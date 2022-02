Opinie: We redden levens met lagere maximumsnelheid

Een automobilist vergeet bijna voorrang te verlenen. Delft, 2018. Beeld Marcel van den Bergh

Een maximumsnelheid van 30 kilometer invoeren in de bebouwde kom is géén loze maatregel, maar scheelt doden, gewonden, geluidsoverlast en vervuiling.

Op de Opiniepagina van 22 februari betoogt advocaat Rick van Leusden dat het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom een doekje voor het bloeden is. Volgens hem moeten onveilige kruisingen worden aangepakt. Dat is dan ook het enige wat wij in zijn betoog onderschrijven.

Geen daling verkeersgewonden

Ten eerste is de stelling, dat het aantal verkeersdoden sinds 2018 aan het dalen is, voor kwetsbare verkeersdeelnemers pertinent onjuist: in 2020 waren er volgens 228 verkeersdoden, het hoogste aantal in twintig jaar (bron: SWOV en CBS). En dat is onacceptabel. Het is gewoon grof geweld tegen fietsers en voetgangers: er sterven meer mensen in het dagelijks verkeer dan door criminaliteit en dat is geen ‘natuurlijk gegeven’, maar een keuze.

En het gaat niet alleen om hoeveel mensen er sterven: we traumatiseren en/of verwonden elkaar. Elke dag gaat het in Nederland gruwelijk mis: 17 kinderen raken per dag betrokken bij een verkeersongeval. En dat moet stoppen.

30 kilometer helpt wel

Een maximumsnelheid van 30 kilometer invoeren is géén loze maatregel: in Brussel is sinds de invoering van 30 kilometer zelfs zonder grote aanpassingen aan de wegen het aantal dodelijke slachtoffers met 50 procent gedaald. Ja, u leest het goed: 50 procent.

En dan hebben we het nog niet over het ook gedaalde aantal gewonden. Daar komt bij dat de geluidsoverlast en emissies van fijnstof, CO 2 en stikstof, flink zijn gedaald. De invoering van 30 km/u-wegen draagt dus bij aan leefbare en gezonde steden. Wie wil dat nou niet?

30 kilometer, nu invoeren dus.

Esther van Garderen is directeur van de Fietsersbond. Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA en co-auteur van Het recht van de snelste en mede-opsteller van de petitie van50naar30.nl