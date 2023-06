Opinie: Weg met de pilotitis. We hebben geen ander stelsel nodig, maar een andere mindset

Activisten vragen op suïcidepreventiedag (10 september) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht voor de problematiek. Beeld Koen van Weel / ANP

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad. Meer dan 60 duizend mensen wachten op hulp hierbij. Het hele zorgstelsel dreigt vast te lopen, waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) afgelopen dinsdag in een rapport.

De druk op de sector van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is inderdaad groot. Ten eerste door de grote toename van mensen met mentale aandoeningen waardoor de vraag naar ggz groeit, waarbij de laagste inkomensgroepen ruim drie keer vaker te maken hebben met mentale klachten dan de hoogste inkomensgroep.

Over de auteur Ruth Peetoom is voorzitter van branchevereniging de Nederlandse ggz. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

En ten tweede de arbeidsmarktproblematiek die zorgbreed speelt, maar die in de ggz het meeste knelt. We hebben de meeste vacatures openstaan, meer mensen stappen over naar een andere sector dan we aan nieuwe medewerkers binnenkrijgen en relatief veel zzp’ers moeten noodgedwongen worden ingezet.

Andere mindset

Dit moet echt veranderen. En dat kan ook. Door met een andere blik te kijken naar de problematiek. We moeten van ‘zorg’ naar ‘gezondheid’. Daar hebben we geen ander stelsel voor nodig, maar een andere mindset en minder financieringsschotten. Bij psychische problemen gaat het vaak om ‘maatschappelijke problemen in een medische jas’. Daar zijn dan ook andere dingen voor nodig.

Als je depressieve klachten worden veroorzaakt door schulden of geen dak boven je hoofd, moet dat opgelost worden, met de partners die dat kunnen, die daar verstand van hebben. Nee, we schuiven niks af, laat staan dat we iemand aan z’n lot over willen laten. Maar wie elders beter geholpen is, verdient dat ook. Het vraagt dat er beter samengewerkt wordt, tussen zorgpartners, met het sociaal domein en met wie maar nodig is. En dat we daarvoor in de financiering en regelgeving de mogelijkheden krijgen, en dat we niet tegen schotten aanlopen.

In de tweede plaats moeten we kijken naar hoe we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Als mensen geen zorg nodig hebben, is dat de grootste besparing op inzet van mensen en middelen en de beste investering in welzijn. Al liggen de besparingen niet altijd op hetzelfde terrein als waar de investeringen worden gevraagd. Dat alleen al vraagt domein overstijgend denken en doen. Het probleem is dat allerlei initiatieven op dit vlak als project worden gezien, als pilot. En dat dat bij succes ook zomaar weer ophoudt.

Regels oprekken

Een voorbeeld. Al ruim tien jaar wordt er gewerkt aan IPS-trajecten, ‘Individuele Plaatsing en Steun’, om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening aan een baan te helpen. Dat doet de ggz samen met het UWV en de gemeenten. Al die tijd is het een kwestie geweest van regels oprekken, tijdelijkheid uitsmeren – allemaal omdat het niet in het systeem paste.

Terwijl de resultaten indrukwekkend zijn: 45 procent van de mensen met psychische aandoeningen die werk heeft, heeft dat dankzij IPS, en 75 procent daarvan is na twee jaar nog steeds betaald aan het werk. Werk is een gezondmaker, een medicijn. Het biedt structuur, inkomen en geeft vaak zin en waardering. Werk en bestaanszekerheid zijn belangrijke condities voor een stabiele gezondheid.

Duurzame financiering

We werken er met man en macht aan om dat nu een structurele plek te geven, maar wat kost het een moeite. Het is een van mijn stokpaarden: weg met de pilotitis. Kansrijke initiatieven verdienen een lange adem en duurzame financiering.

Het is goed dat de RVS een discussie start over het stelsel, maar laten we niet op beslechting daarvan wachten voordat we in beweging komen. Dat kan nu ook al: probeer nieuwe dingen uit, en als het werkt, maak het structureel. Is dat niet een enorme uitdaging? Het hoeft niet allemaal nu en deze week. Gewoon beginnen, en vooral doorgaan. En ooit, op een dag, is deze mammoet getemd – of uitgestorven. Maar dat moeten we wel echt samen doen.