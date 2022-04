Opinie: Wees voorzichtig met de Indiase film The Kasmir Files, die zet aan tot geweld tegen moslims

Een betoging tegen de film The Kashmir Files in New Delhi in maart. Beeld Getty

Tijdens de vertoning van de film The Kashmir Files in India hangt er een grimmige sfeer in de bioscoopzaal: onder een luid gejuich wordt door een man geschreeuwd dat men uit de buurt moet blijven van moslims. Zo zijn er meer berichten op sociale media, zoals over een filmbezoeker die beveelt om de huizen van moslims te bestormen en moslims aan te vallen. De filmvertoning veroorzaakte vele haatdragende en nationalistische incidenten.

De film, die sinds kort ook in Eindhoven is te zien, wordt geprezen door de hindoe-nationalistische premier Modi. Het fictieve verhaal speelt tijdens de exodus van de Pandits (hindoe-gemeenschap) uit de Indiase deelstaat Kashmir. Tijdens de uitdrijving die in 1990 plaatsvond, werd een groot deel van de hindoe-minderheid bedreigd met geweld en moest gedwongen de deelstaat verlaten.

Vijand

De islamitische personages in de film worden stuk voor stuk als een vijand van de hindoegemeenschap afgeschilderd. Zelfs kinderen worden niet gespaard: in een scène worden moslimkinderen met een kalasjnikovs getoond. Verschillende Indiase kranten hebben The Kashmir Files vergeleken met propagandafilms van de nazi’s, zoals Leni Riefenstahls Triumph des Willens.

De strategie van de extreemrechtse Indiase regering om een ‘ander’ te creëren is niet ongebruikelijk: in eerder uitgebrachte Bollywood-films werden moslims afgebeeld als moordlustig en religieus intolerant. De verhalen in die films sluiten perfect aan bij de agenda van de hindoe- nationalistische groeperingen die de moslimminderheid als een bedreiging van de Indiase samenleving zien. Zo was er kortgeleden nog in heel India ophef over de zogenoemde ‘love jihad’-wet, bedoeld om hindoes te verbieden met moslims te trouwen. De situatie is zelfs zo alarmerend dat volgens Genocide Watch moslims in India een verhoogd risico hebben om massaal vervolgd te worden.

Ondanks alle ophef heeft de Indiase overheid besloten om de toegangskaartjes voor de film belastingvrij te maken om zo een groot publiek aan te trekken. De boodschap van de regering-Modi is duidelijk: zoveel mogelijk Indiërs moeten The Kashmir Files gaan bekijken om te zien dat moslims een gevaar zijn voor de hindoe-meerderheid.

Deelstaat

Critici in India zien de film als een onderdeel van het historisch revisionisme van de regering-Modi; de hindoe-nationalisten ijveren al jaren tegen een semiautonome status van de overwegend islamitische deelstaat Kashmir. In 2019 werd deze droom gerealiseerd door het intrekken van artikel 370 waardoor de bevolking in Kashmir nu nog afhankelijker is van de hindoe-nationalistische regering. Het verhaal zoals in de film wordt verteld, biedt een rechtvaardiging voor deze intrekking omdat het de islamitische bevolking schetst als barbaren die, wanneer zij zelf de autonomie zouden hebben, de niet-islamitische bevolking zouden willen verdrijven.

Alhoewel in Europese bioscopen nog geen escalaties zijn opgetreden tijdens de filmvertoning, is het vertonen van de film een reden tot bezorgdheid. Het hindoe-nationalisme is ook binnen de Indiase diaspora’s springlevend. Ook hier in Nederland. Terwijl de Surinaamse Hindoestaanse diaspora eigenlijk bekend staat om haar religieuze harmonie en tolerantie, is er de laatste tien jaar een groeiende invloed van de Indiase nationalistische regering waarneembaar. Het vertonen van de film zou de nationalistische en islamofobe sentimenten binnen de hindoe-diaspora kunnen aanwakkeren en uiteindelijk tot spanningen kunnen leiden.

Shawintala Banwarie is journalist en redacteur De Kanttekening.

Alena Kahle is communicatieadviseur The London Story.

Matthias Knöll is student rechten aan Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilliger The London Story.