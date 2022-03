Opinie: Waarom luistert niemand naar ons Litouwers, Russo-realisten uit ervaring?

Demonstratie in Vilnius in 1991 bij de 50ste herdenking van de Litouwse opstand tegen Stalin en diens Rode Leger. Op 31 maart 1990 verklaarde Litouwen zich eenzijdig onafhankelijk van Moskou. Beeld ANP / AFP

Voor de inwoners van Litouwen of Polen kwam de Russische invasie van Oekraïne niet als een schok. Ze hebben er altijd rekening mee gehouden. Al ruim tien jaar oefent Rusland aanvallen op zijn buren tijdens vergaande militaire oefeningen waarbij de Baltische staten van de EU worden ‘afgesneden’ of kernaanvallen op Warschau of Berlijn worden gesimuleerd.

Terwijl ik dit schrijf, sterven er kinderen, worden Oekraïense vrouwen en meisjes door Russische soldaten verkracht tot de dood erop volgt, worden burgers in de rug geschoten, worden scholen, ziekenhuizen en onder bescherming van de Unesco staande kathedralen platgebombardeerd. Er worden al dodenlijsten en deportatielijsten opgesteld voor duizenden Oekraïners – net als onder Stalin en Hitler.

Wij in Litouwen hebben altijd geweten dat Rusland daartoe in staat was. We hebben in 1991 een voorproefje gehad van een ‘lichte versie’ hiervan, waarbij ‘slechts’ veertien mensen werden gedood en er zo’n duizend gewond raakten. Voortdurend hebben we geprobeerd onze partners te waarschuwen – maar die dachten dat we overdreven en aan Russofobie leden. Niet dus, maar wij spraken de taal vloeiend, wij hadden de ervaring; wij waren Russo-realisten.

Culturele vertaling

Waarom willen zo weinig mensen luisteren naar onze expertise? Zelfs nu nog wordt er een podium geboden aan de stemmen van enkele Russische intellectuelen die smeken om niet alle Russen gelijk te stellen aan Poetin en ons vragen om de Russische bijdrage aan de wereldcultuur niet te vergeten. Ik hoor hun wanhoopskreten, maar waarom zouden die nu constructief of relevant zijn? En dan zijn er nog de Britse commentatoren die voor ‘begrip’ pleiten: de huidige Russische agressie is misschien wel een reactie op de uitbreiding van de Navo in 1997.

Daarom denk ik dat er een culturele vertaling moet komen, want de eerstgenoemden zijn niet helemaal onpartijdig en de laatstgenoemden ontbreekt het vaak aan een elementair begrip van de Russische cultuur en taal.

Wie beweert dat wat er nu gebeurt de Russische reactie is op de uitbreiding van de Navo van ruim twintig jaar geleden, steunt in feite Poetins gedachtegang: dat er geen recht bestaat, geen democratie, geen nationale soevereiniteit en dat de resultaten van nationale referenda nooit geldig zijn. Dat de wereld gewoon een taart is die kan worden aangesneden door degene die toevallig een mes hebben.

Voor de duidelijkheid: het Navo-lidmaatschap is niet iets wat aan de nieuwe leden is ‘gegeven’. We hebben dat verdiend door er heel hard voor te werken en in zeer korte tijd vooruitgang te boeken (wat de oudere lidstaten tientallen jaren heeft gekost) om te voldoen aan de vereisten van de Navo en de EU. Wij zijn daarin geslaagd, terwijl Oekraïne nu wordt gestraft door Rusland met misdaden tegen de menselijkheid omdat ze zelfs maar de wens hebben overwogen om deel uit te maken van de Europese beschaving. Vergis u niet: de strijd voor de waarden van onze beschaving wordt nu uitgevochten op Oekraïense bodem met het bloed van de Oekraïners.

Grootste vergissing

De grootste vergissing die de Westerse landen hebben begaan, is te denken dat Rusland deel uitmaakt van de Europese beschaving. Dat is een gevolg van Ruslands vermogen zich voor te doen als een Europese cultuur en daarvan het esthetisch omhulsel na te bootsen, terwijl de inhoud van Rusland totaal anders is dan en zelfs tegengesteld aan de westerse waarden.

We hebben te maken met een staat die in de geschiedenis nooit een politiek pluriforme samenleving of enige vorm van zelfbestuur heeft gekend, zelfs niet op kleine schaal (gemeentelijk of universitair) – het is altijd alleen maar een piramide van macht geweest, macht die met extreem geweld werd uitgeoefend over de onderdanen, die tot blinde gehoorzaamheid werden onderworpen. Nog een belangrijke factor: zelfs de notie van tijd is in de Russische cultuur anders dan in het Westen. Tijd is er cyclisch, niet lineair – ze denken dat de geschiedenis zich zal herhalen, voorbestemd is, niet afhankelijk is van individueel menselijk handelen. Daarom wordt de mens altijd beschouwd als een stuk gereedschap, alleen geschikt om te lijden.

In de Russische cultuur is het lijden altijd verheerlijkt (niet het bewust goed doen) als het keurmerk van ‘spiritualiteit’. Individualisme en initiatief werden altijd vervolgd, want ‘vsiakaya vlast - ot Boga’: al het wereldse gezag komt van God. Dit dogma, afkomstig van tsaar Peter I, waarmee alle wereldlijke macht boven het religieuze is gesteld, is nog steeds van toepassing. Dat blijkt wel uit de recente gebeurtenissen.

Vandaar de waanideeën van Russische leiders over het ‘herstellen van het Sovjetrijk’, het ‘herscheppen van Moskou tot het derde Rome’ en het zich inbeelden dat ze nog in 1939 leven, toen met het Molotov-Ribbentrop Pact de invloedssferen werden verdeeld om zo over de wereld te heersen. Ze proberen terug te gaan naar de denkbeeldige cyclus van vóór de val van de Berlijnse Muur.

‘Verrotte Westen’

Al tientallen jaren voeden de Russische media de massa met een stroom propaganda over hun belangrijkste vijanden. Het ‘Verrotte Westen’ (dat zijn u en ik) en de ‘agressieve Navovtsy (de Navo). Het dagelijks herhaalde verhaal in Rusland gaat over de falende westerse samenlevingen die vol zitten met fascisten en ‘perverselingen’: de homo’s en lesbiennes (er zijn zelfs heel populaire Russische termen bedacht zoals ‘Gayrope’ voor Europa en ‘Liberasty’, analoog aan ‘pederastie’ voor ons liberaal democratische systeem).

Volgens de Russische propaganda is het de opdracht van Rusland om de Europese landen te ‘bevrijden’. We hebben het al eerder gezien: bij de ‘bevrijding’ van de Baltische staten tijdens de Tweede Wereldoorlog, bij de duizenden en duizenden Duitse vrouwen en meisjes die door de Russen in 1945 werden ‘bevrijd’ door ze op eigen bodem te verkrachten, bij de Russische tanks die in 1956 in Boedapest en in 1968 in Praag respectievelijk de Hongaren en Tsjechen van zichzelf kwamen ‘bevrijden’. De Russen, moet u weten, doen nooit of te nimmer aan invasies: ze komen om u te ‘bevrijden’ van uzelf. Ze zeggen altijd dat ze ‘alleen maar een broedervolk komen helpen’ of ‘de Russischsprekende minderheid komen beschermen’.

Wij in Litouwen hebben dat ook gedurende de hele 20ste eeuw moeten horen. De Oekraïners kunnen bevestigen dat er niets is veranderd aan de Russische retoriek, behalve dan, helaas, de mate van agressie, het cynisme en de aantallen doden.

Recente opiniepeilingen tonen aan dat deze kijk op ‘de agressieve Navo, het Verrotte Westen en de noodzaak om Oekraïne te bevrijden’ door ongeveer 70 procent van de Russen wordt gedeeld. Daarmee maken ze hetzij actief hetzij passief mogelijk wat er nu gebeurt. Daarom zien we geen miljoenen protesterende mensen – slechts de paar duizend die bij minuscule demonstraties worden opgepakt. De Russische moeders zwijgen nog. Zij gaan niet de straat op om te protesteren tegen het feit dat hun zoons erop uit worden gestuurd om Oekraïense vrouwen en kinderen te doden.

Russische klassieken

Niet elke Rus leest de klassieken die ons constant in herinnering worden gebracht (overigens is bijna iedere Russische schrijver die ook maar iets van waarde heeft toegevoegd aan de wereldliteratuur door de staat op de een of andere manier vervolgd), maar alle Russen worden onderworpen aan de lesprogramma’s op school. Ik heb het Sovjetonderwijs ervaren en weet nog hoe de inhoud van de lesboeken hele generaties heeft gehersenspoeld en gevormd tot onkritisch kanonnenvoer voor de strijd tegen ‘het verrotte kapitalistische Westen’.

Generaties Russische kinderen zijn opgevoed (nu nog steeds) met het voorbeeld van de pionier Pavlik Morozov: het is lovenswaardig om je ouders te verraden als hun politieke denkbeelden niet deugen. Degenen in het westen die voortdurend hameren op de noodzaak de Russische samenleving te ondersteunen met de ‘democratische veranderingen’ of pleiten voor ‘een nieuw Marshall-plan’ begrijpen één ding niet: er is in Rusland geen kritische massa die hier ooit naar zou streven. Het is onmogelijk om democratie te importeren zolang 70 procent van de Russen die ziet als ‘het kwaad uit het Westen’.

Als buren kennen wij de Russische mentaliteit en daarom hebben wij een eenvoudig advies: wees onbevreesd. Denk erom dat iedere Westerse verzoeningspoging richting Rusland, elk zwijgen, elk wegkijken door de Russen wordt gezien als een teken van zwakte, en Russen hebben nooit enige respect gehad voor zwakkelingen. Daarbij zijn ze niet pragmatisch en malen ze niet om de wonden die ze zichzelf toebrengen, zolang ze maar geloven dat er een ‘hoger doel’ is.

Het is uitermate naïef te denken dat de Russische samenleving zelf het moeras waar ze in zitten zal droogleggen – daarvoor hebben ze noch de wil, noch de kunde, noch de traditie. Historisch gezien zijn alle machtswisseling in Rusland uitgevoerd door de krijgsmacht, niet door de samenleving. Zelfs als er om de een of andere reden een interne regimewisseling zou plaatsvinden, zou dat niet per se een verbetering ten goede zijn.

Stop met open kaart

Het is nu vereist om deze tegenstander één stap (of liever: twee stappen) voor te blijven en op te houden met open kaart te spelen. Op te houden met openlijk aan te kondigen wat er wel of niet zal worden gedaan om Rusland aan te pakken. Er moet nu gehandeld worden – en niet alleen maar reageren door te dansen op het Russische wijsje en het ritme dat zij dicteren met hun dreigementen. Hou op met het trekken van denkbeeldige ‘rode lijnen’ – het is tijd om de stevige, ondoordringbare brandschermen te versterken.

Dat betekent niet dat je alle deuren dichtmetselt. Het betekent alleen dat iemand alleen maar door de deur mag komen als en wanneer diegene wordt uitgenodigd op de voorwaarden van de gastheer – niet om je te ‘bevrijden’, niet om je te ‘demilitariseren’, niet om ‘de orde te herstellen’ in je eigen huis. Er circuleert in het Russisch een veelzeggende meme over waar de echte grenzen van Rusland liggen: daar waar Rusland een schop onder zijn kont krijgt.

Laten we alles in het werk stellen om Oekraïne te helpen winnen, want op hun grond en met hun bloed wordt de strijd om de Westerse beschaving op dit moment uitgevochten. We moeten ophouden met alleen maar te kijken naar de Oekraïners als de gladiatoren in dit mediacircus van de dood, want in feite zijn zij gewoon onze dappere voorhoede. Als zij verliezen, verliezen we allemaal.

Kristina Sabaliauskaite is een van de meest prominente en internationaal gewaardeerde schrijvers uit Litouwen. Ze is kunsthistoricus en heeft de Pools-Litouwse Prijs van Twee Naties gewonnen; ze was Schrijver van de Dag op de Londense Boekenbeurs van 2018. Haar roman Peters Keizerin, over de Litouwse Marta Skowronska (Peter I’s echtgenote en keizerin Catharina I) en over de culturele botsing tussen West en Oost is een internationale bestseller.

Vertaling: Leo Reijnen