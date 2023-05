Opinie: Websites en sociale media zijn bronnen voor historisch onderzoek. Behandel ze dus als te beschermen erfgoed

Twee Amerikaanse studenten bekijken het toen splinternieuwe netwerk Facebook.com, Boston, 2005. Beeld MediaNews Group via Getty Images

Hoera, vorige week donderdag maakte Unesco bekend dat het De Digitale Stad heeft opgenomen in het register Memory of the World, waarin eerder al het dagboek van Anne Frank en de VOC Archieven waren opgenomen.

De Digitale Stad werd in 1994 opgericht als één van de eerste onlinegemeenschappen. Het was in die beginjaren van internet dé manier om internet voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Er waren winkels, een postkantoor, metro en deelnemers konden met elkaar chatten en deelnemen aan online-evenementen.

Kortom, alles wat we nu normaal vinden op internet, en waarvan Unesco terecht opmerkt dat het een belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis van de digitale cultuur in Nederland en de wereld. Met veel moeite zijn restanten van de Digitale Stad veiliggesteld.

Over de auteurs Susan Aasman is hoogleraar Digital Humanities aan de Faculteit der Letteren, RUG, en gespecialiseerd in onderzoek naar webarchieven. Martijn Kleppe is directielid van de KB nationale bibliotheek, met als portefeuille Onderzoeken en Ontdekken.

Unesco herinnert ons eraan hoe belangrijk het is zuinig om te gaan met dit soort digitaal erfgoed. Merkwaardig genoeg verwaarlozen we in Nederland ons internetverleden. In tegenstelling tot de landen om ons heen, is de wetgeving in Nederland zo ingericht dat het niet is toegestaan zomaar websites of sociale media op te slaan. Erfgoedinstellingen zoals de KB nationale bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doen weliswaar aan webarchivering, maar voor elke website die ze opslaan moeten ze toestemming vragen aan de eigenaar. En vervolgens mogen ze de websites slechts beperkt beschikbaar stellen aan onderzoekers.

Negentig dagen

Dit is veel te arbeidsintensief, met als gevolg dat heel veel onlinebronnen inmiddels zijn vergaan. Inderdaad: vergaan, want internet vergeet gemakkelijk het eigen verleden. Een gemiddelde webpagina is negentig dagen online en wordt daarna weer aangepast of helemaal verwijderd.

Hyves, één van de eerste Nederlandse socialemediaplatformen, is nagenoeg voorgoed verdwenen. Het gaat echter niet alleen om bijzondere internetfenomenen uit het recente verleden, maar denk ook aan alle websites waar wordt geschreven over de klimaatcrisis, populisme, woningnood, de Groningse gascrisis of de toeslagenaffaire. Het is soms lastig voor te stellen maar de websites, fora, reacties, tweets en video’s van vandaag zijn de bronnen van de onderzoekers van morgen.

Bronnen

Al die kennis en meningen gaan voorgoed verloren wanneer we geen actie ondernemen. Een deel van dit soort websites wordt opgeslagen door bedrijven die het weer verkopen om bijvoorbeeld het online-imago van bedrijven en organisaties te kunnen monitoren. Dankzij het Amerikaanse Internet Archive kun je bijvoorbeeld bekijken hoe (een deel van de) websites er vroeger uitzagen. Maar het bewaren van dit soort informatie moet niet worden overgelaten aan commerciële bedrijven of buitenlandse instellingen.

Neem de overname van Twitter door Elon Musk: het platform is van hem en wanneer hij besluit Twitter offline te halen, is dat zijn goed recht. Met als consequentie dat alle tweets zomaar verloren zouden kunnen gaan. En met die tweets verliezen we ook een deel van onze geschiedenis, zoals bijvoorbeeld kennis van en uit de jaren van de covidpandemie. Het maatschappelijk debat over de coronamaatregelen werd op Twitter op het scherp van de snede gevoerd door wetenschappers, journalisten, bezorgde ouders en ideologische tegenstanders. Het wordt daarom hoog tijd dat we digitaal erfgoed zoals websites en sociale media beschouwen als ons nationaal erfgoed.

Wetgeving

Daarom is dringend aangepaste wetgeving nodig, zodat erfgoedinstellingen in staat zijn om digitale publicaties zoals websites op structurele basis op te slaan. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam pleitten hier al eerder voor, ook om het recht op vrijheid van meningsuiting, informatievrijheid en recht op wetenschap te waarborgen. Door De Digitale Stad tot erfgoed uit te roepen, houdt Unesco ons een spiegel voor. De noodzaak van verbeterde wetgeving is groter dan ooit. Het is nu aan de regering en Tweede Kamer hier werk van te maken, zodat toekomstige generaties de (online)wereld van nu kunnen onderzoeken en begrijpen.

Memory of the World-programma Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, probeert met het Memory of the World-programma waardevolle archieven, bibliotheekcollecties en individuele werken te conserveren en te beschermen tegen verwaarlozing, verval of soms zelfs moedwillige vernietiging. Het programma, dat sinds 1992 bestaat, wil zo bijdragen aan het bewustzijn van het belang van documentair erfgoed voor het collectieve geheugen van de mensheid. Een belangrijk middel hierbij is het internationale Memory of the World Register, een lijst met uitzonderlijk documentair erfgoed dat van wereldwijde betekenis is. Naast het internationale register bestaan er regionale en nationale Memory of the World-lijsten. Nederland heeft sinds vorig jaar een nationaal Memory of the World-register, met op dit moment acht inschrijvingen, waaronder de grootste verzameling van Oudfriese rechtshandschriften, de Richthofenkolleksje, en de collectie dagboeken en brieven uit de Tweede Wereldoorlog van het Niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.