Opinie: We vieren Pride ook omdat het nodig is. Achter al die vrolijke gezichten schuilt vaak een pijnlijk verhaal

De Pride Walk afgelopen weekend in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Deze week is het Pride Amsterdam. Een feest waarin we volledig onszelf zijn en laten zien dat het hier mag en kan. We vieren Pride ook omdat het nodig is. Achter al die vrolijke gezichten zit namelijk vaak een verhaal.

Dit jaar liep ik mee met Rotterdam Pride. Een groot feest vol saamhorigheid, waarbij de groep lhbtqia+-vluchtelingen de meeste impact op me had. Hun verhaal over wat er met hen gebeurt in hun thuisland en hoe blij en uitbundig ze hier zichzelf durfden te zijn, was ontroerend. Maar ook in Nederland zijn we er nog niet, ervoeren Feyenoord en zijn lhbtqia+-supporters. Feyenoord hees voor het eerst de regenboogvlag. Een historisch moment. De haat die er vanuit de eigen achterban ontstond, was ongekend en schokkend.

Spreekkoren

De voetbalwereld is sowieso homofoob. Zoals toen ik het zoontje van een vriendin en zijn vriendje meenam naar FC Utrecht-PSV. Tijdens de wedstrijd kwam het spreekkoor waar ik bang voor was. De mannetjes keken mij verschrikt aan met een gezicht van ‘dit mogen ze toch niet zeggen?, doet dit je geen pijn?’ Ik zei snel: ‘Luister maar niet, het is zo voorbij’.

Helaas is het ook buiten het voetbal meer zichtbaar. In mijn woonplaats werd ik laatst uit het niets uitgescholden. En dezelfde week werd er door twee meiden luidruchtig veroordelend over mijn man en mij gesproken, terwijl we gewoon samen op straat liepen. Het deed terugdenken aan een nare ervaring, acht jaar geleden.

Mijn man en ik leerden elkaar kennen in Valencia, sindsdien liepen we hand in hand over straat. Dit heerlijke gevoel was echter van korte duur.

Beangstigend

We wilden op een avond, in Nederland, uiteten om te vieren dat we een maand samen waren. In de trein zaten we te kletsen en gaf hem een korte kus. Een jongeman liep voorbij en flipte: hij begon ons uit te schelden, te bespugen en te bedreigen. Heel beangstigend. Medepassagiers probeerden te helpen. Aangekomen op het station, ging de dader door het lint, sloeg de gearriveerde politie en ging ervandoor. Geschokt stonden we op het perron. Mijn man zei geschokt: ik dacht dat Nederland zo tolerant was..

Toen we aangifte wilde doen op het politiebureau, volgde opnieuw een bizarre situatie. We werden volstrekt niet serieus genomen. Of we het niet te veel hadden uitgelokt? Dat terwijl er getuigen waren en zelfs agenten waren neergeslagen. Vervolgens zei de agent, toen mijn partner geen ID-bewijs bij zich had, dat hij daarvoor een boete kon krijgen. Terwijl we net bedreigd waren. Toen ik vroeg om een agent van de roze-in-blauw-politie (er hing een poster in de hal), zei hij dat hij daarvan nog nooit had gehoord.

Sinds dat moment, lopen mijn man en ik niet meer hand in hand. We tonen amper nog affectie naar elkaar in het openbaar. Door de angst, omdat je geen zin hebt continu te na te denken wat je doet, en dat mensen op een of andere manier iets doen wat je kan raken.

Mensenrechten

Veel mensen beseffen niet wat lhbtqia+’ers meemaken en accepteren wat niet oké is. En hoe ik me anders gedraag, alleen omdat ik getrouwd ben met een man. In het dagelijks leven, zoals welke serie ik kijk in de trein en wie er dan naast me zit. Bij de zoektocht naar een nieuw huis keken we heel bewust naar welke stad en wijk. Voelden we ons er veilig? En niet op de begane grond! Want als ik thuis ben, wil ik volledig mezelf kunnen zijn. En wanneer we op vakantie gaan, gaan we alleen naar landen die mijn liefde voor mijn partner niet als zondig of crimineel ervaren.

Overal in de wereld staan mensenrechten onder druk en neemt de agressie en onbegrip tegen de queer-community toe. In veel landen is er geen Pride, omdat het verboden is. In veel landen gaan lhbtqia+’ers met gevaar voor eigen leven de straat op om te vechten voor hun rechten. In Amsterdam vieren we deze week Pride voor hen, en voor onszelf.

Ik droom over een tijd dat we de Pride niet meer nodig hebben en liefde overwint.

Erik van Dam, Den Haag