Opinie: Waarom ik mijn vertrouwen in het klimaatakkoord van Parijs verloor, maar hoop heb voor de toekomst

Het gaat niet lukken om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5 graad. Het klimaat gaat drastisch veranderen en grote invloed hebben op onze toekomst. Wie dit zegt, wordt al snel als pessimist gezien. Maar dit is geen pessimisme, het is realiteit. En dat mag geen taboe zijn. Het ‘greenwashen’ van de hoop die ik nog had, heb ik de afgelopen jaren gaandeweg losgelaten.

Dat begon in de jaren na de klimaattop van Parijs. Het klimaatakkoord dat eerder nog hoop bood.

Al snel werd duidelijk dat landen zonder of met onvoldoende ambitieuze beloftes kwamen. Ontoereikende beloftes die ook nog eens niet worden nagekomen. Ook niet door Nederland.

OVER DE AUTEUR Piet Sprengers is de oprichter van de duurzame beleggersvereniging VBDO. De laatste vijftien jaar werkt hij als hoofd duurzaamheidsstrategie en -beleid bij de ASN Bank.

Klimaatwetenschappers meldden onlangs dat de kans dat we binnen de 1,5 graden blijven zo goed als verkeken is. Zelfs twee graden lijkt onhaalbaar. Een stijging van drie graden is nog mogelijk, maar alleen als we stevige actie ondernemen. En vier graden is na 2100 nu het meest waarschijnlijk. We hebben wel de middelen en technieken, maar niet de moed om ze in te zetten.

‘Hope washing’

Michel Scholte, mede-oprichter van sociale onderneming True Price, hanteerde een treffende verwoording van het onterecht voeden van deze hoop: hope washing. We kunnen niet langer om de conclusies van de IPCC-wetenschappers heen. Ik stop met deze ‘hope washing’. Het is in feite een rouwproces. Verlies van hoop op een toekomst zoals ik die voor ogen had, verlies van natuur, van veiligheid, van vrede.

Dat betekent niet dat moedeloosheid en doemdenken ruim baan krijgen. Dat actie geen zin meer heeft. Dat zijn logische en krachtige tegenwerpingen, maar voor mij werkt het zo niet. Duidelijk zijn over de staat van het klimaat is realisme. En het benoemen ervan mag geen taboe zijn. Het hardop benoemen van dit verlies is voor mij nodig voor het nemen van de volgende stap.

De reis gaat namelijk voort. Al biedt het mij een ander beeld van de toekomst. De route naar die toekomst is een samenleving en economie gericht op welzijn, in plaats van ongebreidelde groei in een opwarmende wereld. Als klimaatvoorvechters moeten we deze nieuwe realiteit accepteren en bespreekbaar maken.

We gaan wereldwijd een onstuimig en pijnlijk proces tegemoet. Waar we grenzen stellen aan groei en afscheid nemen van historische verworvenheden. Maar waar ook veel te winnen is. Het is daarbij essentieel om vooruitgang en verbetering te laten zien, van klein tot heel groot. Voor mij voelt dat anders dan eind 2015, het moment van het klimaatakkoord van Parijs. Het is hoop die geworteld is in waar we nu echt staan, niet in waar we nu hadden moeten staan.