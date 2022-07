Opinie: We zijn veel rijker dan we denken en kunnen met pensioengeld doen wat we willen

Nederland, Bunnik, 4-7-2020Gepensioneerden en FNV-leden voeren actie bij een hotel in Bunnik tegen het voorliggende nieuwe pensioenstelsel, waarmee vakbond FNV even later toch zou instemmen. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

In Het Financieele Dagblad (FD, 9 juni) en in de Volkskrant (O&D, 15 juni) bepleiten de (emeritus)hoogleraren Bezemer en Van Praag een pensioenstelsel waarbij de pensioenen worden geïndexeerd en de pensioenpremies worden verlaagd. Zelfs een beperkt rendement van de pensioenpotten is voldoende om het verschil te dekken. Door bijkomende effecten wordt ‘en passant’ ook het financieringstekort van de Rijksoverheid (deels) opgelost.

Het pleidooi is voor columnist Frank Kalshoven dermate plausibel dat hij zich in de Volkskrant afvraagt of hier niet een denkfout over het hoofd wordt gezien. Een stroom van reacties uit de pensioensector volgt.

In het FD stellen Laning en Kocken in afzonderlijke artikelen dat het voorstel van Bezemer en Van Praag mogelijk gelijk is aan het plunderen van de pensioenpotten, omdat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst en dat ook het beperkte rendement best eens zou kunnen tegenvallen. Daarop wijst ook Ger Jaarsma in de Volkskrant (O&D, 17 juni, hij is de voorzitter van de Pensioenfederatie.

Hoe kan het dat ‘deskundigen’ tot zo’n verschillend inzicht komen over ons pensioenstelsel? Dit komt door het verschil in benadering: macro of micro.

Over de auteur Martin ten Cate is schrijver van het boek Waar blijft mijn pensioen? Hoe ons pensioenstelsel uw pensioen ondermijnt.

Vanuit een macroperspectief zien we een land dat al meer dan een halve eeuw onafgebroken een groot spaaroverschot heeft. De Lopende Rekening (lees: onze handelsbalans) vertoont al jaren een fors overschot van tussen de 7 en 10 procent van ons bruto nationaal product (bbp), terwijl we in ‘Brussel’ hebben afgesproken dat het niet meer zou mogen zijn dan 6 procent (in 2021: 78 miljard euro).

Dat weten de macro-economen Bezemer en Van Praag ook. Dit overschot komt onder andere door onze pensioenbesparingen. Van de 1.800 miljard euro is ruim 1.500 miljard in het buitenland belegd: de vrucht van decennialang premies in het buitenland beleggen. Dat doen wij als één van de weinige landen, want als ieder land dit zou doen, zou ieder land een overschot op de handelsbalans moeten hebben. Dat laatste is onmogelijk: het saldo van alle handelsbalansen op de wereld is exact nul: de import van de één, is immers de export van de ander.

Onlogisch

We lopen aan tegen het onlogische concept van ons pensioenstelsel. De wereld in haar geheel kan niet sparen voor toekomstige consumptie, wat wij feitelijk doen met ons pensioensparen. Want hoe zou de samenleving dat moeten doen? Miljoenen Tesla’s opslaan in parkeergarages en er pas over twintig jaar in gaan rijden, 10 duizend miljard warme maaltijden invriezen en pas gaan opeten na 2050, geld uitlenen aan buitenaardse wezens en het geld terugvragen na 2060 of – net als Dagobert Duck – geld opslaan in geldpakhuizen?

Allemaal even onzinnig. Het onderliggende probleem laat zich verklaren vanuit de reële economie: consumptiegoederen zijn beperkt houdbaar en diensten zijn al helemaal niet op voorraad te produceren. Een probleem dat met geld niet is op te lossen.

Als individu en als land kunnen we wél sparen voor ons pensioen: we hebben een pensioenclaim op het buitenland van ruim 1.500 miljard euro. Dit sluit ook aan op onze individuele microgedachte: als je later geld ter beschikking wilt hebben, moet je nu sparen. Op die gedachte is ons pensioenstelsel dan ook gebaseerd. En hoe logisch die gedachte ook is: vanuit macroperspectief klopt het niet.

Pensioenparadox

Er is hier sprake van de pensioenparadox: wat individueel wel kan, kan collectief niet. Verschillende generaties storten op verschillende momenten verschillende premies in één pot om er vervolgens op verschillende momenten een pensioenuitkering uit te ontvangen. Dit onlogische concept brengt een onoplosbaar probleem met zich mee. Want wil je dat op een manier doen die rekenkundig en gevoelsmatig eerlijk is, dan moet je het onmogelijke kunnen: de toekomst perfect voorspellen. Dat proberen we te doen met de rekenrente, maar telkens weer blijkt dat we het fout hebben.

Else Bos, toezichthouder van De Nederlandsche Bank legt in de Volkskrant (O&D, 30 juni) nog eens de microbenadering uit, en zegt dat in het nieuwe pensioenstelsel de rekenrente komt te vervallen. Wat zij echter niet vermeldt is dat het probleem daarmee niet is opgelost. Ook in het nieuwe stelsel moet je om de premies en de uitkeringen te berekenen een inschatting maken van wat de toekomst brengt. Daarvoor is het ‘projectierendement’ in het leven geroepen: de toekomst blijft onzeker en dat kun je niet ‘wegstructureren’. Haar betoog overtuigt Frank Kalshoven dan ook niet, zo schrijft hij in de Volkskrant (Ten eerste, 9 juli) .

Rendement

Het eerdergenoemde bezwaar, dat toekomstige rendementen kunnen tegenvallen, is op zich juist, maar is beredeneerd vanuit de microbenadering. Het bezwaar kan gemakkelijk worden opgelost door de pensioenpremies op het huidige niveau te laten. Je hebt het rendement namelijk helemaal niet nodig.

Op dit moment zijn de premies ruim voldoende om de uitkeringen te betalen: 40 miljard aan premies versus 35 miljard euro voor de uitkeringen. Zoals Bezemer en Van Praag stellen in hun betoog, zullen de premies tussen 2030 en 2050 minder zijn dan de uitkeringen, maar het tekort is beperkt tot in totaal zo’n 200 miljard euro (voor de berekening verwijs ik naar mijn boek) en dat kan met gemak worden gefinancierd uit de pensioenpotten.

Zoals je met een airco de opwarming van de aarde niet kunt tegengaan, haal je met de microbenadering de macrobenadering niet onderuit. Wel zie je met de macroblik waarom de microbenadering hapert: iets wat gepensioneerden nu al jaren achtereen merken doordat hun pensioenen niet worden geïndexeerd.

Verdienmodel

In het tv-programma Zwarte Zwanen (NPO, 5 juli) van journalist Cees Grimbergen wordt gewaarschuwd voor groepsdenken en zelfs de term netwerkcorruptie valt als het gaat over de pensioensector. De sector is mordicus tegen de macrobenadering: die ondergraaft hun verdienmodel. Maar in een pensioenstelsel gaat het om het uitkeren van pensioenen, en niet om het in stand houden van een overbodige beroepstak die jaarlijks meer dan

10 miljard euro kost.

Ook de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel zitten gevangen in dit groepsdenken en betogen dat met een hogere rekenrente het probleem wordt opgelost. Dat levert waarschijnlijk wel indexatie op, maar je doet het nog steeds niet goed. Want wat is dan wel de juiste rekenrente? We weten het niet. Niemand kan immers de toekomst voorspellen.

Bizar

Blijft de vraag wat we verder doen met de rendementen die de pensioenpotten opbrengen. Het klinkt bizar, maar we hebben gespaard voor iets waarvoor we helemaal niet hadden hoeven sparen. We wonen in een land dat altijd geld over heeft: het decennialange enorme overschot spreekt boekdelen. We kunnen behaalde rendementen inzetten waarvoor we willen en daarnaast iedereen een geïndexeerd pensioen betalen.

Met behaalde rendementen kijk je terug en hoef je niet de toekomst te voorspellen. En ja, die rendementen fluctueren, dat is het ‘lot’ van de rijkaard: zijn vermogen schommelt in waarde. Het is een luxeprobleem, we zijn veel rijker dan we denken.

Tot slot hoop ik dat deze uitleg bijdraagt aan een beter begrip bij Frank Kalshoven van ons pensioenstelsel.