Opinie: Waarom de boeren zo boos zijn en wat we kunnen doen om hen, de natuur en onszelf te redden

Boeren protesteren tegen het stikstofbeleid in het Gelderse Stroe, 22 juni 2022. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De spanningen tussen boeren, overheid en samenleving zijn de laatste weken met snelwegblokkades en andere zware protesten hoog opgelopen. Om te begrijpen waarom de boeren zo boos zijn moeten we de geschiedenis erbij betrekken. De onenigheid over de maatregelen tegen het stikstofprobleem is namelijk een diep geworteld conflict dat decennia terug gaat.

Zo zorgde het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan in 1990 meteen voor grote commotie onder de boeren. Ook toen werd een kaart gepresenteerd met daarop de zogenoemde ecologische hoofdstructuur, bestaande uit natuurgebieden en verbindingszones. Of je met je bedrijf binnen of buiten die structuur viel was van grote betekenis: naast de voor boeren beperkende maatregelen binnen de structuur daalde daar onmiddellijk de marktwaarde van de grond.

Rigide

Kaarten met absolute lijnen zijn statisch en rigide, en worden meteen geïnterpreteerd vanuit de vermeende gevolgen voor het individuele bedrijf. Dat leidde toen – en ook nu weer bij de stikstofkaart – tot felle reacties, in plaats van tot overleg en creatieve oplossingen. Bovendien was het plan uit 1990 voor de boeren toen al de druppel die de emmer met overheidsbemoeienis deed overlopen. ‘Het boek waar alle regels voor de boeren in staan, past niet in deze kamer’, verzuchtte een Brabantse varkenshouder dertig jaar geleden.

Over de auteurs Noelle Aarts is hoogleraar socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Cees Leeuwis is is hoogleraar kennis, technologie en innovatie aan Wageningen Universiteit.

In een proces waarin natuur- en milieuorganisaties telkens opnieuw aan de bel trokken vanwege de alarmerende achteruitgang van de natuur zijn er sindsdien alleen maar regels bijgekomen. Steeds werden verdergaande maatregelen voor de landbouw geëist die vervolgens stelselmatig door de lobby van de agro-industrie werden afgezwakt, waarop nieuwe eisen werden voorbereid die wederom werden afgezwakt, enzovoort. Het gevolg was dat boeren investeringen deden in ingrepen ten behoeve van natuur en milieu die na enkele jaren met weer nieuwe regels niet meer afdoende waren zodat opnieuw moest worden geïnvesteerd.

Dit instabiele beleid is niet alleen funest gebleken voor met name de kleinere bedrijven die een voor een het loodje moesten leggen, boeren ervaren deze ontwikkelingen ook al jarenlang als een aanval op hun identiteit: werden zij vroeger gerespecteerd als de hoeders van het platteland die zorgden voor voldoende voedsel voor iedereen, nu overheerst het imago van natuurhaters, milieuvernielers en intussen dus ook van boze ontregelaars en wetsovertreders. Dit alles maakt dat de boeren boos zijn en schreeuwen om een beleid dat over de lange termijn duidelijkheid en bestaansrecht biedt en zicht geeft op een werkelijk duurzame samenleving.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De boeren zijn boos, maar we moeten ons realiseren dat slechts een heel kleine minderheid met hun protestacties grenzen overschrijdt. Deze boeren worden bovendien geholpen door mensen die zich om heel andere redenen ook niet gehoord voelen en het vertrouwen in politiek en beleid zijn verloren. De raddraaiers moeten simpelweg worden aangepakt; intimidatie en dreiging met geweld kan nooit worden geaccepteerd.

Boeren die op duurzame wijze verder willen met hun bedrijf moeten daarbij in al hun verscheidenheid geholpen worden. Het begint er mee dat de hele keten wordt betrokken bij het veranderingsproces: de veevoederfabrikanten, de gewasbeschermingsindustrie, de banken, de supermarkten, de kennisinstellingen en ook de consumenten. Immers, elke keer dat wij naar de supermarkt gaan om eten te kopen reproduceren we het voedselsysteem dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het stikstofprobleem, en waarvan nu vooral de boeren worden beschuldigd. We zijn allemaal deel van het probleem en we moeten dus ook allemaal bijdragen aan de oplossing ervan.

Daarover zijn al vele gesprekken gevoerd en tal van adviezen opgesteld, waaronder het advies Boeren met Toekomst van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) en het recent verschenen Groenboerenplan. In al die adviezen wordt benadrukt dat op regionaal niveau met boeren en andere belanghebbenden moet worden samengewerkt. Boeren hebben zelf veel kennis in huis en willen graag van elkaar leren.

De taak van de overheid is om hen daarbij mentaal en financieel te ondersteunen met nieuwe spelregels voor de hele keten waar eerlijke prijzen en verdienmodellen deel van uitmaken. Op regionaal niveau kunnen resultaten gezamenlijk worden bereikt. Boeren en andere belanghebbenden kennen elkaar, kunnen gemakkelijk informatie uitwisselen, elkaar helpen en regels bedenken waarmee ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen, inclusief sancties voor wie zich daar dan niet aan houdt.

Provincies aan zet

Het mooie is dat er al heel veel gebeurt. Denk aan de duurzame initiatieven die boeren zelf al ontplooien, aan organisaties als Heerenboeren of Land van Ons waarin boeren en burgers samen op duurzame natuurinclusieve en diervriendelijke wijze produceren, en ook aan de vele zogenoemde ‘living labs’ waarin boeren samen met wetenschappers en andere belanghebbenden experimenten opzetten en uitvoeren ten behoeve van biodiversiteit en een gezonde bodem. Gemeenten komen met biodiversiteitsherstelplannen voor het landelijk gebied en moedigen burgers aan om de tegels uit hun tuinen te wippen. Waterschappen maken zich sterk voor schoon water en een voor de natuur gezond waterpeil.

De provincies zijn aan zet om het voorgenomen beleid ten behoeve van stikstofreductie en een gezonde leefomgeving uit te voeren. Het zou mooi zijn wanneer zij zich zouden toeleggen op het stimuleren en faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven en deze met elkaar te verbinden. Zo ontstaan regionale samenwerkingsverbanden die niet alleen concrete resultaten boeken, maar in al hun diversiteit samen een sterke gesprekspartner vormen voor het huidige regime dat zich tot nu toe bijzonder afwachtend opstelt en telkens opnieuw de oren laat hangen naar de lobby van het bedrijfsleven.

Ideeën en adviezen genoeg. Laten we vooral beginnen met de uitvoering ervan en niet vergeten de hele keten te betrekken. Een belangrijke voorwaarde om mensen aan tafel te krijgen is dat duidelijkheid wordt gecreëerd. Niet met een kaart met scherp getrokken lijnen, maar bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel middelen per regio beschikbaar zijn om tot oplossingen te komen. De precieze weg om de doelen te bereiken kan dan regionaal in samenwerking met belanghebbenden worden ingevuld.