Opinie: ‘Wij zijn vastberaden in de strijd én in het krijgen van toegang tot de EU’

President van Oekraïne Zelenski en de Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen leggen op 11 juni in Kiev een gezamenlijke verklaring af voor de pers. Beeld AFP

President Volodymyr Zelenski werd onlangs door Nieuwsuur geïnterviewd over de corruptie in Oekraïne. Zelenski, zichtbaar geïrriteerd, daagde de bronnen van de journalist uit. Het was een defensief antwoord, maar een regeringsleider die meer dan honderd dagen oorlog achter de rug heeft, kan emoties worden vergeven.

Olena Halushka is bestuurslid van de Oekraïense ngo Anti-corruption Action Center en mede-oprichter van het Internationaal Centrum van de Oekraïense Overwinning, dat opkomt voor de Oekraïense belangen.

Niettemin is de kwestie van corruptie van het grootste belang voor de Oekraïners en onze Europese ambities. Als Oekraïne in juni de status van kandidaat-lidstaat van de EU krijgt en ambitieuze hervormingseisen worden gesteld, zal dat een krachtige stimulans voor onze democratie zijn.

Wapenstokken en kogels

De wens van Oekraïne om toe te treden tot de EU houdt rechtstreeks verband met onze wens om in een rechtsstaat te leven. In 2014, toen de voormalige president Viktor Janoekovitsj de weg naar aansluiting bij de EU deed ontsporen, gingen tienduizenden Oekraïners de straat op en werden zij geconfronteerd met wapenstokken en kogels. Honderd mensen vonden de dood. Sindsdien straft het Kremlin Oekraïne omdat het durft te vechten voor vrijheid.

In de afgelopen acht jaar stond Oekraïne in de frontlinie, zowel bij het bestrijden van een Russische invasie als bij het bestrijden van corruptie. We hebben transparante instrumenten ingevoerd, waaronder een elektronisch systeem voor de melding van vermogens. Alle overheidsambtenaren, van de president tot de ambtenaren van dorpsraden, geven elk jaar hun inkomsten en vermogen op in een online databank die het maatschappelijk middenveld en onderzoeksjournalisten in staat stelt deze opgaven nauwkeurig te onderzoeken. Alle informatie met betrekking tot overheidsopdrachten – zoals registers van bedrijven, onroerend goed of voertuigen – is vrij toegankelijk online.

Aangezien het om grote bedragen gaat, zijn overheidsopdrachten een belangrijk doelwit voor corrupte actoren in Oekraïne. Zij worden geholpen door een traag, ondoorzichtig systeem dat nog dateert uit de Sovjettijd. Daarom werd een nieuw aanbestedingssysteem (ProZorro) ingevoerd. Een opmerkelijk kenmerk is dat anonieme veilingen in omgekeerde richting plaatsvinden - waarbij de bieders de prijzen steeds verder verlagen om zoveel mogelijk geld van de belastingbetaler te besparen. ProZorro is vermaard in vakkringen en heeft verschillende Europese prijzen gekregen.

Politieke corruptie op hoog niveau aanpakken

De revolutie van 2014 luidde een nieuwe infrastructuur voor corruptiebestrijding in, met gespecialiseerde agentschappen, aanklagers en rechtbanken die van de grond af aan werden opgericht en de taak kregen om politieke corruptie op hoog niveau aan te pakken. Het moeizame werk om instellingen op te bouwen is geen voorpaginanieuws, maar creëert wel veerkracht.

Het nationale anticorruptiebureau heeft zaken voor de rechter gebracht, zelfs nu het bommen regent. De processen gaan door: alleen al in de afgelopen drie maanden zijn zeven vonnissen uitgesproken tegen negen hooggeplaatste ambtenaren. Sinds 24 februari brachten inbeslagnames en borgtochten in corruptiezaken meer dan 15 miljoen dollar op, die rechtstreeks naar onze strijdkrachten gaan.

De vooruitgang van Oekraïne is deels te danken aan de nauwe banden die we met Europa smeedden. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, het actieplan voor visumliberalisering en de programma’s voor financiële bijstand, ondersteunden de hervormingen van de corruptiebestrijding en de rechtsstaat in Oekraïne.

Als erkenning voor deze daden zou Oekraïne deze maand de status van kandidaat-lidstaat van de EU moeten krijgen. Bemoedigend is dat een meerderheid van de Nederlanders de aspiraties van Oekraïne ten aanzien van de Europese Unie steunt, een meerderheid die gestaag groeit. Als Oekraïne formeel in het EU-traject wordt geplaatst, zal onze hervormingsagenda alleen maar versterken.

Het doorbreken van de monopolies van oligarchen en het opnieuw bedraden van ons rechtssysteem staan bovenaan onze to-dolijst. Onafhankelijke panels van internationale deskundigen houden toezicht op de gerechtelijke bestuursorganen, die tot taak hebben de rechtbanken schoon te vegen door corrupte rechters te ontslaan en te vervolgen en hun plaatsvervangers te benoemen.

Bondgenoten

Oekraïne heeft bewezen een belangrijke troef te zijn voor de EU, omdat het de vrijheid verdedigt met de levens van onze beste mensen, corruptie hard aanpakt in een tijd van oorlog, en een enorm potentieel biedt voor herstel na de oorlog.

De wederopbouw van Oekraïne zal ongekende, nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden. De beste garantie voor investeringen is Oekraïne de status geven van kandidaat-lidstaat van de EU. Die zal de geopolitieke koers van het land verankeren en zal hervormingen van de rechtsstaat en marktintegratie bevorderen.

Er bestaat terechte bezorgdheid over de uitbreiding van de EU, vooral omdat sommige landen een niet-democratische wending hebben genomen. Dit zou niet de aanpak van Oekraïne zijn. Poetin wil de cultuur, de identiteit en de democratische en geopolitieke aspiraties van het land uitroeien. Het is geen toeval dat het Kremlin Oekraïne in 2014 binnenviel zodra de toenmalige kleptocratische, door Moskou gesteunde Oekraïense president omver werd geworpen.

Er zijn maar weinig landen die een fractie van de energie van Oekraïne hebben geïnvesteerd in de totstandbrenging van een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Bij het bestrijden van corruptie en het versterken van de democratie is Oekraïne het punt gepasseerd waarop geen weg terug meer is. Meer dan honderd dagen heeft Oekraïne op het slagveld standgehouden. Wij hopen dat wij onze vastberadenheid hebben bewezen en op de steun van onze bondgenoten kunnen rekenen om kandidaat-lidstaat van de EU te worden.