Opinie: Westen moet optie van no-flyzone boven Oekraïne op tafel houden

Oekraïense militairen helpen een kind de rivier oversteken bij de plaats Irpin, dichtbij de hoofdstad Kyiv. Beeld Getty

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft hartstochtelijk gepleit voor bescherming van zijn land tegen luchtaanvallen en vroeg: ‘Hoeveel mensen moeten er worden opgeblazen? Hoeveel benen, armen en hoofden moeten worden afgerukt en weggeslingerd?’

No-flyzones zijn bedoeld om toegang tot het luchtruim te ontzeggen – en op te treden tegen vliegtuigen die, meestal met vijandige bedoelingen, weigeren zich daaraan te houden. Er komt dus ook toezicht bij kijken op een deel van het luchtruim om eventueel binnendringende vliegtuigen te betrappen. Dat vraagt dus om gevechtstoestellen die in staat zijn indringers te onderscheppen. Die toestellen kunnen dan proberen de vijandelijke toestellen uit die zone te begeleiden of, als het niet anders kan, ze neer te halen.

Westerse regeringen en Navo-leiders hebben nadrukkelijk elke poging afgewezen om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Het argument daarbij is dat dit tot escalatie zou kunnen leiden en dat het de bevolking van Oekraïne toch niet zou beschermen tegen de verschrikkelijke bombardementen door artilleriegeschut van de Russen.

Escalatieparadox

Critici zeggen dan dat als je zo vroeg in het conflict deze rode lijn al trekt, dat door Poetin als zwakte kan worden beschouwd. Door bij voorbaat opties uit te sluiten, nemen de landen die Oekraïne willen steunen een inherent nadelige positie in en ze scheppen daarmee een ‘escalatieparadox’ – als alle acties van het Westen die niet louter reageren op wat Rusland doet worden uitgesloten, dan zijn we voor eeuwig gedoemd alleen maar te reageren.

Als we de verschillende mogelijkheden afwegen, stelt een no-flyzone boven Oekraïne ons voor unieke uitdagingen. Het zou buitengewoon veel meer vergen dan alles wat coalities in het verleden hebben gedaan: dit is een voortwoedend conflict, geen situatie waarin vrede moet worden bewaard. Waarbij de inzet zich niet laat vergelijken met bijvoorbeeld de no-flyzones boven Irak. Daar bewaakten zo’n vijftig toestellen een land met beperkte slagkracht in de lucht en een luchtruim van nog niet de helft van dat van Oekraïne. Dat lukte al met een paar controlevluchten per dag.

Het luchtruim boven Oekraïne de klok rond controleren zou organisatorisch gezien een volstrekt andere en enorm uitdagende operatie zijn. Wat gevechtskracht betreft zijn Poetins troepen van een andere orde, gewapend als ze zijn met geavanceerde luchtverdedigingswapens.

Onvoorspelbaarheid

De meningen verschillen over de praktische uitvoerbaarheid en eventuele neveneffecten van een no-flyzone, maar één ding staat vast: Poetin zal zich verzetten tegen iedere poging het luchtruim van Oekraïne te bewaken, en daarmee daagt hij de handhavers uit om Russische toestellen uit de lucht te schieten. Het is duidelijk, gezien Poetins onvoorspelbaarheid en gedreig met kernwapens, dat er grote bezorgdheid is dat het handhaven van een no-flyzone zou kunnen leiden tot escalatie op kernwapenniveau.

Zelfs als dat niet gebeurt, is er de zorg dat als Rusland ‘coalitie’-toestellen aanvalt, dit kan leiden tot het in werking stellen van artikel 5 van de Navo en die kan, zoals Amerikaanse en Europese politici hebben gezegd, tot een bredere Europese oorlog leiden. Dat zou natuurlijk geheel niet in ons belang zijn en het zou ook de situatie voor de Oekraïners niet verbeteren.

Desalniettemin moeten we discussiëren over hoe Westerse overheden omgaan met het potentieel instellen van een no-flyzone. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk zijn argumentatie gebaseerd op het concept van escalatie. De Britse regering laat niet na erop te wijzen dat het bij iedere stap Poetin is geweest die de situatie heeft verergerd.

Te agressief

Door te stellen dat het alleen de Russen zijn die steeds escaleren, suggereert de Britse regering dat het te agressief zou zijn om iets anders doen dan te reageren op gebeurtenissen. De Navo suggereert in feite hetzelfde door op voorhand een no-flyzone uit te sluiten en te stellen dat zij zich niet in dit conflict zal laten trekken. Dat voelt toch alsof we onszelf in een hoek verven. Als we niet het initiatief kunnen nemen omdat dat ook ‘escalerend’ is, steunen we de Oekraïners met één hand op de rug gebonden.

Is een no-flyzone het wondermiddel dat de loop van de gebeurtenissen in Oekraïne zal veranderen? Waarschijnlijk niet. En het risico bestaat dat het conflict daarmee een groter en onheilspellender reikwijdte krijgt, gezien Poetins dreigementen en irrationele gedrag. Het droevige feit is dat een no-flyzone die tot een Derde Wereldoorlog leidt nog steeds de Oekraïners niet beschermt tegen het illegale spervuur van de zware artillerie waarmee Poetins grondtroepen hen bestoken, terwijl het wel de aandacht en operationele focus kan afleiden van Oekraïne zelf. En als er al een no-flyzone wordt ingesteld, zou de druk toenemen op de westerse troepen om de Russische artillerie te bestoken en dan zou volledige betrokkenheid bij de oorlog aan de kant van Oekraïne een feit zijn.

Maar moet daarom voor de overgrote meerderheid van de wereld, die Oekraïne steunt en Poetins verschrikkelijke acties veroordeelt, de optie van escalatie voorgoed van tafel gaan? Volgens mij niet.

Sophy Antrobus is onderzoeker bij het Freeman Air and Space Institute van King’s College Londen.

Vertaling: Leo Reijnen