Opinie: Waarom een Europese bodemwet meer dan ooit nodig is

Droogte bij de boer in Kamperland, Zeeland. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Het is druk in Brussel. De ene na de andere wet wordt gepresenteerd om de natuur te herstellen, zoals het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en het stoppen van ontbossing. Alleen de bodem moet het nog zonder wettelijke bescherming stellen.

Dat is eigenlijk vreemd, want alles begint met de grond onder onze voeten. Een gezonde bodem zorgt voor goede en gezonde voedselproductie en drinkwaterzuivering, en werkt als buffer voor klimaatverandering zoals droogte en extreme regenval.

Over de auteurs

Edwin Alblas is universitair docent milieurecht aan Wageningen Universiteit. Esmer Jongedijk is onderzoeker bij Wageningen Food Safety Research. Liesje Mommer is hoogleraar plantenecologie aan Wageningen Universiteit. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

De kwaliteit van bodems in Europa holt hard achteruit door zaken als verdroging, bebouwing en vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten die via mest en water in de bodem terecht komen, en chemicaliën zoals pfas, microplastics en pesticiden. Vanuit de bodem kunnen deze stoffen weer uitspoelen naar oppervlaktewater en drinkwater. Ook kunnen gewassen vervuilende stoffen opnemen, waardoor deze via groenten en vlees op ons bord belanden.

Het creëren van een ‘gezonde’ bodem, waar het wemelt van de honderdduizenden bacteriën, schimmels en bodemdieren, kun je niet met een vingerknip regelen. Daarvoor is gerichte inzet en goede samenwerking tussen landen nodig.

Van tafel gehaald

In 2006 was er een eerste poging vanuit de Europese Commissie om bodems beter te beschermen. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, waren echter hiertegen: te duur, te ingewikkeld, niet nodig. In 2014 werd het wetsvoorstel weer van tafel gehaald. Sindsdien zijn er op internationaal en Europees niveau verschillende convenanten getekend en strategieën ontwikkeld. Maar gerichte, wettelijke bescherming van bodems bleef uit.

Nu wil de Europese Commissie een nieuwe poging wagen om de bescherming van bodems juridisch te verankeren. Dat actie op Europees niveau nodig is, is een logisch gevolg van het grensoverschrijdende karakter van bodembescherming: vervuilende stoffen verspreiden zich door wateren als de Rijn en trekken zich niets aan van landsgrenzen.

Wat zou er dan in die nieuwe wet moeten komen te staan? Wat ons betreft het volgende:

1. Gezonde bodems, gezonde mensen. Nog steeds komen te veel stoffen die onze gezondheid in gevaar brengen via de bodem in ons voedsel terecht. Een voorbeeld hiervan is dat producenten van pesticiden jarenlang studies naar hersenschade door hun producten niet hebben gerapporteerd bij de Europese Unie, zoals bleek uit recent onderzoek van Zweedse wetenschappers. Een nieuwe bodemwet kan er voor zorgen dat de veiligheidsmarges worden opgeschroefd, zodat écht alleen middelen op de markt worden toegelaten die bewezen veilig zijn voor mensen, dieren en bodemleven.

2. Gezonde bodems, gezonde planeet. We moeten zuiniger zijn op onze bodems, omdat ze cruciaal zijn voor voedselproductie, klimaatregulatie en biodiversiteit. Een wet kan hieraan bijdragen door bodemkwaliteit leidend te maken bij planologische beslissingen. Geen datacentra bouwen op goede, gezonde bodems, bijvoorbeeld. Of het instellen van gebruikersnormen voor de opvang van regenwater en bodems, voorzien van verschillende leefmilieus voor biodiversiteit.

Genoeg ruimte

Een belangrijke kanttekening is dat de weg naar gezonde bodems in Nederland er heel anders uitziet dan in landen als Spanje of Polen. Er moet dus in ieder geval genoeg ruimte zijn voor lidstaten om de wet op lokaal niveau uit te werken.

Het is, zoals gezegd, druk in Brussel. Naast deze bodemwet wordt er onder andere ook gewerkt aan de veelbesproken Natuurherstelwet, en aan vernieuwde wetgeving over het gebruik van pesticiden en industriële emissies. Deze instrumenten kunnen ook, direct of indirect, bijdragen aan een betere bescherming van de bodem. Maar dit is niet gegarandeerd.

Daarom is het wat ons betreft hoog tijd om de bescherming van de bodems als zodanig te verankeren in de wet, waarbij de gezondheid van onze bodems op waarde wordt geschat. Of het nu via Brussel gaat, Den Haag, of je eigen achtertuin: houd de bodem in zicht! Het is letterlijk de basis van ons bestaan.