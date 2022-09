Opinie: Wie beschermt de twijfelende puber in de nieuwe Transgenderwet?

Bij de Pride Walk in 2022 kwamen duizenden deelnemers bijeen op de Dam om te demonstreren voor gelijke rechten van de lhbti-gemeenschap. Beeld Joris van Gennip

De Transgenderwet draait om het zelfbeschikkingsrecht. De centrale wijziging in de nieuwe wet is dat er geen verklaring meer nodig is van een arts of psycholoog om het geslacht juridisch te wijzigen: niemand heeft er iets over te zeggen of ik me als man of vrouw identificeer. Ook niet als ik onder de 16 ben.

Over de auteur Trude Klijnsmit is radioloog en gezondheidsjurist.

Deze vrije keuze doet afbreuk aan de orde binnen het recht. Kinderen en andere kwetsbare groepen zullen dat het eerste merken. Er wordt namelijk voorgesteld alsof het juridische persoonsbegrip enkel een kwestie is van persoonlijke keuze, van zelfbeschikking. Maar is dat ook zo?

Ingeperkt recht

Het persoonsbegrip in het Nederlands recht heeft verschillende elementen. Restanten van het Romeinse recht, waarbij de persoon enkel een technische juridische constructie is, zijn terug te zien in het huidige vermogensrecht. De persoon als individu kwam sinds de Verlichting in beeld met aandacht voor autonomie en zelfbeschikking. Het juridische persoonsbegrip is dus meer dan zelfbeschikking alleen.

Is het zelfbeschikkingsrecht van de persoon onbeperkt? Zeker niet. Op tal van gebieden wordt het persoonlijke zelfbeschikkingsrecht ingeperkt. Het is bijvoorbeeld verboden te trouwen met je broer of zus, en het is niet toegestaan een overleden lichaam aan de dieren van Blijdorp te voeren.

Het zelfbeschikkingsrecht kan dus ingeperkt worden, soms door het beginsel van menselijke waardigheid, soms door botsing met de rechten van anderen. Er is dus geen absoluut zelfbeschikkingsrecht.

Individuele gevolgen

Maakt het eigenlijk wat uit of iemand als man of vrouw geregistreerd staat? Jazeker. Allereerst heeft dit op individueel niveau gevolgen. Zo worden bijvoorbeeld alleen vrouwen opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker. Als trans man met een M in je paspoort val je dus buiten de boot.

Een verandering in de wettelijke geslachtsregistratie heeft daarnaast gevolgen voor de rechten van anderen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de rechten van het kind als één van zijn ouders besluit van geslacht te veranderen? Heeft het kind hier überhaupt iets over te zeggen?

Rechtsorde

Meer nog dan het voorgaande doet vrije keuze van het wettelijk geslacht afbreuk aan de orde binnen het recht. Die orde is er niet voor niets, maar dient waarden als rechtszekerheid en rechtsbescherming, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen. Afbreuk van deze orde zal als eerste gevolgen hebben voor die kwetsbare groepen. Dat wordt zichtbaar in de nieuwe Transgenderwet.

Ook kinderen jonger dan 16 jaar kunnen namelijk zonder deskundigenverklaring van geslacht veranderen. Wie voorkomt alleen dat een kind ondoordacht deze beslissing neemt? Normaal gezien zijn dat de ouders. De wetgever kent de ouders de plicht en het recht toe om voor hun kind te zorgen en het te vertegenwoordigen. Zij zijn in normale omstandigheden het beste in staat het belang van het kind te dienen.

In de nieuwe Transgenderwet kunnen de ouders buiten spel worden gezet. Bij verschil van mening tussen ouders en kind is het aan de rechter om te besluiten over een verzoek tot gendertransitie.

Tieners

De deskundigenverklaring vormt een tweede barrière tegen ondoordachte gendertransitie die in de nieuwe Transgenderwet gaat verdwijnen. Zowel het inperken van het gezag van de ouders als het schrappen van de deskundigenverklaring leidt concreet tot verslechtering van de juridisch beschermde positie van het kind.

Je hoeft er namelijk niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat tieners de gevolgen van hun handelen vaak niet overzien. Dat is bovendien ook aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Hoe weet je dan of dat bij de wens voor gendertransitie anders is?

Genderdysforie (onvrede met het geslacht waarmee je bent geboren of opgegroeid) blijkt namelijk bij ongeveer 80 procent van de jonge kinderen van voorbijgaande aard te zijn. De deskundigenverklaring zou hier het onderscheid kunnen maken.

Medisch perspectief

Onbelemmerde juridische transitie kan ook gevolgen hebben voor eventuele medische transitie. Welke dokter zal nog durven twijfelen bij de wens tot medische transitie als juridische transitie al een feit is?

Medische geslachtstransitie is een behandeling met verstrekkende gevolgen, in de orde van grootte van chemotherapie. In de algemene medische praktijk zou het ondenkbaar zijn om met chemotherapie te beginnen voor een aandoening die in 80 procent van de gevallen van voorbijgaande aard is.

Vanuit medisch perspectief is het daarom onbegrijpelijk om juist in zo’n situatie een diagnostische test te schrappen die kan helpen onderscheiden wie bij de groep van

80 procent hoort bij wie genderdysforie tijdelijk is. Je kunt er bijna niet omheen dat deze 80 procent van de jongeren met genderdysforie blijkbaar opgeofferd mag worden aan de agenda van onbelemmerde zelfbeschikking. Het zal je kind maar zijn.