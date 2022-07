Opinie: Wie personeelstekort in zorg wil bestrijden moet ook kijken naar culturele verschillen

Gang bij de operatiekamers van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg. Beeld Arie Kievit

Woensdag gaat minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) in debat met de Tweede Kamer over de vele vacatures in de zorgsector. Zij wil onder meer dat de computer veel van het werk overneemt. De Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het personeelstekort in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Eén van de grootste problemen is de uitstroom van zorgmedewerkers. Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) moet het behouden van personeel de hoogste prioriteit hebben.

In mei dit jaar stonden er 8.000 vacatures open. Openstaande diensten worden vaak ingevuld door zzp’ers of flexkrachten (voorheen heetten zij uitzendkrachten). Het gaat dus vooral om een tekort aan personeel dat in vaste loondienst is. De VGN noemt de stijging van het aantal medewerkers dat niet in loondienst is ‘een zeer ongewenste ontwikkeling’. Niet alleen kosten deze meer, maar met name zzp’ers vullen ook de aantrekkelijkste taken en diensten in. Hierdoor loopt de werkdruk voor het vaste personeel verder op, met als gevolg een stijging van het verzuim en uitstroom.

over de auteurs Matthijs Heijstek is orthopedagoog-generalist en Ferdy Verboom is manager; beiden zijn werkzaam in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Vicieuze cirkel

Wij zien in de praktijk de grootste problemen ontstaan bij de kwetsbaarste doelgroepen. Zo kennen we een locatie met bewoners die probleemgedrag vertonen, waar nog maar twee vaste medewerkers aan zijn verbonden. Bewoners raken hierdoor verder ontregeld, zodat nog meer personeel het werk te zwaar vindt en daardoor uitvalt. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel.

Veel flexkrachten zijn jonge mensen. Van de zorgmedewerkers onder de 25 jaar heeft 32 procent een flexcontract, volgens een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER). Uit onderzoek blijkt dat flexkrachten en zzp’ers relatief vaak mannen zijn of mensen met een migratieachtergrond. Wat weerhoudt jonge mensen, mannen en mensen met een migratieachtergrond ervan in vaste dienst te treden? Wij denken dat zorgorganisaties een beter diversiteitsbeleid moeten voeren, zodat deze medewerkers zich ook thuis voelen binnen een zorgorganisatie.

Onvoldoende toegerust

Een kwart van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Toch is de zorg hier onvoldoende op toegerust. Cliënten met een migratieachtergrond voelen zich vaak niet begrepen. Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu (Denk) en Liane den Haan dienden daarom een motie in om cliënten met een migratieachtergrond zich beter thuis te laten voelen in de zorg, die met brede steun werd aangenomen. Maar ook voor zorgmedewerkers met een migratieachtergrond geldt uiteraard dat ook zij moeten zich aanpassen aan een systeem dat hen niet altijd goed ligt. Minister Helder heeft in haar arbeidsmarktplannen aangegeven dat ze uitvoering zal geven aan deze motie.

Lezersbrief: help de ouderen Ik lees dat minister Helder meent de problemen met de wijkverpleging en andere verpleging van ouderen thuis op te kunnen lossen, met behulp van de computer. Ja, dat is nu wel duidelijk, de computer gaat alle problemen in de zorg oplossen en zal straks voor een belangrijk deel ook de huisarts vervangen. Dan zijn we van alle problemen in de zorg verlost. En daarvoor zijn honderden miljoenen gereserveerd. Maar wat ik echt mis is geld voor het wegwijs maken van ouderen op zo’n ding, de computer. Want er zijn hele volksstammen onder de ouderen die helemaal niet met zo een ding overweg kunnen. En daaronder zullen vele laaggeschoolden zijn, die en al minder makkelijk leren en straks aan dementie en dergelijke gaan lijden, wat het helemaal onmogelijk zal maken met een computer te leren omgaan. Kortom, ik zie geen enkel heil in deze ‘oplossing’, integendeel, ik zie alleen maar nieuwe problemen ontstaan.

Maaike van Gilst, Dieren

Sommigen menen dat de arbeidsmarktproblemen niet moeten worden opgelost met diversiteitsbeleid, maar met meer salaris en beter gebruik van technologie. Technologische innovaties kunnen werk uit handen nemen en zullen zeker een bijdrage leveren. Maar salaris staat slechts op de zevende plek in het onderzoek naar de redenen waarom mensen uitstromen, zo blijkt uit bovengenoemd SER-rapport.

Reiskostenvergoeding

Wij denken dat beloning wél een reden is voor veel medewerkers om te kiezen voor flexwerken. De reiskostenvergoeding is aanzienlijk hoger bijvoorbeeld. Ze kunnen makkelijker meer werken en ook kunnen ze zich hoger laten inschalen zonder dat er extra verantwoordelijkheden tegenover staan. Toch is financiële beloning niet het enige wat telt. Hoger op deze lijst staan problemen met de manier van aansturing, het samenwerken en de werksfeer.

De Amsterdamse transcultureel therapeut en auteur Kitlyn Tjin A Djie pleit al jaren voor meer diversiteit in de zorg. Ze kreeg de vraag of er ook te weinig aandacht was voor diversiteit bij zorgmedewerkers. Volgens haar sluiten met name de zorgopleidingen niet aan bij mensen uit een zogenaamde wij-cultuur. Reflecteren en feedback geven zijn typisch vaardigheden die passen bij een ik-cultuur. Voor iemand uit een wij-cultuur kan het krijgen van feedback bijvoorbeeld soms indringender zijn dan de bedoeling was. Veel mensen met een migratieachtergrond komen uit een wij-cultuur.

Anders dan gebruikelijk

Zorgmedewerkers met een migratieachtergrond kunnen waarden toevoegen aan de zorg. De influencer van Marokkaanse afkomst Moustafa Makhlouf maakt dit duidelijk in zijn recent verschenen boek Onbeperkt Moustafa. Hij vertelt over zijn drijfveren in de ontmoetingen met mensen met een beperking, en waarom hij soms andere keuzes maakt dan gebruikelijk is in de zorg, waar we ons soms laten insnoeren door voorschriften die voortkomen uit het vermijden van risico’s.

Er zal iets moeten veranderen om de personeelstekorten in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking het hoofd te bieden. Laten we beginnen om als managers en behandelaars meer kennis te verkrijgen over diversiteit, zodat de aansturing van en samenwerking met zorgmedewerkers met een migratieachtergrond beter verloopt. Een beter diversiteitsbeleid zou een oplossing kunnen zijn voor de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.