Opinie: Waarborg vertrouwen in de wetenschap door burgers bij onderzoek te betrekken

Familie Te Winkel doet mee aan de tuinvogeltelling. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vorige week kondigde minister Robbert Dijkgraaf aan dat Nederland een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie krijgt. Dat is heel goed nieuws, zeker met het oog op een noodzakelijke herpositionering van wetenschap in de samenleving. Want de laatste tijd heerst zowel in de samenleving als onder wetenschappers het gevoel dat de relatie tussen wetenschap en samenleving enigszins onder spanning staat en toe is aan herziening.

Hoewel uit recent onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat Nederlanders juist meer vertrouwen hebben in de wetenschap dan drie jaar geleden, is er toch iets aan de hand. Zo hebben we gezien dat groepen burgers wetenschappelijke feiten al gauw ter discussie stellen, wanneer ze het gevoel hebben dat die worden gebruikt om bepaalde waarden te promoten (bijvoorbeeld in het geval van covid-19 dat gezondheid belangrijker is dan vrijheid), om bepaalde belangen te behartigen (bijvoorbeeld die van de farmaceutische industrie) of om politieke beleidsvoorkeuren te onderbouwen (al dan niet mondkapjes). In sommige gevallen worden wetenschappers zelfs bedreigd.

Het overbrengen van wetenschappelijke feiten is in deze situaties niet voldoende om het tij te keren.

Meer over de auteurs Noelle Aarts is hoogleraar socio-ecological interactions en Lotte Krabbenborg is universitair hoofddocent publieke participatie in wetenschap aan Instituut voor Science in Society, Radboud Universiteit Nijmegen.

Levende laboratoria

Om het vertrouwen in de wetenschap te waarborgen, moeten wetenschappelijke praktijken beter worden ingebed in maatschappelijke contexten. Daartoe moeten gesprekken met de samenleving plaatsvinden in alle fases van het onderzoeksproces. Overigens gebeurt dit al op veel momenten. Denk aan de Nationale Wetenschapsagenda, bestaande uit onderzoeksprogramma’s waarvoor burgers de thema’s hebben aangeleverd. Denk aan de toenemende populariteit van burgerwetenschap, waarbij burgers wordt gevraagd om deel te nemen aan onderzoek, bijvoorbeeld door vogels te tellen of bodemexperimenten uit te voeren. Of denk aan de inmiddels razend populaire levende laboratoria, waarin wetenschappers samen met burgers en belanghebbende organisaties onderzoek doen dat moet bijdragen aan de oplossing van complexe problemen zoals klimaatverandering of biodiversiteitsverlies.

Termen als transdisciplinair onderzoek, kennisintegratie en co-creatie krijgen dankzij deze initiatieven betekenis. Het uitgangspunt is dat burgers vanuit andere contexten andere kennis en dus ook andere ideeën over problemen en oplossingen kunnen toevoegen.

Belangen

De ervaringen laten zien dat de communicatie tussen wetenschappers en burgers in dergelijke contexten lang niet altijd goed verloopt. Burgers hebben andere doelen, andere ervaringen, stellen andere vragen en zijn het soms simpelweg niet eens met de analyses van wetenschappers. Ze vinden het belangrijk dat wetenschappers ook hun ervaringen serieus nemen en bereid zijn te luisteren naar hun overwegingen. De relatie tussen wetenschap en beleid is voor burgers sowieso onduidelijk en roept al gauw argwaan op als ze het gevoel hebben dat hun belangen door het beleid worden geschaad: wiens belangen worden hier wel gediend?

Willen we het vertrouwen in de wetenschap veiligstellen en wetenschap optimaal laten functioneren in maatschappelijke contexten, dan moeten we erkennen dat een evenwichtige interactie tussen wetenschap en samenleving in de volle breedte en in alle fases van het onderzoek aandacht en ondersteuning verdient. Het gaat dan om communicatie waarin luistervaardigheden cruciaal zijn. Zoals David Bohm, theoretisch fysicus en dialoogspecialist lang geleden verzuchtte: ‘If scientists could engage in a dialogue, that would be a radical revolution in science – in the very nature of science’.

Het nationale centrum voor wetenschapscommunicatie van onze minister kan hier een sleutelrol spelen, mits georganiseerd vanuit een brede opvatting van wetenschapscommunicatie. Willen wetenschappers effectief communiceren met de samenleving, dan gaat het niet alleen om het zorgvuldig componeren van de boodschap, maar vooral ook om het doorgronden van dynamieken en patronen in de samenleving en het betrekken van burgers.