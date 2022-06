Opinie: Werkbare en betaalbare ggz vraagt ook om begrenzing van onze zorgbehoefte

Ziekenhuispersoneel van Academisch Ziekenhuis Maastricht staakt in september 2021 voor een betere CAO. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

In deze krant stond eind mei een treffend artikel over pijnpunten in de zorg als gevolg van bureaucratisering en door marktwerking veroorzaakte verregaande protocollering. In mei trok ook Zorginstituut Nederland aan de bel; ze stellen dat de zorg in Nederland tegen financiële en personele grenzen aanloopt. Het Zorginstituut wil dat hierover een maatschappelijk debat wordt gevoerd. Een welkome oproep, maar er is meer nodig dan een bewustwordingscampagne.

We moeten de zorg anders indelen, want de effectiviteit van het huidige systeem raakt uitgewerkt. Ook bij de intake moeten we kritischer kijken of behandeling nodig én wenselijk is. Alleen zo kunnen we volle wachtkamers bij de huisarts, ellenlange wachtlijsten voor relevante behandelingen en torenhoge zorgkosten tegengaan.

Typerend is de staat van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en, specifieker, de omgang met het begrip ‘trauma’. Deze term is sterk aan inflatie onderhevig, grotendeels veroorzaakt door de aanbodgerichtheid van de ggz. Zorgorganisaties moeten commercieel succesvol zijn, waardoor ze veel te snel ‘ja’ verkopen. Voor ieder ongemak of probleem lijkt een behandeling klaar te staan: de verleiding is groot om onnodig snel hulpverlening in te schakelen. Maar een zorgverlener moet ook ‘nee’ kunnen en durven verkopen.

Trauma aanpraten

Deze ongezonde tendens leidt ertoe dat mensen te snel een trauma wordt aangepraat. Een fikse woordenstrijd in de privésfeer of een arbeidsrelatie die niet perfect is, leidt steeds vaker onterecht tot een zorgvraag. Daarnaast heerst de trend dat we ons ‘kwetsbaar moeten opstellen’, ‘in onze kracht moeten staan’ en ‘de beste versie van onszelf moeten worden’.

Zelfverbetering is tegenwoordig verplicht als je mee wilt tellen. Erkennen dat je iets niet kan of wilt, staat gelijk aan falen. Dan moet je naar de psycholoog of een coach. Op de langere termijn tast deze opgewekte zorgbehoefte de veerkracht van mensen en van een samenleving aan.

De ggz is overbelast. Van huisarts en praktijkondersteuner ggz tot gz-psycholoog: iedereen kampt met capaciteitsproblemen. De lange wachtlijsten gaan ondertussen ten koste van urgente gevallen, zoals voor mensen met PTSS (Posttraumatische stressstoornis). Deze toename in onnodige behandelingen maakt de zorg inefficiënter. Tegelijkertijd rijzen de kosten de pan uit. Niet alleen in het zorg-, maar ook in het sociale domein, als gevolg van de uitval of andere ongewenste maatschappelijke effecten die gepaard gaat met onbehandelde PTSS.

Zet naast de maatschappelijke discussie over grenzen aan de zorg ook in op een beter werkbare indeling van de zorg, met eenvoudiger wet- en regelgeving. Laat bijvoorbeeld iedere psycholoog een relevante behandeling starten, in plaats van alleen de regiebehandelaar. Stop daarnaast met de organisatie van alle zorg volgens strikte protocollen en als one size fits all-model. Geef de professional én mensen met een zorgvraag meer ruimte om zelf tot een oplossing te komen. Dat vraagt de ene keer wel en de andere keer niet om extra dienstverlening. Gezondheid is persoonlijk, een effectieve behandeling is dat ook.

Leen Pakvis heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van traumabegeleiding en is directeur van Traumaloket Nederland. De organisatie biedt opvang, nazorg en begeleiding na schokkende incidenten of gebeurtenissen.