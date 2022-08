Opinie: We moeten stevig en voortvarend bijsturen. Op cruciale punten gaan we niet voor-, maar achteruit

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion blokkeert in juni de Utrechtsebaan aan de A12 die langs de tijdelijke Tweede Kamer loopt. Met de actie eist de groep een onmiddellijke stop op subsidies voor olie, kolen en gas. Beeld ANP

De grote natuurkundige Stephen Hawking schreef in zijn laatste levensjaar, 2018: ‘De aarde wordt vanuit zo veel hoeken bedreigd, dat ik moeilijk positief kan blijven.’ Wijzend op het tegengaan van klimaatverandering, zei hij echter ook: ‘we hebben de technologie, wat we nu nog nodig hebben is de politieke wil.’ Met alle grote uitdagingen waar we vandaag voor staan is er geen ontkomen meer aan dat we als nationale en internationale gemeenschap stevig en voortvarend moeten bijsturen. Want op cruciale punten gaan we eerder achter- dan vooruit.

André Knottnerus is oud-voorzitter van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Zo komt er nog veel te weinig terecht van de klimaatdoelen van Parijs en verloopt de opwarming van de aarde steeds weer sneller dan gedacht. Dat kan onze lage landen binnen afzienbare tijd in moeilijkheden brengen. Verder is de sociale ongelijkheid hardnekkig, kraken de arbeids- en woningmarkt in hun voegen, zijn we kwetsbaar voor nieuwe pandemieën en zitten we verstrikt in een uiterst grimmige geopolitieke en internationaal-humanitaire situatie.

De tijd dringt

Dit alles is helaas geen doemdenken, maar een beschrijving van wat zich nu voordoet. De situatie verplicht ons om alle beschikbare wetenschappelijke, technologische en bestuurlijke mogelijkheden te benutten om nieuwe generaties een leefbare toekomst te bieden.

Nu de tijd dringt, moet de politieke agenda niet worden gedomineerd door de vraag hoe het allemaal zo kon lopen. Maar de politiek moet wel erkennen dat op vrijwel alle genoemde punten al lang zichtbaar was welke scenario’s zich ontwikkelden. Vele gedegen studies en adviezen, zowel nationaal als internationaal, wezen hier immers al op. Of het nu ging om roofbouw op onze planeet, klimaatverandering, opduikende zoönosen, doorschietende arbeidsflexibilisering, vermogensscheefgroei of Poetins machtsstreven.

Politieke verdedigingslijnen als ‘wij allen zijn overvallen’ of ‘niemand heeft dit voorzien’ zijn daarom weinig geloofwaardig. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor hernieuwd gezamenlijk optrekken op basis van voortschrijdend inzicht, want dat biedt de beste garantie voor voortvarende probleemoplossing. Daarbij is het van belang dat politiek en overheid hun strategisch vermogen optimaliseren om langetermijnbeleid uit te voeren.

Doorzetten ondanks tegenslagen

Essentieel is dat kortetermijnbeleid en langetermijndoelen met elkaar in lijn zijn. Het eerste dient te bevorderen dat we de laatste op de rails krijgen – en houden. Zo moeten actuele stimulansen voor de landbouw in lijn zijn met ecologische houdbaarheid later. De geopolitieke situatie moet ons niet terugduwen naar fossiele energiewinning, maar juist leiden tot een versterkte focus op energiebesparing en -verduurzaming.

Beleid voeren met langetermijndoelen voor ogen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kan tegengaan dat telkens weer tussenkomende gebeurtenissen richtingbepalend blijven. Denk aan marathonlopers: om hun doel te kunnen bereiken moeten zij niet rekenen op een ongestoorde race, maar getraind zijn om ondanks tegenslagen door te zetten.

Complexe langetermijnkwesties vereisen ook meer samenhangend systeembeleid. Zo kwam tijdens de coronapandemie het multisectorale perspectief onnodig laat in beeld. Wat betreft klimaatverandering wezen Van den Bergh en Botzen onlangs in de Volkskant op de noodzaak van effectief systeembeleid op het gebied van koolstofbeprijzing. Een urgente langetermijnuitdaging is ook samenhangend beleid ten aanzien van klimaatverandering, het voedselsysteem, zoönose-risico’s, mondiale ongelijkheid en geopolitieke spanningen. Thema’s die elkaar op vele manieren beïnvloeden.

Vitaal beleid niet stil leggen

Verder kan het multitasken van de overheid een stuk beter. Het zou niet meer moeten kunnen dat departementen belangrijke dossiers een tijdje parkeren omdat alles en iedereen gericht is op één urgent onderwerp, of dat tijdens demissionaire kabinetsperiodes vitaal langetermijnbeleid stilligt. Grote kwesties zijn niet in te vriezen totdat politiek en overheid ze weer oppakken. Ook een bedrijf, ziekenhuis of universiteit is zo niet te runnen.

Een doorslaggevende factor zal zijn of de belangen van volgende generaties door onze politici goed worden behartigd. Daarvoor moeten zij oplossingsgericht optreden, verder kijken dan een regeerperiode, bestand zijn tegen populisme en in staat zijn tot verbindend leiderschap.

Politieke partijen kunnen daarop sturen in hun nominatieprocessen via profielschetsen en de beoordeling van kandidaten, en natuurlijk door hun programma’s. Ook internationaal moeten politici elkaar durven aanspreken op verantwoordelijk leiderschap, zoals in de EU ook steeds meer gebeurt. Ook omdat de internationale afhankelijkheden zo sterk zijn, dat beslissingen van één land enorme impact kunnen hebben op burgers van vele andere landen.

Tenslotte is goede communicatie over wat gaande is onmisbaar. Maak duidelijk dat het ‘niet halen van de klimaatdoelstellingen’ niets minder is dan het in gevaar brengen van de leefsituatie van volgende generaties. Daarbij moeten beleidsverantwoordelijken geen onheilsprofeten worden, maar de samenleving inspireren de aandacht voor het mooie van het leven te verbinden met de bereidheid aan een goede toekomst daarvan bij te dragen.