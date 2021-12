Opinie: We hebben slechte ervaringen met campagnes in coronatijd. Stel raadsverkiezingen daarom uit

Lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie beantwoord live vragen op Instagram in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Zo vermijd je drukte en voorkom je dat het virus zich verspreidt.’ Dat is de slogan van het eindejaarsoffensief dat de Rijksoverheid momenteel voert in haar corona-aanpak. Nu de pandemie hardnekkiger blijkt dan gedacht, verlengt het kabinet de geldende beperkingen: cafés en andere openbare gelegenheden na vijven dicht, thuiswerkadvies en maximaal vier bezoekers thuis. Voorlopig tot half januari.

Dat lijkt hopen tegen beter weten in. De besmettingscijfers blijven onverminderd hoog en voorzichtigheid blijft geboden. We kijken daarom al een beetje vooruit. Zie de media die zich vooral druk maken om de toelatingsregels op de skipiste.

In het wild

Ondertussen komt de belangrijkste afspraak op de democratische agenda er met rasse schreden aan. Over drie maanden vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, op 16 maart om precies te zijn. Allerminst denkbeeldig is het scenario dat een groot aantal politieke partijen zich verantwoordelijk zal opstellen en de campagnes in grote mate zal digitaliseren. Geen politieke cafés dus, geen rozen uitdelen op de markt, niet flyeren in de toch al drukke stationshal - een enkele rant vanaf de vrachtwagen van Baudets Vrijheidskaravaan daargelaten.

Is dat erg? Jazeker. Direct contact tussen kiezer en kandidaat is het hart van onze democratie. Zeker op lokaal niveau. De gemeenteraad staat van nature al veel dichter bij de burger. Bovendien heeft de gemeente aan belang gewonnen door tal van decentralisatie-operaties.

Zo vaak is het niet dat stemgerechtigde burgers politici in het wild kunnen aantreffen. Na een stembusgang worden onze volksvertegenwoordigers weer opgeslokt door spoeddebatten, procedurevergaderingen, technische sessies en bilateraal overleg. Vervolgens moeten we weer vier jaar wachten om de partijen met hun ballonnen (en meer duurzame alternatieve gadgets) op straat te kunnen aanspreken.

Zoom

Een nieuwe corona-stembusgang brengt bovendien een extra risico met zich mee. Vorig jaar hing de schaduw van het virus over de Tweede-Kamerverkiezingen. Alles moest via Zoom. Koploper VVD greep die omstandigheden behendig aan en voerde vooral géén campagne. Samen corona bestrijden was even belangrijker dan het verkiezingscircus. Daardoor was de noodzakelijke catharsis uitgebleven, was de diagnose van VVD-strateeg Mark Thiessen afgelopen april.

‘Verkiezingen zijn een loutering van de macht en de samenleving’, schreef Thiessen in NRC Handelsblad. ‘Wanneer je van verkiezingen geen strijd om de macht maakt, dan gaat die strijd later plaatsvinden.’ Levensgroot is het risico op een tweede opeenvolgende non-campagnes met alle gevolgen van dien voor de beleefde legitimiteit van de uitslag.

Erezaak

Vorig jaar maakte het kabinet er een soort erezaak van om de verkiezingen in coronatijd doorgang te laten vinden. Begrijpelijk. Maar inmiddels zijn we een jaar verder en tekent zich af dat we nog geruime tijd met gedeeltelijke lockdowns te maken zullen krijgen. Het besef dringt door ‘dat corona geen probleem is dat kan worden weggemanaged’, zoals burgemeester Paul Depla van Breda afgelopen weekend zei in de Volkskrant. Het alternatief, stelt Depla, is ‘dat we anders moeten nadenken over hoe we ons leven inrichten’. Voortaan carnaval en eredivisievoetbal in de zomer.

Depla heeft gelijk. Vandaar maar meteen een concreet idee. Verplaats de raadsverkiezingen naar donderdag 16 juni. Zodat we een veel grotere kans hebben dat we kunnen genieten van een mooie, zonovergoten campagne zonder mondkapjes en met slecht versterkte debatjes in volle kroegen. Ook zo voorkomen we dat het virus zich verspreidt - maar nemen we onze eigen democratie serieus.

Tino Wallaart is bestuurslid van de Stichting Lobby Lokaal en mede-eigenaar van adviesbureau Wallaart & Kusse.