Opinie: Waar blijft de broodnodige visie op circulaire zorg?

Komende donderdag zal een groot deel van de zorgsector de nieuwe Green Deal duurzame zorg 3.0 tekenen. Deze is al getekend door de brancheorganisaties. In de Green Deal worden vooruitstrevende doelstellingen geformuleerd voor het verduurzamen van de zorg. Zo moet de zorg in 2030 haar CO 2 -uitstoot met minstens 55 procent hebben teruggebracht en moet de zorg in 2026 voor minstens 20 procent circulair zijn. Én moet duurzaamheid vast onderdeel worden van de opleiding van zorgprofessionals.

Over de auteur Ilyes Machkor is chief sustainability officer bij het Dijklander Ziekenhuis in Noord-Holland.

2022 was een pittig jaar voor duurzaamheid in de zorg. Met name door de krappe marges en financiële tegenvallers vanwege de energieprijzen. Daar waar de beweging van onderaf hard gaat en vraagt om institutionalisering van duurzaamheid, is de financiële ruimte van ziekenhuizen dit jaar verdampt.

Verslaafd

In 2030 moet de zorg haar gebruik van fossiele, metalen en minerale grondstoffen met minstens 50 procent terugbrengen. Dit is een enorme opgave omdat de zorg de afgelopen jaren verslaafd is geraakt aan ‘veilig’ wegwerpplastic en -metaal. In de zorg wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van onder andere wegwerpscharen en dure metalen zaagbladen. Beide worden in het buitenland geproduceerd om vervolgens in Nederland na eenmalig gebruik op hoge temperatuur te worden verbrand.

De afgelopen twintig jaar is een schrikbewind gevoerd tégen het hergebruik van materialen. Als gevolg hiervan wordt in de zorg bijna uitsluitend gebruik gemaakt van ‘single-use’-producten. In de nieuwe Green Deal moet het gebruik hiervan in 2026 met minstens 20 procent worden teruggebracht en vervangen voor duurzame herbruikbare producten. Hier liggen nog een aantal knelpunten.

Allereerst heerst in ziekenhuizen een te conservatief beleid vanuit het oogpunt van infectiepreventie. Veel zorgpersoneel ervaart dit beleid als een belemmering voor verdere verduurzaming. Een herziening van de richtlijnen en werkwijze is hard nodig. Met name wetgeving staat echte circulariteit in de weg. Zo is het niet toegestaan gerecycled materiaal opnieuw te gebruiken.

Lucratief

Ten tweede is het aanbod aan materialen vanuit leveranciers onvoldoende duurzaam. Nog steeds halen producenten herbruikbare producten van de markt en bieden onder het mom van veiligheid wegwerpproducten aan. Hoewel bepaalde leveranciers wel duurdere duurzame instrumenten aanbieden, zie ik nog weinig oprechte pogingen om het reguliere assortiment te verduurzamen en blijft duurzaamheid vooral een lucratieve inkomstenbron.

Als laatste vraagt de omslag naar duurzame zorg ook om een investering in de zorg. In veel gevallen is de businesscase voor herbruikbare varianten niet rond te krijgen en is duurzame zorg ook echt duurder.

Het lijkt erop dat zorginstellingen vooralsnog zelf verantwoordelijk zijn voor de transitie-investeringen die nodig zijn om van een lineair naar een circulair businessmodel te gaan. Overheid, banken en zorgverzekeraars geven aan duurzaamheid belangrijk te vinden maar stellen hier nog geen extra financiële middelen voor beschikbaar. Het uitgangspunt is dat zorg echt niet duurder mag worden.

Belemmerende wetgeving

Omdat de financiële ruimte in de zorg beperkt is moeten de investeringen die worden gedaan in circulaire zorg écht de juiste zijn. Dit is problematisch omdat een visie op hoe de circulaire zorg in 2030 eruit moet zien, nog lijkt te ontbreken. Om te voorkomen dat ziekenhuizen door de markt en belemmerende wetgeving uit elkaar worden gespeeld, is het nodig dat helder is waar naartoe wordt gewerkt. Dit kan vervolgens worden vertaald naar inkoopbeleid en een passende visie vanuit kwaliteitskaders, zoals die voor infectiepreventie.

Kortom, om desinvesteringen te voorkomen en kostbare tijd van zorgmedewerkers te besparen, is het de komende maanden van groot belang dat er aan een Nederlandse visie op circulaire zorg wordt gewerkt. Het einddoel is duidelijk, een routekaart ontbreekt nog.