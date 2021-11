Opinie: Waarom blijven we maar dieren doden voor die andere epidemie, de vogelgriep?

Eind oktober: medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) ruimen een pluimveebedrijf in Zeewolde nadat op het bedrijf een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep is vastgesteld. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. Beeld ANP

Nederland is opnieuw in de greep van de vogelgriep. Kippen- en eendenboerderijen vallen om als dominostenen. Demissionair minister Schouten van Landbouw heeft de afgelopen weken al 358.346 dieren laten vergassen. Een gigantisch aantal dat als u dit leest, waarschijnlijk al is ingehaald door de actualiteit. Het is duidelijk dat de huidige aanpak faalt.

Jaar na jaar worden we geteisterd door de vogelgriep. En ieder jaar reageert de overheid hetzelfde: ophokken en vergassen. Terwijl allang duidelijk is dat het virus zich hierdoor niet laat tegenhouden. Van oktober 2020 tot afgelopen juli gold er een ophokplicht voor vogels. Desondanks wist het virus de dichte stallen binnen te dringen. In deze periode liet de minister 825 duizend vogels vergassen. Nu, drie maanden later, beginnen we opnieuw aan deze zielbrekende cyclus.

Waarom is de vogelgriep zo’n groot probleem in Nederland? Omdat er op dit moment bijna honderd miljoen kippen leven in ons land. In gigantische schuren, met z’n tienduizenden dicht op elkaar. Vervolgens staan de meeste van die schuren óók nog eens dichtbij elkaar. Zoals op de Veluwe. Onze eigen virus-hotspot. Experts waarschuwen dat als daar vogelgriep uitbreekt, er geen houden aan is.

Dierenarts

De minister weet dit. Daarom liet zij laatst negenduizend kippen in Barneveld preventief vergassen. Preventief, dus zonder enkel bewijs dat de dieren ziek waren. Omdat er een dierenarts langs was geweest voor een kopje koffie, die eerder op een besmet bedrijf te gast was. De minister trad snel en hard op, want er staan 277 (!) andere kippenschuren dicht in de buurt.

Waarom blijft minister Schouten vasthouden aan het dieronvriendelijke en falende vogelgriepbeleid? Handelsbelang. Er leven nergens anders in Europa zoveel kippen zo dicht op elkaar als in Nederland. En al die kippen houden we niet voor onszelf; dat doen we voor onze buurlanden. Zo’n tweederde van alle eieren, kipfilets en drumsticks eindigen op een bord in het buitenland. De vraag naar onze kip is groot. En onze buurlanden willen geen gevaccineerde kip kopen.

Dáárom heeft de minister nooit ingezet op het ontwikkelen van een vaccin. Dáárom wil ze het aantal kippen niet verlagen. Dáárom worden er nu massaal kippen vergast. Handelsbelang. Door het gebrek aan politieke wil is er nu nog geen volledig effectief vaccin. Gelukkig zijn er toch wetenschappers mee aan de slag gegaan. Zij verwachten nog dit najaar een goed vaccin, dat zelfs effectief is tegen de zeer gevaarlijke virusvariant die op dit moment rondgaat in de Nederlandse schuren. Vaccineren kan dus wel degelijk en ligt binnen handbereik.

Maanden opgehokt

Door de exportbelangen zo zwaar te laten meewegen, zet de minister onze kippen klem. De twee belangrijkste maatregelen tegen vogelgriep – minder dieren en vaccineren - wil ze niet nemen. En de kippen betalen de prijs. Zij zitten maandenlang binnen opgehokt, ze worden ernstig ziek door het griepvirus én ze worden zelfs bij een vermoeden al vergast. Zij zijn de dupe van de exportdrang van BV Nederland.

We kunnen niet langer toestaan dat de rekening voor de doorgeslagen vee-industrie wordt neergelegd bij de dieren. Minister Schouten, stop met vergassen uit handelsbelang. Breng het aantal kippen in Nederland aanzienlijk terug en start met vaccineren. Bescherm niet de export maar de dieren tegen de vogelgriep.

Anne Hilhorst is directeur van stichting Wakker Dier.