Opinie: Wie long covid biomedisch blijft aanpakken, zal van een koude kermis thuiskomen

Testen op corona. Beeld ANP

Naar schatting, op basis van nog beperkte data, loopt een op de vijf mensen die besmet is geweest met covid de kans om weken, soms maanden, klachten te houden. De symptomen die worden gerapporteerd zijn sterke vermoeidheid, benauwdheid, hoofdpijn, pijn op de borst, spierpijnen, hartkloppingen, langdurig verlies van reukvermogen, aanhoudende verhoging, depressie en vergeetachtigheid. Extra kansen op long covid hebben mensen die ervoor in het ziekenhuis lagen, overgewicht hebben en/of astma. De long-covidklachten worden vaker bij vrouwen dan bij mannen aangetroffen.

Hippocrates

Zowel in het wetenschappelijk onderzoek dat nu wereldwijd wordt verricht naar long covid, als in de klinische behandelpraktijk dreigen we over het hoofd te zien wat Hippocrates ons al leerde: belangrijker dan welke ziekte is welke persoonlijkheid deze ziekte treft. Natuurlijk begrijpen we allemaal dat bij een infectieziekte het accent ligt op het medisch-modeldenken: alle onderzoeks- en behandelaandacht gaat primair uit naar de biologische en fysiologische processen.

Echter zodra de infectie uitbreekt komen die symptomen terecht in een ervarende, voelende, fantaserende en denkende persoonlijkheid die innig verbonden is met de directe sociale, fysische, culturele en klimatologische omgeving. De psychologische en sociale processen die na de acute infectie bij long covid de kans krijgen mee te gaan doen in het proces van klachtenvorming, kunnen ertoe leiden dat de symptomen meer of minder ernstig zijn, divers worden en aanhouden. Dit is de reden dat long covid vanuit een biopsychosociaal model dient te worden onderzocht en behandeld.

Stress

Neem als voorbeeld de 24-jarige Chantal, zij werd eind vorig jaar getroffen door de omikron-variant van covid enkele maanden nadat ze haar master in de rechtswetenschap in ontvangst had genomen. Ze bezette toen nog een werkervaringsplaats maar kreeg nu een aanbod om haar opleiding tot advocaat te gaan doen bij een gerenommeerd advocatenkantoor op de Zuidas. Chantal imponeerde altijd als een zondagskind; hoogopgeleide ouders die ervoor zorgden dat ze niets tekortkwam, een jongere broer die ook studeert, op de basisschool sloeg ze een klas over, leuke vriendinnen en goed in hockey.

Ze staat op het punt samen te gaan wonen met haar vriend die ze kent uit de studietijd. Vanuit het biopsychosociale model denkend: haar sociale situatie staat op de kop, nieuwe baan, samenwonen, verhuizen, et cetera. Veel stress dus. In psychologisch opzicht leek alles aan de buitenkant, haar ‘psychologisch frontoffice’, prima op orde maar dieperliggend, zo wijst een gesprek met een psycholoog uit, in haar ‘backoffice’ kent ze veel twijfels bij haar eigen capaciteiten, ze vindt het erg belangrijk hoe anderen haar zien en over haar denken. Haar dieperliggend zelfvertrouwen voelt voor haar als kwetsbaar. Ze aarzelt over de grote stap naar de Zuidas en ze is bang dat het te veel van haar zal vragen. De relatie met haar vriend lijkt, zo blijkt bij doorvragen, het laatste jaar ook meer twijfels te kennen, ze ontwijkt deze twijfels echter weer zo snel mogelijk en beklemtoont vooral dat samenwonen erg plezierig zal zijn.

De psychologische processen, die ook voor de covid-patiënt merendeels onbewust hun invloed uitoefenen, kunnen ook zelfstandig de symptomen produceren die we bij long-covidpatiënten constateren. Een stressvolle sociale context faciliteert deze klachten. Chantal werkt tot nu toe maar twee in plaats van vijf dagen in haar nieuwe baan en de klachten worden er niet minder op. Psychologische hulp wijst ze af, want haar ziek-zijn is tenslotte het gevolg van een infectie.

Label-reservoir

Indien het onderzoek naar long covid en de behandeling zich beperken tot het biomedische model is de kans groot dat long-covidklachten terecht komen in een al jarenlang bestaand reservoir waarvoor we steeds nieuwe namen hebben bedacht zoals: MOK (medisch onverklaarde klachten), SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) of LOK (lichamelijk onverklaarde klachten) maar geen adequate aanpak.

De meeste recente benaming voor deze klachten, die ook bekend zijn als fibromyalgie, chronische vermoeidheid, postwhiplashsyndroom, prikkelbaredarmsyndroom, rsi, luidt: OLK (onbegrepen lichamelijke klachten). Deze debiliserende terminologie is het gevolg van de eenzijdige biomedische benaderingswijze. Uit onderzoek weten we al lang dat tussen de 25 en 50 procent van de klachten waarmee men bij de huisarts aanklopt geen evidentie bestaat voor een onderliggende lichamelijke ziekte, bij specialisten loopt dit percentage op tot 70 procent.

Somatische fixatie

Indien de arts zich beperkt tot het puur medisch-modeldenken en -handelen, dus vaak uitgebreid lichamelijk onderzoek doet of door specialisten laat doen, bestaat het gevaar van somatische fixatie bij de patiënt (de dokter is al somatisch gefixeerd) en wordt de kans op chroniciteit groot. Het label long covid is sterk verbonden met de infectie en dus domineert de biomedische denken in onderzoek en behandeling en houdt de patiënt zich vast aan lichamelijke verklaringen en wordt de bereidheid ook psychologische en sociale processen erbij te betrekken eerder minder dan meer, zoals we zien bij Chantal.

De kans op succes zowel in de onderzoekspraktijk als de behandelpraktijk vereist dat er bij long covid vanaf het eerste begin biopsychosociaal wordt gedacht en gehandeld. Zoals Sanne Bloemink eerder in NRC betoogde kan long covid een stille schaduwpandemie worden die ons gemeen in de staart bijt.

Jan Derksen is emeritus hoogleraar klinische psychologie.