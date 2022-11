Opinie: Wie ‘de Russen’ collectief een etiket opplakt, verlaagt zich tot het niveau van Poetin

Georgiërs protesteren aan de grens tegen de komst van Russen die de dienstplicht proberen te ontlopen en op de vlucht slaan. Beeld AFP

Als iets mensen zwaar kan vallen, dan is dat wel het onderscheid maken tussen een agressief regime en de inwoners van een land. Voor mensen die een bezetting door een agressief regime meemaakten of de ervaringen daarvan kregen overgeleverd, blijkt dat vaak ondoenlijk. Amper een halve eeuw geleden wemelde het in Nederland nog van de mensen die in negatieve zin spraken over ‘de Duitsers’. In landen die tot 1989 of tot 1991 in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie lagen, hekelen veel inwoners tot op de dag van vandaag ‘de Russen’. Aan veel Oost-Europese eettafels gaat het over ‘de Russen’ als wordt gesproken over misdaden van het Sovjet-regime.

Het idee dat ‘de Russen’ ook maar mensen zijn die hun geschiedenis liever anders hadden gezien, is geen gemeengoed in landen waar Stalin in het kielzog van Rode Leger vazalregimes aan de macht bracht die terreur zaaiden. Veel mensen hebben ouders, grootouders, ooms of tantes in – lokale versies van– de Goelag zien verdwijnen. Wie betoogt dat de Goelag niet op het conto van ‘de Russen’ komt, kan als repliek krijgen dat ‘de Russen’ de Goelag wel mogelijk maakten.

In landen met een traumatisch verleden in de Sovjet-invloedssfeer, zijn anti-Russische emoties ook op politiek niveau nooit ver weg – helemaal niet sinds Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen. Zo weigeren de regeringen van de Baltische staten nu hun grenzen te openen voor Russische mannen die hun dienstplicht ontvluchten.

Traumatische geschiedenis

Estland, Letland en Litouwen hielden, net als Moldavië, aan de jaren dat ze deel uitmaakten van de Sovjet-Unie grote Russische minderheden over. Een deportatiebeleid van lokale inwoners ging vergezeld van een gedwongen vestigingsbeleid voor Russen. Dat is traumatische geschiedenis.

Russische mannen die nú weigeren voor Poetin in Oekraïne te vechten, hadden daar part noch deel aan. Niettemin twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis: ‘De Russen moeten blijven en vechten. Tegen Poetin.’

In een interview in de Volkskrant op 28 oktober zei de voormalige Estse president Kersti Kaljulaid (beide grootouders waren slachtoffers van de Stalin-terrreur): ‘Het ontlopen van mobilisatie is onvoldoende reden om asiel te zoeken (…). Je kunt mij niet vertellen dat je niet in opstand kunt komen tegen de Russische machthebbers.’

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De mensen die ‘de Russen’ worden genoemd, leven met een korte onderbreking al bijna een eeuw in een politiestaat. Een lange traditie van repressie gaat daar vergezeld van een lange traditie van gevoelens van machteloosheid ten opzichte van autoriteiten. Vooral de terreur in de Stalin-tijd was ingrijpend. Rusland-historicus Orlando Figes zei daarover: ‘De angst werd genetisch, die ging in het Russische dna zitten.’

Propaganda

De mensen die ‘de Russen’ worden genoemd – wie weleens in Rusland was, weet dat ze een groot etnisch amalgaam vormen – staan ook al bijna een eeuw bloot aan propaganda, met een korte onderbreking in de late 20ste eeuw. Estlands oud-president Kersti Kaljulaid onderkende dat zelf in het Volkskrant-interview: ‘Het probleem is dat Rusland zijn verleden nooit heeft verwerkt, zoals Duitsland na 1945 heeft gedaan.’

Oudere inwoners van Rusland zijn gevormd door het propagandistische Sovjet-onderwijs. Onder Poetin werd Sovjetgeschiedenis vermengd met Russisch nationalisme. Dat veel Russen de huidige propaganda niet ter discussie stellen, heeft te maken met het feit dat het gevaarlijk is, maar ook met het feit dat ze nooit een alternatief hebben gehoord.

In deze context mag het bijzonder heten dat er in het recente verleden wel degelijk Russen tegen hun machthebbers in opstand kwamen. In de jaren 2011-2013 liepen vele tienduizenden tegen Poetin uit. Zo bang werd Poetin voor de leider van de protesten, Aleksej Navalny, dat hij geen andere optie zag dan de oppositie geheel te verbieden.

In Oost-Europa werd Navalny gewantrouwd als een Russische nationalist, maar Navalny’s beweging maakt het argument dat ‘de Russen’ niets tegen hun machthebbers ondernamen wel gratuit: er waren Russen die zo veel tegen Poetin ondernamen dat ze werden vergiftigd of opgesloten.

Vrije generatie

Navalny, geboren in 1976, was een kind onder Gorbatsjov en een student onder Jeltsin. Hij maakt, net als de Rus Jevgeni die voor deze krant schrijft, deel uit van de eerste en énige Russische generatie die zonder propaganda opgroeide. Het waren vooral leden van deze ‘vrije generatie’ die zich massaal tegen Poetin keerden. Het zijn vooral leden van deze generatie die de afgelopen zes weken met honderdduizenden Rusland verlieten.

Nucleaire scenario’s buiten beschouwing gelaten, zal er ooit een post-Poetin-tijdperk aanbreken. Russen die Poetins oorlog nooit gewild hebben, zullen lang na Poetin nog kampen met de gevolgen van zijn acties. Russofobie is niet alleen terug in landen waar die al lang bestond, maar heeft ook wortel geschoten in een land waar die tot voor kort hoogstens in het uiterste Westen voorkwam: Oekraïne.

Van mensen die slachtoffer werden van de oorlog en geweld of die familie en vrienden verloren door Russische agressie, kun je niet verwachten dat ze onderscheid maken tussen een regime en zijn inwoners. Van politiek leiders mag je hopen dat ze dat wel proberen, zeker van leiders van landen die al bijna twintig jaar in de Europese Unie zitten.

Dienstplicht

De huidige Estse premier Kaja Kallas verdedigde het besluit de grenzen dicht te houden met het argument dat ‘de Russen’ die nú de dienstplicht ontvluchten, de al aanwezige Russische minderheid in Estland versterken, wat Poetin een aanleiding kan verschaffen die Russen later met geweld te bevrijden. Maar de Russen die nu vluchten zijn, alles wijst daarop, Russen die niet door Poetin willen worden bevrijd.

De Estse oud-president Kersti Kaljulaid zei tegen deze krant: ‘Op Russische scholen wordt niet onderwezen over de misdaden van de Sovjet-Unie, over het neerslaan van de opstanden in Praag en Boedapest. Daarom zal Rusland niet veranderen, tenzij het duidelijk toegeeft wat er is gebeurd.’

Dat is helemaal waar. Juist daarom is het zaak te onderstrepen dat Russen die erin slagen zich te informeren buiten de propaganda om, meestal wél duidelijk toegeven wat er is gebeurd. Wie ‘de Russen’ collectief een etiket opplakt, verlaagt zich tot het niveau van het Poetin-regime, dat ‘de Russen’ collectief etiketteert als heroïsche strijders tegen het geperverteerde Westen.