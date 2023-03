Opinie: Winst BBB betekent een test voor meerlaags besturen. Want over meerdere lagen samenwerken is lastig als je het politiek niet eens bent

BBB-leider Caroline van der Plas in debat met premier Mark Rutte. Beeld David van Dam

De Provinciale Statenverkiezingen vorige week leverden een geheel verwachte aardverschuiving op. De BoerBurgerBeweging (BBB) werd in alle provincies de grootste. Er is veel aandacht uitgegaan naar wat dit betekent voor de Eerste Kamer. Minder helder is wat dit gaat betekenen voor het provinciaal bestuur. Een hypothese is alvast dat de politieke voorkeur in veel provincies sterker gaat afwijken van die in Den Haag. En dat terwijl de relatie tussen provincies en Den Haag de afgelopen tijd al moeilijk lag.

Over de auteur Yourai Mol is filosoof en adviseur voor overheden. Hij is lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een adviesraad voor de rijksoverheid. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken.

De Nederlandse bestuurspraktijk is het afgelopen decennium steeds meer gericht op meerlaags samenwerken (‘multi-level governance’). Dat betekent: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de maatschappelijke vraagstukken. Dit is een breuk met de eerdere bestuurspraktijk, waarbij de verantwoordelijkheid zo helder mogelijk bij één bestuurslaag moest worden neergelegd - treffend verwoord in de formule ‘je gaat erover of niet’. Het idee van meerlaags besturen is dat elke bestuurslaag zijn eigen meerwaarde inbrengt (juridisch instrumentarium, geld, gebiedskennis, nabijheid).

'Bestuurlijke ongehoorzaamheid’

De recente verkiezingen betekenen een stevige test voor meerlaags besturen. Want wat gebeurt er als het Rijk één kant op wil (stikstofdoelen halen in 2030) en de provincie de andere kant op (boeren moeten door kunnen)? Het risico is: niets, omdat beide elkaar in de houdgreep hebben. In principe heeft in Nederland de bovenliggende bestuurslaag doorzettingsmacht. Het Rijk kan doelen in een wet gieten en provincies moeten zich aan de wet houden. Het is dus nog de vraag hoeveel provincies (juridisch) kunnen doen aan de stikstofdoelen. Maar gezien onze poldertraditie wordt, als het er op aankomt, deze doorzettingsmacht vrijwel nooit gebruikt. Provincies hebben dus best wat ruimte voor ‘bestuurlijke ongehoorzaamheid’.

De komende maanden kunnen we twee bewegingen gaan zien. De eerste is een roep om meer rijksregie. Dit betekent: het Rijk moet meer zelf keuzes maken en afdwingbare wet- en regelgeving opstellen, en de provincies moeten dit uitvoeren. Dit is een beweging richting technocratie en juridisering, met als doel een bestuurlijke deadlock te voorkomen. De tweede beweging: provincies nemen de ruimte om eigen beleid te maken en rijksdoelen te heroverwegen. Deze beweging omarmt het democratisch mandaat van de provincie.

Wat nu?

Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat de problemen groot en reëel zijn: we moeten de klimaat- en biodiversiteitscrises aanpakken. Er is geen ruimte om te ontkennen of te vertragen.

Maar technocratisering en juridisering zijn niet de oplossing. Je kunt wel een wet opstellen, maar als de maatschappij het achterliggende doel niet steunt en zich verzet, dan keert de wal het schip. Gezien de omvang van de transities rond klimaat, natuur en landbouw kunnen we het alleen maar samen doen. De burger die zich nu niet serieus genomen voelt, ben je straks jarenlang kwijt.

Komende maanden gaan we zien hoe constructief de BoerBurgerBeweging zich opstelt in de provinciale formaties. Het is de verantwoordelijkheid van andere partijen om zich niet van de BBB af te keren. Vervolgens is het aan het Rijk om open te staan voor de ideeën die in provincies naar voren komen.

Politiek mijnenveld

In de tussentijd mogen de bestuurskundigen zich achter de oren gaan krabben. Is meerlaags besturen wel zo aantrekkelijk? Het klinkt als een mooi ideaal (alle overheden naast elkaar), maar politiek kan het een mijnenveld opleveren. Hier moeten we in Nederland kritischer over nadenken. Welke maatschappelijke vraagstukken horen waar? Als beleid op nationaal niveau noodzakelijk is (klimaatdoelen, stikstofdoelen), dan moet het Rijk die verantwoordelijkheid pakken. Leg niet iets bij provincies neer als ze er eigenlijk niks over te zeggen (mogen) hebben. En als het een provinciaal vraagstuk is, moet je ook ruimte geven voor het politieke proces.

Dit betekent niet dat je niet samen moet werken. Je moet juist redeneren vanuit het schaalniveau van het vraagstuk, en dan helderder maken wat je van elkaar verwacht. Die denkslag is noodzakelijk willen we de komende jaren de broodnodige stappen zetten op de grote vraagstukken van Nederland.