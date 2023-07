Opinie: Wat zou het toch fijn zijn als, zodra het over slavernij gaat, mensen éven hun irritatieknop uitzetten

Het Rotterdamse Slavernijmonument wordt schoongemaakt nadat het is beklad met graffiti. Beeld ANP

Wat een interessant mechanisme. Er wordt gepleit voor herstelbetalingen voor het aangedane leed van de slavernij en slavenhandel en hup: daar zijn de verongelijkte reacties. Wat te denken van de kinderarbeid en andere vreselijke arbeidsomstandigheden in de negentiende eeuw, zoals de uitgebuite Drentse veenarbeiders, Groningse landarbeiders en fabrieks- en havenarbeiders. Laten wij er nog de Limburgse mijnwerkers, de Scheveningse vissers en de aardappelrooiers van Van Gogh aan toevoegen. Allemaal arbeiders die werkten in vreselijke en riskante arbeidsomstandigheden.

Het opiniestuk van Peter M. Wolff is een genuanceerd stuk dat vanuit financieel, sociaal en menselijk perspectief kijkt naar het slavernijverleden en handvatten biedt om met compensatie en herstel van het aangedane leed om te gaan. In een online brievenrubriek reageerden vijf lezers hier op verschillende wijze op. Wat mij van deze reacties vooral bijblijft is deze teneur: het was hier óók erg. Ik herinner mij dat ik ooit bij een lezing voor een select gezelschap, op agressieve toon, ditzelfde voor de voeten gesmeten kreeg. De onderliggende boodschap was: stel je niet aan.

Over de auteur

Marisa Monsanto is voorzitter van Theater voor Keti Koti. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Geroofd en geketend

Maar als we dan toch aan het vergelijken slaan: wie van die 19de-eeuwse arbeiders werden geroofd en geketend de halve wereld over verscheept, een tocht die 15 procent niet zou overleven. Wie van die werkers werden bij aankomst verkocht op de markt en gebrandmerkt? Wie van hen werd verscheurd van hun families, zonder recht op gezinsvorming en affectieve relaties, omdat slavenhouders hun eigendommen ieder moment konden doorverkopen?

Oh, en hoeveel vrouwelijke werkers werden systematisch verkracht door de slavenhouder en soms, bij wijze van gastvrijheid, door een bezoekende relatie? Werden onze Drentse veenarbeiders ook met zwepen gegeseld bij de minste fout of ‘verkeerde blik’? En als zij ontsnapten, werd er dan ook een prijs op hun hoofd gezet, waarna zij - indien gevangen genomen - alsnog zodanig werden afgeranseld dat menigeen het niet overleefde? Welke opstandige arbeider werd, zoals de Curaçaose vrijheidsstrijder Tula, geradbraakt, het gezicht verbrand, het hoofd van het lijf gesneden en aan de zee gevoerd?

De arbeidsomstandigheden in het industriële tijdperk waren vreselijk, en de socialisten en communisten hebben met succes gevochten tegen deze grootschalige uitbuiting. Maar deze omstandigheden zijn op geen enkele manier te vergelijken met de trans-Atlantische slavernij, waarbij slaafgemaakten werden gedehumaniseerd, afgeranseld, verkracht en gemarteld door Nederlandse slavenhouders - op een manier die in die tijd al internationaal als ‘zeer wreed’ werd aangemerkt.

Winsten

Daarom is slavernij een misdaad tegen de menselijkheid. En daarom is het terecht dat er herstelbetalingen komen van een samenleving waarin discriminatie en racisme nog steeds ruim aanwezig is, en inmiddels ook stevig vertegenwoordigd is in ons parlement. Vergeleken met de winsten die de Nederlandse Staat uit de slavernij heeft gehaald, is die 200 miljoen euro voor het bewustwordingsfonds nog een schijntje. Dat zullen toekomstige onderzoeken nog meer en duidelijker aantonen. Aan die ‘punt na de komma’ zijn we dus nog lang niet toe.

Wat zou het toch fijn zijn als, zodra het over dit thema gaat, mensen éven bewust hun irritatieknop zouden uitzetten. Wat zou het fijn zijn als zij niet onmiddellijk in verweer zouden komen, maar zouden luisteren en lezen. Een mate van bescheidenheid zouden tentoonspreiden, wetende dat zij nog zo veel te leren hebben. Als ze openstaan voor de verhalen van anderen, en openstaan voor een kanteling in het zelfbeeld van dit ‘gave’ land, zodat we komen tot een samenleving van gelijkwaardigheid, zorg en empathie. De koning en de demissionaire premier zijn ermee begonnen. Ik kan alleen maar hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen.