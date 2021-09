Opinie: Wat Santokhi deed na zijn aantreden als president noemen wij in Suriname vriendjespolitiek

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi spreekt op 9 september de Staten-Generaal toe in de Ridderzaal aan het Binnenhof. Beeld ANP

In een interview met De Volkskrant van 5 september 2021 roept de Surinaamse president Santokhi Nederlandse boeren op zich in Suriname te vestigen. De president brengt een bezoek aan Nederland en wij als Surinaamse diaspora heten hem van harte welkom. Hopelijk resulteert dit bezoek in daadkrachtige afspraken en initiatieven waar Suriname echt profijt van heeft. Daadkracht is vooral nu hard nodig want president Santokhi is niet bepaald geliefd onder de Surinamers – in Suriname en in Nederland.

De vele mooie, maar uiteindelijk misleidende beloften van voor de verkiezingen van mei 2020, deden de populariteit van het staatshoofd al maanden geleden tot het nulpunt dalen. Het telkens verwijzen naar de vorige regering getuigt van onmacht en ondeskundigheid en staat in schril contrast met zijn vele beloften.

Verkeerde keelgat

Ook zijn eerste daden als president schoten het Surinaamse volk in het verkeerde keelgat, toen hij familie en vrienden op cruciale posten plaatste, inclusief zijn vrouw, die hij meerdere functies gaf terwijl er grote twijfels bestaan over haar capaciteiten. Dit noemen we in Suriname nepotisme of vriendjespolitiek en zakkenvullerij.

Dat president Santokhi en zijn echtgenote niet bepaald geliefd zijn blijkt uit de vele gefrustreerde reacties op sociale media, de vele protestacties sinds zijn aantreden en de vaak beledigende uitingen aan hun adres. Dit laatste is natuurlijk nooit goed te praten, maar de ‘gewone’ Surinamers zijn de onmacht van de president en de zwakke houding tegenover de corruptiepraktijken van coalitiepartner ABOP van vicepresident Ronnie Brunswijk gewoonweg beu.

De jongere generatie Surinamers wil na ruim 60 jaar bestuurlijk mismanagement eindelijk eens af van de corruptie en patronagepolitiek die het land al decennia in de greep houden. Welke president dan ook mag geen millimeter ruimte meer krijgen om met dit soort streken weg te komen. Helemaal als blijkt dat er van de beloofde deskundigheid en bestrijding van de corruptie geen sprake is en de corruptie zelfs onverminderd doorgaat.

Ongefundeerde oproepen

President Santokhi heeft er een handje van om in het wilde weg oproepen te doen om mensen te motiveren om Suriname uit het economische dal te helpen. Zo deed hij voor de verkiezingen een oproep aan Surinamers overzee om in Suriname te komen investeren: volgens Santokhi zou de diaspora 3 tot 4 miljard euro beschikbaar hebben om in Suriname te pompen als hij aan de macht zou komen.

Dat de diaspora gelijk met fondsen over de brug zou komen, is een misvatting gebleken. Desgevraagd deed de president staatsman-onwaardige uitspraken: men moest maar eens kijken naar de lange rijen bij de transferkantoren waar het diaspora-geld binnenkwam. Dit terwijl het gelden betreft die familieleden in Nederland al 40 jaar naar familieleden in Suriname overmaken.

Ook riep hij de diaspora een paar maanden geleden op om alles te laten vallen om Suriname te komen helpen opbouwen. Maar hoe kan de president verwachten dat men zonder enige onderbouwing, zonder enig wettelijk kader en een onduidelijke legale status, gehoor zal geven aan deze oproep? Daar is tot nu toe dan ook niets van terechtgekomen.

Nederlandse boeren

In de Volkskrant deed Santokhi wéér een oproep. Nu aan Nederlandse boeren om zich te vestigen in Suriname, waar genoeg ruimte zou zijn. Een sympathiek gebaar, zeker, maar beschikt de armlastige overheid in Paramaribo ook over de middelen om het aan de ruime EU-subsidies gewende Nederlandse agrariërs werkelijk naar de zin te maken?

Voordat hij anderen oproept om onder onzekere omstandigheden te investeren zou Santokhi er verstandig aan doen om eerst de immense problemen van de boeren in eigen land op te lossen en de landbouwcertificeringen in orde te maken, zodat winstgevende groenten weer naar Europa kunnen worden geëxporteerd. Ook het ondoorzichtige en corruptief vergunningsbeleid – waardoor Suriname onderaan de Ease of doing business ranking list van de Wereldbank bungelt – verdient ingrijpende verbetering.

Om zijn geloofwaardigheid niet helemaal te verliezen zou de president er goed aan doen om nu vooral te luisteren naar de Surinaamse bevolking, met haar mee te leven en te stoppen met loze beloften en oproepen. Natuurlijk is het niet Santokhi’s schuld dat hij een failliet land heeft moeten overnemen, hij heeft echter wel vooruitgang en oplossingen beloofd als hij president zou worden.

Nu is goed communiceren met het volk cruciaal, waarbij hij vooral verantwoording zou moeten afleggen voor zijn daden als staatshoofd. Sterker: president Santokhi zou zich kwetsbaar moeten opstellen en vergeving moeten vragen voor de mislukkingen sinds hij aan de macht is.

Peter M. Wolff is econoom met Surinaamse wortels.