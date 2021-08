Opinie: Westen moet verantwoordelijkheid nemen voor Afghaanse vluchtelingen

Pakistaanse militairen bij de grensovergang tussen Afghanistan en Pakistan. Beeld AFP

Volgens planning zullen de Verenigde Staten op 31 augustus hun troepen in Afghanistan geheel hebben teruggetrokken. Wat het resultaat zal zijn, is nu al zichtbaar: waar de VS zich terugtrekken, nemen de Taliban direct de leiding en leggen zij hun nietsontziende orthodoxie op. Afghanen die er de kans toe zien, ontvluchten het land.

Pakistan verwacht dat miljoenen Afghanen zullen vluchten als de situatie in Afghanistan ontaardt in een burgeroorlog, en heeft besloten zijn grenzen ditmaal gesloten te houden. Het land sloot reeds de twee grote grensposten Chaman en Torkham, en oppert als ultimum remedium kampen in te richten aan de Afghaanse kant van de grens. Het Pakistaanse besluit staat in schril contrast tot eerder beleid: het land heeft al sinds de jaren zeventig vele miljoenen Afghaanse vluchtelingen opgevangen – momenteel zo’n 3 miljoen. Pakistan was dan ook tientallen jaren het land dat de meeste vluchtelingen ter wereld opving (nu is dat Turkije, door de oorlog in Syrië).

António Guterres

Nu stelt Pakistan zich op het standpunt dat het wel zou willen, maar dat het zich deze opvang niet meer kan veroorloven. Vorig jaar nog stelde secretaris-generaal van de VN António Guterres dat Pakistan de hele wereld een dienst heeft bewezen met deze jarenlange opvang, en dat het tijd is dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt door Pakistan hierin bij te staan.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) is door de Algemene Vergadering van de VN belast met het realiseren van duurzame oplossingen voor het vluchtelingenprobleem. De klassieke oplossingen zijn vrijwillige repatriëring naar het land van herkomst, integratie in het asielland (met inbegrip van naturalisatie), en hervestiging (vanuit het asielland) in een derde staat. Vrijwillige repatriëring is echter alleen mogelijk als de situatie in het land van herkomst ten goede is gekeerd: het einde van de Koude Oorlog betekende dat vele conflicten werden beëindigd, en vele miljoenen vluchtelingen naar hun land van herkomst konden terugkeren.

Niet alle conflicten worden echter opgelost, en de huidige realiteit is er één van eindeloos lang durende conflicten waardoor terugkeer niet mogelijk is. Het gevolg is dat mensen niet zelden generaties lang vluchteling zijn zonder uitzicht op een oplossing: een beschamende 78 procent van alle vluchtelingen – waaronder ook Afghaanse en Palestijnse vluchtelingen – bevindt zich in zulke langdurige uitzichtloze situaties. Lokale integratie (en naturalisatie), de tweede oplossing, is in geval van grote groepen nauwelijks iets wat je van de gaststaat kunt verlangen.

Hervestiging

Daarmee resteert als enig reëel alternatief hervestiging van vluchtelingen in andere staten. In het verleden was hervestiging dan ook de manier waarop zwaarbelaste asiellanden werden bijgestaan en ontlast. Exemplarisch is de hervestiging van 180 duizend Hongaarse vluchtelingen vanuit Oostenrijk naar diverse andere staten, waaronder Nederland, in 1956/1957.

Een dergelijke vorm van solidariteit met asiellanden is nu ver te zoeken, en de schaarse plekken die staten vrijwillig beschikbaar stellen voor hervestiging (jaarlijks kan minder dan 1 procent van alle vluchtelingen worden hervestigd) worden gebruikt als beschermende noodmaatregel: alleen vluchtelingen die grote risico’s lopen in het asielland worden hervestigd (bijvoorbeeld vluchtelingen die dreigen te worden uitgezet, slachtoffers van marteling, seksueel en gendergerelateerd geweld, medische noodgevallen, et cetera).

In aanvulling op de drie genoemde oplossingen heeft UNHCR een vierde ontwikkeld: die van ‘aanvullende wegen’. Dit betreft maatregelen die in de regel slechts tijdelijk soelaas kunnen bieden: een visum voor studie, een tijdelijke werkplek. Geconfronteerd met de onmogelijkheid de klassieke oplossingen te realiseren, zijn dit creatieve doekjes voor het bloeden. Er is echter veel meer nodig dan doekjes voor het bloeden.

Ontwikkelingslanden

De bescherming van vluchtelingen wordt in feite overgelaten aan de staten die toevalligerwijs gelegen zijn in de buurt van brandhaarden: 73 procent van alle vluchtelingen wordt door buurlanden opgevangen. Het zijn doorgaans niet de staten die zich dat goed kunnen veroorloven: 86 procent van alle vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelingslanden (en 27 procent zelfs door de minst ontwikkelde staten).

Ofschoon al zeventig jaar wordt onderkend dat het vluchtelingenprobleem een internationaal probleem is dat alleen door internationale samenwerking kan worden opgelost – in de preambule van het Vluchtelingenverdrag van 1951, en recentelijk nog in het tandeloze Global Compact on Refugees van de VN – verandert er niets: grenzen worden gesloten, muren worden opgetrokken, en op z’n best worden nog wat ex-personeelsleden – zoals Afghaanse tolken – geëvacueerd.

Na zeventig jaar op de lange baan schuiven is het tijd om te zorgen voor een structurele en billijke wijze van het verdelen van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen onder staten. Gelet op het feit dat ontwikkelingslanden thans een disproportioneel deel van die verantwoordelijkheid dragen, zou het Westen daarbij het voortouw moeten nemen.

Marjoleine Zieck is hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht aan de Universiteit van Amsterdam.