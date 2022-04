Opinie: We kunnen prima tuinieren zonder turf, en zo het klimaat een handje helpen

Bloemen worden gereedgemaakt voor de export bij een chrysantenkweker in het Westland. Beeld ANP / ANP

Het is lente: tijd om zakken potgrond te kopen en de bloemetjes buiten te zetten. We genieten van het groen, maar zijn ons er nauwelijks van bewust van de impact van potgrond op ons klimaat. In mei 2021 kondigde het Verenigd Koninkrijk een verbod af op het gebruik van veen in potgrond voor particuliere tuinders, geldend vanaf 2024. Niet lang daarna volgde Nederland met een motie in de Tweede Kamer om een dergelijk verbod te onderzoeken. Waarom is er opeens zoveel aandacht voor veen?

Wereldwijd slaan veengebieden twee keer zoveel koolstof op als alle bossen van de wereld tezamen. In een gezonde toestand blijven de veengebieden nieuwe lagen opbouwen. Het is in wezen een natuurlijk systeem voor het opvangen en opslaan van koolstof, terwijl bossen stoppen met het opslaan van extra koolstof na een aanvankelijke groeifase. Helaas zijn veel veengebieden tegenwoordig aangetast, en zijn ze in plaats van een effectieve koolstofput, een koolstoflek.

Shell

Drooggelegde veengebieden zijn verantwoordelijk voor meer dan 5 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies. Dit is veel meer dan de wereldwijde uitstoot van Shell. Veel van deze emissies zijn het gevolg van de opwarming van de aarde, andere zijn het gevolg van menselijke vernietiging: veen wordt vooral afgegraven als ouderwetse brandstof of als groeisubstraat voor potgrond. Het minimaliseren van het gebruik van veen zou een grote winst zijn voor het milieu, maar kunnen we dat ook bereiken?

Een vraagstuk waar de tuinbouwsector mee geconfronteerd wordt. En Nederland heeft de grootste glastuinbouw en sierteelt industrie van Europa.

‘We kunnen niet groeien zonder turf’ is het mantra van veel substraatproducenten en professionele telers. En ze blijven de voordelen van turf herhalen: lichtgewicht, gemakkelijk instelbare zuurtegraad, voedingsstoffen kunnen naar wens en precisie worden toegevoegd, evenals het vermogen om water goed op te slaan. Het belangrijkste voordeel, dat onvermeld blijft: turf is spotgoedkoop. De vernieling van het landschap en de gevolgen voor het klimaat zijn helaas niet in de prijs opgenomen.

Maar wellicht zit er toch een kern van waarheid in dit het mantra, en kunnen we echt niet zonder turf?

Bladcompost

In de kwekerij Hessenhof bij Ede gebruiken ze voor de 7.000 plantensoorten die ze verkopen slechts 0,5 procent veen. Het universele groeimedium daar is bladcompost. Op den duur profiteren de planten van de voedingsstoffen in de bladcompost, die langzaam vrijkomen. Turf daarentegen is voedselarm, zodat nutriënten via meststoffen moeten worden toegevoegd.

Het recept van Hessenhof is eenvoudig: 85 procent bladcompost plus een beetje zand en langzamer afbrekende componenten zoals houtvezel en schors om een luchtigere structuur te krijgen. Deze simpele ‘universele potgrond’ werkt voor 99 procent van hun enorme plantenassortiment. En dat is echt: niemand kan het turfvrije en economisch succesvolle bestaan ervan ontkennen.

Spotgoedkoop

Om in korte tijd een plant op te kweken werkt turf prima, maar zodra een plant langer dan drie maanden in een pot staat, krijgt het materiaal steeds meer nadelen. Dan zoek je een stabiel mengsel met minerale bestanddelen, bladaarde en compost. Dit is een motief dat we al vaak hebben gezien: turf wordt gebruikt in toepassingen louter omdat het spotgoedkoop is: om onze tuin te verhogen, om een pot mee te vullen, of als modder voor de Wereldmodderdag in onze scholen.

In de Hortus Botanicus in Amsterdam is het plantenaanbod nog diverser, het omvat alle klimaatzones en natuurlijke bodemsoorten. Daardoor is ‘slechts’ 90 procent van het veen vervangen door duurzame alternatieven. Ze gebruiken een reeks verschillende mengsels voor verschillende plantensoorten: kokosvezel, perliet, puimsteen, bladaarde en wormenmest, gemengd met verschillende soorten compost, vormen de meeste van hun zaailingsubstraten.

Laaghangend fruit

Turf, kortom, kan inderdaad worden vervangen door alternatieven, ook al zegt de substraatindustrie dat turf onmisbaar is. Als we klimaatverandering serieus willen aanpakken, moeten we laaghangend fruit plukken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. En een verbod op turf voor ten minste particulieren… tja dat is er duidelijk een van.



Philipp Gramlich en Karin Bodewits zijn oprichters van turfvrij.nl