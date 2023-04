Opinie: Wij moeten jongeren in Afrika niet met wantrouwen behandelen, maar een toekomstperspectief bieden

Afrikaanse migranten in een bootje dat net is aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Binnen de Europese Unie verkeert Nederland in de middenmoot wat betreft het aantal asielaanvragen per duizend inwoners. 11,2 per duizend inwoners sinds 2015, volgens een grafiek gepubliceerd in de Volkskrant van 15 april. Toch is migratie aanleiding voor discussie, vaak ook voorgesteld als ‘asielprobleem’ en voeren onderbuikgevoelens en niet de nuchtere cijfers de boventoon. Thea Hilhorst kwalificeert volkomen terecht de situatie van ontoereikende opvang- en administratieve capaciteit als niet-humaan.

Over de auteur

Hans Lunshof is een onafhankelijk adviseur op het gebied van migratie en asiel, humanitaire operaties, internationaal humanitair recht en staatsrecht. Hij werkte 28 jaar voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het is mijn overtuiging dat een andere aanpak, een gemeenschappelijke Europese aanpak, gevonden moet worden die zich richt op de grondoorzaken van de migratie. Asielzoekers die hun land en regio verlaten vanwege redenen die vallen onder het VN-Vluchtelingenverdrag, zal toegang tot de asielprocedure moeten worden geboden. Daartoe is Nederland verplicht als verdragsstaat, en op basis van de eigen normen en waarden waar Nederland voor staat, de rechtsstaat.

Dezelfde aspiraties

In de 28 jaar die ik werkte voor en met vluchtelingen, heb ik honderden vluchtelingen gesproken in onder andere Guinea, Angola, Mozambique en Tanzania. Zoals ik vaak aan regeringsambtenaren en ministers heb gezegd: de overgrote meerderheid van de vluchtelingen heeft dezelfde aspiraties als u en ik: studeren, een beroep leren, en een gezin vormen en onderhouden. Gebrek aan kansen, de uitzichtloosheid waar jongeren in Afrika mee worstelen, is een belangrijke drijfveer van migratie.

Is aan de jonge migranten gevraagd, buiten de setting van een asielverhoor, waar het hun aan ontbreekt in het land van herkomst? Wat zou hun een goed alternatief bieden? Kunnen zij, of hun ouders, een opleiding betalen? Hoeveel rente betalen zij voor een lening?

Een grootschalig initiatief is nodig om deze jongeren perspectief te bieden. Ik zeg altijd: een jonge vluchteling die een diploma behaalt, creëert niet alleen een duurzame oplossing voor haar/hemzelf, maar meestal voor een heel gezin. Een diploma opent ook alternatieve legale migratiemogelijkheden.

Selectie en begeleiding

Sinds 1992 bestaat er een programma met studiebeurzen voor jonge vluchtelingen. Dit programma bekend onder de Duitse afkorting DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) wordt gefinancierd door Duitsland, en enkele andere donoren. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, voert dit programma uit, selecteert en begeleidt de studenten. De resultaten zijn ronduit fantastisch. Deze jonge getalenteerde vluchtelingen pakken hun kans met beide handen aan.

De bijeenkomsten met jonge gediplomeerden behoren tot de mooiste herinneringen van mijn werk. Het DAFI-project levert op deze wijze een bijdrage aan het gastland, met de gediplomeerden die daar aan het werk gaan. In geval van terugkeer kunnen deze professionals bijdragen aan de wederopbouw van hun eigen land. Indien een gediplomeerde als verpleegkundige gaat werken in de Golf-regio, of in Canada, dan is het een prima resultaat.

Deze jongeren nemen het heft van hun leven in eigen hand. Zonder de mogelijkheid te studeren, een bedrijfje te beginnen of werk in de formele sector te vinden, maakt een deel van de jongeren in de Sahel en sub-Sahara-Afrika, noodgedwongen gevaarlijkere keuzes, te beginnen bij een riskante boottocht.

Hervestiging

Thea Hilhorst stelt voor het mogelijk te maken dat asielaanvragen via een Nederlandse ambassade in een buurland worden ingediend. Een andere mogelijkheid die zij noemt, is om meer uitgenodigde vluchtelingen te ontvangen, na een selectie door de UNHCR. ‘Resettlement’ (hervestiging), in UNHCR-terminologie, is een goede oplossing voor relatief kleine aantallen vluchtelingen die in de meest kwetsbare of levensbedreigende situatie verkeren. Dat zijn niet dezelfde vluchtelingen en jongeren die nu de trek naar het noorden wagen.

Daarom zal een vergroting van de resettlement-quota, door Nederland en een aantal landen die traditioneel het werk van UNHCR steunen, weinig bijdragen aan het verminderen van het aantal spontane aanvragen in de EU. Ambassades zijn niet toegerust voor het behandelen van een groot aantal asielverzoeken. De vluchtelingen die een ambassade bereiken is doorgaans een selecte groep; vluchtelingen en migranten die in Nairobi (Kenia) of Kampala (Oeganda) wonen hebben meer kans om een aanvraag bij een ambassade in te dienen dan vluchtelingen in een kamp op honderden kilometers afstand.

Mijn pleidooi voor een grootschalig project dat lokale jongeren en jonge vluchtelingen de kans biedt een opleiding te volgen in het land waar zij nu zijn, is gebaseerd op bovenstaande risico’s en het inzicht in wat jongeren beweegt.

In plaats van blanco financiële steun aan regeringen, leningen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds voor grote projecten, zou de financiering gericht moeten zijn op individuen, de echte personen met echte concrete behoeften. De financiële discriminatie tussen het welvarende noorden en de lage-inkomenslanden in het zuiden moet tegengegaan worden.

Niet verhongeren

Met moderne technologieën als internet en mobiel bankieren is het mogelijk om een project op te zetten dat individuele jongeren de kans biedt een opleiding te bekostigen en niet tegelijkertijd te verhongeren. Het kan deels uit leningen bestaan, tegen eenzelfde rente percentage als de Europese Centrale Bank hanteert, en deels uit studiebeurzen. Als een resultaat wordt bereikt dat vergelijkbaar is met het DAFI-project voor jonge vluchtelingen, is het een relatief goedkope oplossing en een echt alternatief voor deze jongeren. Het zou mij verbazen als er niet een hoge bereidheid zou zijn bij deze jongeren om na het behalen van het diploma een deel van de beurs terug te betalen. Een herinvestering, een roterend model, is denkbaar en uitvoerbaar.

Wij moeten deze jongeren in Afrika niet met wantrouwen behandelen, maar juist vertrouwen schenken. Een echt toekomstperspectief bieden. Een klein deel van het asielbudget zou voldoende zijn voor een pilotfase. Geen bekrompenheid maar een langetermijnvisie.