Opinie: Waardeer de kunsten en verhoog het budget naar 1 miljard euro

Kinderen in het voor het publiek toegankelijke kunstdepot van Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Zou u vandaag hetzelfde willen verdienen als tien jaar geleden? Nee? In de cultuursector gebeurt dat wel. En dat moet anders. Dit weekend luidt de jaarlijkse Amsterdamse Uitmarkt feestelijk het nieuwe culturele seizoen in. Voor veel musea en podia is vooralsnog weinig reden tot vreugde. Menigeen voorziet een ongewisse toekomst.

Over de auteur Wim Pijbes is directeur filantropisch fonds Droom en Daad en oud-directeur van het Rijksmuseum.

Ook voor talloze individuele kunstenaars, muzikanten, schrijvers en andere makers die ons land rijk is, spant het erom. Bezoekers laten het nog afweten of besluiten pas op het laatste moment een kaartje te kopen. Vermeer, Stromae of een enkele andere geheide kaskraker kan rekenen op een massale toestroom, maar voor het overige culturele aanbod zal de sector dit seizoen stevig aan de bak moeten.

En daarom buigt de cultuursector zich zondag, samen met beleidsmakers en politici, in het Paradisodebat over de toekomst. Hoe te reageren op een volgende coronagolf, de energielasten, inflatie en de oorlog op het continent?, aldus de organisatoren. Terechte vragen, want de sector was de afgelopen jaren meer dicht dan open en heeft, net als elders, te kampen met prijsstijgingen en gebrek aan personeel.

Duidelijkheid

Wat zondag niet op de agenda staat maar uiterst urgent is, is om nu snel duidelijkheid te bieden over de aanstaande Cultuurplanperiode 2025-2028 – naast een grondige reparatie van jarenlang achterstallig onderhoud van het reguliere cultuurbudget. Prinsjesdag is daarvoor het moment bij uitstek.

Want wat is er aan de hand? Iedere vier jaar verdeelt het ministerie van OCW, na adviezen van de Raad van Cultuur, de rijkssubsidies. Gemeenten en provincies volgen deze systematiek waarbij verschillende instellingen hieraan gekoppeld subsidie van de lagere overheden ontvangen. Het verloop voor het indienen van plannen en de noodzakelijke adviezen staat vast evenals het tijdpad voor de beoordeling en toekenning. Voor menigeen begint eind dit jaar deze procedure, het verzamelen van gegevens, afspraken voor de toekomst, meerjarenplannen, et cetera.

Budgetten

Zo verdeelt het ministerie van OCW in het huidige Cultuurplan, dat nog tot eind 2024 loopt, jaarlijks 413 miljoen euro. Daarnaast ontvangen rijksmusea 217 miljoen euro subsidie via de zogenaamde Erfgoedwet, wat het totaal op 630 miljoen euro brengt.

In het vorige Cultuurplan van minister Bussemaker (2017-2020) kon, naast de bijdragen aan de rijksmusea, jaarlijks 380 miljoen euro worden uitgegeven aan instellingen en cultuurfondsen. Haar voorganger Halbe Zijlstra, hield na drastische bezuinigingen van 200 miljoen euro jaarlijks 326 miljoen over voor de periode 2013-2016.

In de jaren 2009-2012 kon er 530 miljoen euro worden verdeeld (destijds inclusief de rijksmusea). Wie nog verder teruggaat, ziet dat onder staatssecretaris Medy van der Laan (2003-2006) het totale landelijke cultuurbudget 655 miljoen euro bedroeg en dat Rick van der Ploeg, staatssecretaris tussen 1998 en 2002, jaarlijks minimaal 657 miljoen euro kon verdelen. In 2002 bedroegen de rijksuitgaven aan cultuur zelfs 710 miljoen euro.

Uitholling

Fijnslijpers zullen ongetwijfeld zeggen dat het ene jaar dit of dat er wel bij hoorde of niet, feit is dat het vrij besteedbare budget voor instellingen in twee decennia structureel is uitgehold. De groei van vaste lasten (loonstijgingen, inflatie, huur, energiekosten, verzekeringspremies, pensioenlasten, regeldruk) was sterker dan de toename van de variabele inkomsten. Vaste inkomsten (subsidie) zijn niet langer afdoende voor de gestegen vaste kosten; variabele inkomsten worden dan aangewend om de vaste kosten te dekken. Dat gaat een keer fout.

Gelukkig heeft het vorige kabinet tijdens de coronacrisis gelden beschikbaar gesteld voor ‘herstel, vernieuwing en groei’, deze 170 miljoen voor de komende jaren is echter volledig geoormerkt om de gevolgen van corona op te vangen, maar ook om aardbevingsschade aan rijksmonumenten in Groningen te vergoeden. Nuttig en nodig, maar de sector schiet er weinig mee op.

Investeren

Er is investeringsgeld. Want nog geen twee jaar geleden maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat ‘(…) volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. (…)’ Het kabinet trok 20 miljard euro uit voor een Nationaal Groeifonds, om kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, onderzoek, ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Daar is weinig van terecht gekomen. Voorgestelde infrastructurele projecten blijken plotseling plannen voor de wereld van gisteren. Meer asfalt is niet de toekomst. Wie mensen beter wil verbinden, investeert in cultuur.

Voorwaarde is dat instellingen en kunstenaars naar behoren worden gehonoreerd. Cultuurbeleid is per definitie langetermijnbeleid, dus wie naar eigen zeggen kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling, innovatie en het verbinden van mensen wil stimuleren, investeert juist in de creatieve en culturele sector.

Verschillende van onze kunstenaars, fotografen, dj’s, architecten, choreografen, ontwerpers en muzikanten behoren tot de internationale top. Daar mogen we trots op zijn. Het schofferen van Rem Koolhaas om diens plannen voor het Binnenhof, de schandelijke bewoordingen van bewindslieden tijdens de coronapersconferenties of het onnodig lang dichthouden van de Nederlandse musea, tonen helaas dat de politiek zich niet altijd even begripvol opstelt. Juist voor een dynamische sector barstensvol talent, die telkens opnieuw bewijst uit te blinken in waaraan het in ons land steeds meer ontbreekt: visie, vitaliteit en vertrouwen.

Waardering

Laten we daarom beginnen dat beter te waarderen. En vervolgens op Prinsjesdag het door corona volledig verstoorde en achterhaalde huidige Cultuurplan voor de jaren 2025-2028 (en daarna) structureel te verhogen. Laat de sector niet langer in het ongewisse, kijk nog eens naar het budget van begin deze eeuw. Vul dat aan naar het actuele prijspeil: 710 miljoen euro, plus een correctie volgens de CBS-prijsindex, maakt iets meer dan

1 miljard euro.