellevoort schreef een boek over bomen. Bij het NOS Journaal zei hij het volgende: ‘Zie je deze zeshonderdjarige eik? Hij is zo oud doordat hij lange droogteperiodes en stormen kon overleven. De oude bomen die we nu hebben, staan voor uithoudingsvermogen zonder weerga en zijn dus biologisch zeer waardevol. Laten we zuinig op ze zijn.’

Overlevingsbestendigheid

Als het klimaat verslechtert, sterven vele planten en dieren. Tegelijkertijd bewijzen andere, vaak van dezelfde soort, hun overlevingsbestendigheid. Zij vormen populaties die nieuwe omstandigheden aankunnen. Vissen leerden te leven op het land, woestijnratten leven onder ‘brandend’ zand, solitaire bomen blijven fier overeind in gortdroge vlaktes. Tibet had uitgestrekte bossen in een sinds eeuwen te droog en koud klimaat… tot de Chinezen ze kapten. Onderschat het RVB de veerkracht van de natuur?

‘Ze kunnen niet tegen de toekomstige droogte, dus we halen ze preventief neer.’ Minder beuken betekent een nog snellere verdroging en opwarming. Elke beuk is namelijk een levend waterreservoir dat zijn uiterste best zal doen om koel en vochtig te blijven.

In Duitsland heeft men deze natuurlijke vochtregulatie begrepen. Waar drogere boomsoorten wegkwijnen, planten ze in beekdalen juist beuken aan. Het RVB wil het omgekeerde: beuken vervangen door ‘droogtebestendige’ aanplant. Zaailingen kunnen geen volgroeide bomen vervangen, het zijn sprietjes die veelal voortijdig sterven in het open veld waar ze worden neergepoot, in de zengende zon. Oude bomen overleven dat wél, maar niet de motorzaag.

Uit sterker hout

Bomen die een klimaatcrisis overleven zijn uit sterker hout gesneden dan hun gesneuvelde soortgenoten. Dus zaag ze niet om voor ze de kans kregen om dat te bewijzen.

Het RVB schreef een plan vol paaiende woorden, met onder zijn mantel de motorzaag. Inmiddels veranderen wereldwijd patronen van regenbuien doordat de bossen ontbreken die hen geleiden op hun weg over de planeet. Toch wil het RVB in deze alarmerende tijden een vochtig, rijk oud loofbos onder het mom van ‘vernieuwing’ plat leggen. Het miljoenengeld voor ‘opschonen’ (kaalkap) is beter besteed aan een solide bewateringsplan. Huis Doorn is hiervoor ideaal gelegen, aan de voet van een heuvelrug waar vers kwelwater omlaag stroomt.

Bosarm land

Het RVB noemt sentimenten vanwege historische en monumentale waarden. Intussen groeit in de buitenwereld het besef dat massale kap in dit kostelijke landschap ook landelijk effect zal hebben: verdere ontgroening van wat nu al het meest bosarme land op het continent is. De Duitse keizer Wilhelm II, die van 1919 tot 1941 te Huis Doorn woonde, was een hobbyist-houtkapper die flink tekeerging met zijn bijl. Tot zijn personeel hem er beleefd op wees dat als hij zo doorging, hij vanaf de weg zichtbaar zou worden tijdens zijn dagelijkse wandelingen. Toen besloot de keizer het een tandje minder te doen.

Het RVB kan daar nog een puntje aan zuigen. Misschien moet de familie van de keizer het landgoed weer kopen; aan de adel danken wij het immers dat Nederland respectabele kasteelbossen bezit. Niet aan het RVB.