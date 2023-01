Opinie: Wie is hier eigenlijk de baas? Een basistraining voor de taaloorlog

Het protest ‘No Blame, But Change’ tegen seksueel geweld op het Museumplein in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Komen de hedendaagse culture wars, waarin een cultureel-intellectuele voorhoede spreekt over ‘gender’ en non-binaire persoonlijke voornaamwoorden opeist als ‘hen’, waarover dan weer hard wordt gelachen in Voetbal Inside, uit de lucht vallen? Nee natuurlijk.

Gijs van Oenen legt in zijn onlangs verschenen boek Culturele veldslagen uit dat al veel eerder publiekelijk slag werd geleverd om, want daar gaat het om, ‘culturele waardering en erkenning’ van en door groepen en personen. De burgerrechtenbeweging en het feminisme zijn oud, Black Lives Matter en MeToo nieuw. En de strijd gaat door, over van alles – etniciteit, (post)kolonialisme, gender, milieu, geweld – en is altijd ‘hoog ideologisch geladen’ en door de toon en inhoud doorgaans ‘polariserend’.

Macht

Sinds God niet meer de baas is, de Eerste Wereldoorlog de burgerman zijn vaste plaats in de sociale orde ontnam en de klassenstrijdleer van Marx in het Sovjet-communisme is gesmoord, zijn – vooral Franse – filosofen in de weer met de strijdvraag: wie heeft de macht om de maatschappelijke orde te bepalen? Wie is baas en wie horige, wie bepaalt wat normaal is en wat afwijkend, wie heeft het recht van spreken en (ver)oordelen en wie moet luisteren en zwijgen, wie is dader of slachtoffer.

De filosoof Michel Foucault is hierbij leidend, volgens wie de macht geen ander doel heeft dan zijn verdelende en disciplinerende werking zelf. En die zich laat gelden in de taal. Van Oenen, hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit, schetst Foucaults grote invloed zo: ‘Via spreken en schrijven wordt macht uitgeoefend, zo hebben generaties studenten van Foucault geleerd. Spreken is stigmatiseren. Niet gehoord worden betekent gestigmatiseerd worden.’

Scheldwoord

Die strijd om de macht laat zich bijvoorbeeld teruglezen in de betekenisverandering van begrippen. Eerst heeft de dominante partij een scheldwoord voor een groep, waarna de onderliggende partij zich verzet door er met stijgend zelfbewustzijn een geuzennaam van te maken. Zijn emanciperende vrouwen ‘gekke wijven’? Wel, dan nóémen we ons Dolle Mina’s.

En noemt de progressieve voorhoede zich woke? Dan pest de middengroep, die zich in zijn waardigheid voelt aangetast, terug met het snerende ‘wokies’ en wordt omroep WNL (wat aanvankelijk stond voor Wakker Nederland, naar de Telegraaf-leus) een soort politieke omkering: rechts wakker tegen links woke. Kick Out Zwarte Piet ging lang gebukt onder beschimping en toen zei nota bene de ‘rechtse denker’ (aldus Van Oenen) Eva Vlaardingerbroek op YouTube-kanaal Café Weltschmerz zich ‘het object van silencing’ te voelen. Let wel: ‘silencing’ wás iets progressiefs, een aanklacht tegen mannelijke dominantie.

Wapen

Taal is dus een belangrijk wapen voor zowel bewustwording, identiteitsvorming en emancipatie als voor het berispen, aanklagen of vervolgen van de ander. Het doel van de strijd is niet per se het bereiken van consensus – integendeel zelfs. ‘De culture wars ontlenen hun dynamiek aan de symbolische clash tussen links en rechts, tussen progressief en conservatief, maar die posities zijn altijd mede gedefinieerd door hun (gedeelde) weerzin tegen het liberalisme’, aldus Van Oenen. Want liberalisme impliceert ‘uitruil en depolitisering’– waarmee sociale en economische machtsverhoudingen meestal in stand blijven.

Dus móét de strijd door. Dat aan de torenhoge eis van de ‘juiste’ wijze van uitdrukken gevaren kleven, is zo oud als alle eisen van politieke zuiverheid (denk aan Joseph McCarthy in de Verenigde Staten of Stalins showprocessen): het hedendaagse cancelen leidt tot verstikking, blikvernauwing, conformisme en hypocrisie – en soms erger.

Gekte

Maar is de filosofie die nu soms tot – voor sommigen ridicule – politieke correctheid heeft geleid, daarom zelf gek geworden? Deels wel, zegt Van Oenen, maar die gekte was en is ook bevrijdend. Leer er maar mee leven. En denk ter relativering bij bloedserieuze taalkwesties af en toe terug aan Foucault, die een broertje dood had aan het toe-eigenen van een ‘identiteit’ ter emancipatie. Volgens Van Oenen zou diens motto sinds eind jaren zestig zijn geweest: ‘Laat het vaststellen van onze identiteit maar aan de politie over!’

Wie meer wil weten over de emancipatiegeschiedenis, zijn Frantz Fanon (De verworpenen der aarde en Zwarte huid, witte maskers) of Jacques Derrida (‘Er is niets buiten de tekst’) wil ophalen en/of nieuwe denkers uit diverse windstreken wil ontdekken óf het liever gewoon radicaal oneens is met Van Oenen, die kan zijn hart ophalen.

Culturele veldslagen. Filosofie van de culture wars - Gijs van Oenen, 2022, Boom Uitgevers