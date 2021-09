Opinie: We moeten blijven investeren in wegen en openbaar vervoer, ook nu flexwerken toeneemt

Verkeer op de A27 en de afslag naar de A12 bij Utrecht.

Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt zich in een rapport over thuiswerken af of toekomstige investeringen in de infrastructuur nog wel nodig zijn. Een legitieme vraag, want het thuiswerken heeft de afgelopen anderhalf jaar een enorme impuls gekregen. En vanzelfsprekend leidt thuiswerken tot minder woon-werkverkeer. En woon-werkverkeer vormt met name in de ochtendspits een groot aandeel van het totale verkeersaanbod.

Veranderd werk

Ik deed 25 jaar geleden al onderzoek naar de mobiliteitseffecten van telewerken. We hebben sindsdien gezien dat werk veel flexibeler is geworden. Er zijn kortdurender dienstverbanden, en veel mensen werken als zelfstandige en rollen van de ene opdracht in de andere. De zakelijke verplaatsingen die wél worden gemaakt, zijn daardoor vaak een stuk langer. We gaan dus minder vaak op pad, maar accepteren een langere afstand als we die maar één of twee keer per week hoeven af te leggen.

Fiets, fietspaden, fietsstallingen

Daar komt bij dat er op dit moment in de stedelijke gebieden een forse groeiopgave ligt. Naast investeringen in energiemaatregelen en klimaatadaptatie is er een grote noodzaak in de woonbehoefte te voorzien. In Utrecht komen er tot 2040 ruim 100 duizend inwoners bij, in andere steden is dat niet anders. Modelprognoses laten zien dat het verkeer in de steden helemaal vastloopt als er niet wordt geïnvesteerd in de infrastructuur.

Er wordt breed ingezet op fiets en openbaar vervoer. Daar zijn forse investeringen voor nodig, in fietspaden, fietsstallingen en sneller openbaar vervoer. Ook met deze beleidskeuzes en thuiswerken blijft het wegverkeer groeien, de auto heeft nog steeds een belangrijk aandeel in de verplaatsingen.

Met grootschalige nieuwe woningbouw blijven investeringen in fiets, openbaar vervoer én wegen hard nodig. Omdat de voorbereiding en realisatie van nieuwe plannen veel tijd kost, al gauw vijftien jaar, is het zeer onverstandig om te veronderstellen dat we dankzij thuiswerken klaar zijn met de infrastructuur.

Fons van Reisen is projectmanager/adviseur mobiliteit en planvoorbereiding infrastructuur.