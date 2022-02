Opinie: We kunnen niet volhouden dat we niet gewaarschuwd waren

Oekraïense soldaten bewaken een toegangsweg naar overheidsgebouwen in Kiev. Beeld Umit Bektas / Reuters

Dit hadden we niet meer gedacht ooit nog te zullen meemaken: een klassieke oorlog in Europa. Dat was unaniem de reactie van mensen in mijn omgeving op het nieuws dat Rusland de aanval had geopend op buurland Oekraïne. Russia attacks Ukraine, zo vatte The New York Times op zijn site het onvoorstelbare samen in slechts drie woorden. Drie woorden die aankomen als een vuistslag en ons doen tollen op onze benen.

Bret Stephens, columnist van de Amerikaanse krant, had een paar dagen eerder al gezegd dat we in de Age of the Unthinkable leven, het tijdperk van het ondenkbare, het ongelofelijke. Het begon met de aanslagen van 11 september, toen kwam Trump, daarna brak een wereldwijde pandemie uit en nu is er de Russische inval in Oekraïne. Amechtig rollen we van de ene in de andere calamiteit. Niks vrolijke jaren twintig.

We kunnen niet zeggen dat we niet gewaarschuwd waren de afgelopen jaren. De terugtrekking van Rusland uit allerlei internationale verdragen, de militaire acties in Georgië, de inlijving van de Krim, de afscheidingsoorlog in Oost-Oekraïne, het stutten van Assad in Syrië, het sturen van Russische militairen naar Kazachstan – het waren allemaal tekenen aan de wand.

Onheilspellend stuk

Vorig jaar zomer nog publiceerde Poetin een lang artikel ‘Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners’. Het was een onheilspellend Mein Kampf-stuk. Het riep de vraag op of Poetin hier niet de grond rijp maakte voor het met geweld weer aaneensmeden van wat volgens hem bijeen hoort: Rusland en Oekraïne. Maar het artikel kreeg niet overdreven veel aandacht.

Ik weet zeker dat westerse politici en diplomaten op een gegeven moment dondersgoed wisten dat ze te maken hadden met een gevaarlijke man. Als Europa-correspondent viel het me op dat de landen van de Europese Unie steevast een verenigd front vormden als het ging om subversieve acties van de Russen op Europese bodem, zoals de gifgasaanval op de Russische oud-spion Skripal in Groot-Brittannië. Even was men niet zoals gewoonlijk verdeeld, tientallen Russische diplomaten werden uitgewezen. Maar tegelijkertijd was men niet bereid tot een totale confrontatie.

Er was altijd het idee dat Poetin in het kader van de hybride oorlogvoering vooral speldenprikken uitdeelde, zoals het verspreiden van desinformatie, inmenging in westerse verkiezingscampagnes, cyberaanvallen, hacks, het afsluiten van gaskranen. Allemaal geniepige, heimelijke acties bedoeld om de tegenpartij te destabiliseren. Een openlijke, rechtstreekse aanval zou hij niet riskeren, was de inschatting. Dat schiep voor de Europese diplomatie de ruimte om een wisselbadentactiek te volgen waarin sancties en samenwerking, confrontatie en coöperatie samengingen.

Diplomatiek wensdenken

Compartimentalisering van de betrekkingen met Poetin, zo noemde een Nederlandse diplomaat dat. Ook zou Rusland voor Europa niet meer de existentiële dreiging vormen uit de tijd van de Koude Oorlog. Het geeft veel uit aan defensie maar die 60 miljard dollar is een schijntje vergeleken met de 600 miljard van Amerika en ook veel minder dan de 200 miljard van de EU-landen tezamen, zo was het verhaal. Het waren allemaal pogingen de spanning met Rusland te relativeren en hanteerbaar te maken, maar dit diplomatieke wensdenken is het eerste slachtoffer van de inval in Oekraïne geworden.

We moeten nu concluderen dat die hybride acties het voorspel waren tot een ouderwetse veroveringsoorlog. Voor Oekraïne is Rusland wel degelijk een existentieel gevaar. En die 60 miljard aan Russische defensie-uitgaven is verhoudingsgewijs inderdaad niet zoveel, maar dat feit zegt niks als Poetin wél bereid is die miljarden te gebruiken voor een daadwerkelijke oorlog en het Westen niet.

De houding van de westerse landen oogst nu veel kritiek. Op één punt is die terecht: Europa had nooit zo afhankelijk mogen worden van Russisch gas. Trump had de Duitse kanselier Merkel er nog zo voor gewaarschuwd, maar ze luisterde niet. Anderzijds is de angst om Poetin helemaal van het Westen te vervreemden begrijpelijk. Rusland is immers een van de twee grootste kernwapenmogendheden ter wereld.

Duivels spel

Bovendien speelt de tijdgeest een duivels spel met ons. In de westerse samenlevingen staat hij voor progressieve veranderingen en emancipatiebewegingen op het gebied van ras en sekse. Wij zijn hier niet bezig met geopolitiek, wij discussiëren over de afschaffing van het concept vrouw en het concept man. Maar buiten het Westen staat de tijdgeest voor autocraten die denken in invloedssferen, territoriale oorlogen en repressie. Ik zou bijna willen zeggen: wil de echte tijdgeest opstaan?

Na de annexatie van de Krim zei de toenmalige Amerikaanse president Obama minachtend over Poetin dat deze een man van de 19de eeuw was. Een man van het verleden; nu is er de bange vraag of hij niet de man van de toekomst is. Een duistere toekomst waarin westerse bevolkingen te midden van alle identitaire discussies wel eens gedwongen kunnen worden tot het maken van een mentale omslag en het beter onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Mythomaan

Zeker is dat het probleem-Poetin niet zomaar weggaat. Hij is een mythomaan die een eigen werkelijkheid heeft gecreëerd waarin hij namens het Russische volk het oude rijk wil herstellen en vanuit die gedachte het Oekraïense ‘broedervolk’ zijn bestaansrecht ontzegt.

In deze mythe is Rusland de aangevallene, de benadeelde, de anderen zijn steevast de aanvallers. Het is een spiegelpaleis dat de oud-KGB-spion zelf heeft opgetrokken en waarin niet duidelijk is wat echt is en wat onecht. Het is bedoeld om de tegenpartij te misleiden maar aangezien het erop lijkt dat Poetin in zijn mythe is gaan geloven, is het de vraag of, zoals historicus Timothy Snyder schrijft in The Atlantic, hij zelf nog de weg naar buiten uit het spiegelpaleis kan vinden.

Arie Elshout is journalist.