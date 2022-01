Opinie: Wilsverklaring bij euthanasie is valse geruststelling en daarmee een mislukt experiment

Een oude dame tekent haar wilsverklaring. Beeld ANP XTRA

Schrijver Henk Blanken ziet de mogelijkheden voor een dood zoals hij zich die wenst naderbij komen (‘Een dood waarmee ik kan leven komt in zicht’, 8/1 Opinie). Nu de Hoge Raad en het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) hebben gezegd dat de arts geen bevestiging van je wilsverklaring meer hoeft te vragen als je wilsonbekwaam bent geworden, en zelfs ongevraagd een slaapmiddel in je koffie mag doen om ‘tegenspartelen’ te voorkomen, is dat voor hem een stap in de goede richting. De arts kan immers zich niet meer verschuilen achter jouw wilsonbekwame mening dat het nog geen tijd voor de dood is. Dat maakt het leven een stuk aangenamer, of misschien pas mogelijk als je, zoals Blanken, bang bent dement te worden.

Maar er blijft wel een probleem. Behalve de wilsverklaring, is er nóg een eis waaraan voldaan moet zijn. Namelijk de aanwezigheid van een actueel ondraaglijk lijden. Daaronder wordt verstaan een waarneembaar, door de persoon in kwestie ervaren lijden op het moment dat het euthanasieverzoek actueel is. Dat lijden is er echter vaak niet meer op het moment dat de dementie zó ver gevorderd is dat er ook wilsonbekwaamheid is. Je weet simpelweg niet meer wie je bent en waar je naar toe gaat. Dus waaronder lijden? Blanken noemt dat een wrede paradox: dat de dementie die je vreest je berooft van de enige noodzakelijke voorwaarde om, als het zover is, euthanasie te kunnen krijgen.

Spiegelbeeld

Voor mij is de Blanken- paradox eerder het spiegelbeeld. De wilsverklaring, die bedoeld was om je greep te geven op je onzekere lot, ontneemt je de angst die je ertoe zou kunnen brengen de greep te nemen (euthanasie te vragen) als het nog kan: in wilsbekwame toestand. Een angst die mag gelden als een anticiperend ondraaglijk lijden, en dus een grondslag voor euthanasie kan zijn. Het is het paard achter de wagen.

Daarmee komt ook de afweging over de waarde van de wilsverklaring. Aan de ene kant de weinigen die zowel een wilsverklaring als een actueel ondraaglijk lijden hebben en op grond daarvan euthanasie krijgen (volgens Blanken zeven gevallen in anderhalf jaar). Aan de andere kant de velen die een wilsverklaring schrijven die meestal geen waarde zal blijken te hebben omdat het lijden, eenmaal aangekomen in het verpleeghuis, niet waarneembaar is. Maar wel de valse geruststelling gaf dat het ‘geregeld’ is. Wat dus niet zo is.

Het vonnis is al eerder uitgesproken: de wilsverklaring moet worden gezien als een mislukt experiment.

Simon Groen is Klinisch geriater n.p., scenarts en medewerker van het Expertisecentrum Euthanasie.