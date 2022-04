Opinie: Wij hindoes in Nederland laten ons niet verleiden tot islamofobie

Reclame voor de omstreden film The Kashmir Files in New Delhi, India. Beeld AFP

In de afgelopen dagen ben ik door vele verontwaardigde Hindoes benaderd over het opiniestuk ‘Wees voorzichtig met de Indiase film The Kashmir Files, die zet aan tot geweld tegen moslims’ op de site van de Volkskrant. Ik heb het stuk gelezen en begrijp de gevoelens van de Hindoes volkomen.

Het gaat om deze zinnen uit het stuk: ‘Terwijl de Surinaamse Hindoestaanse diaspora eigenlijk bekendstaat om haar religieuze harmonie en tolerantie, is er de laatste tien jaar een groeiende invloed van de Indiase nationalistische regering waarneembaar. Het vertonen van de film zou de nationalistische en islamofobe sentimenten binnen de hindoe-diaspora kunnen aanwakkeren en uiteindelijk tot spanningen kunnen leiden.’

Geen onderbouwing

Het is nogal een bewering dat er de laatste tien jaar een groeiende invloed van de Indiase nationalistische regering waarneembaar is in Nederland, want ik zie hiervoor geen enkele, maar dan ook geen enkele onderbouwing in het artikel.

Het opinieartikel vertolkt de perceptie van de organisatie The Londen Story, die op de eigen website beweert het landschap van desinformatie en haatprediking te willen onderzoeken en daarvoor gefundeerde oplossingen wil aandragen. Maar ik constateer het tegendeel.

Het opiniestuk doet ongefundeerde uitspraken over de hindoe-gemeenschap in Nederland en is zelf haatzaaiend bezig; een vreedzame oplossing is in het artikel nergens te vinden. Het lijkt maar één doel te hebben: de regering van India te bekritiseren. Dit keer doen zij dat aan de hand van de film The Kashmir Files.

Haat tegen hindoes

Wij, de Nederlandse hindoes, gaan niet over de interne politieke aangelegenheden van India. Wel merken wij dat we worden meegezogen in een zekere haat tegen de hindoes op de wereld en dit heeft ook gevolgen voor de hindoe-gemeenschap in Nederland. Maar we laten ons niet verleiden tot islamofobie.

Voor de publicatie van dit stuk heb ik contact opgenomen met de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid. Bij de voorzitter, de heer Koktas, heb ik nadrukkelijk aangegeven dat wij, Nederlandse moslims en hindoes, ons niet uit elkaar laten drijven. De auteurs van het opiniestuk op de site van de Volkskrant hebben de goede relaties tussen moslims en hindoes in Nederland zwaar onderschat!

Rita Datadin is voorzitter van de Hindoe Raad Nederland.