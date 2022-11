Opinie: Waakhonden van de democratie worden ook in nieuwe klokkenluiderswet aan hun lot overgelaten

Matthijs van Nieuwkerk en Marc-Marie Huijbregts tijdens de opnamen van de speciale jubileumeditie van De Wereld Draait Door (DWDD) ter ere van het 10-jarig jubileum van de talkshow. Beeld ANP / ANP Kippa

De afgelopen weken werden we opnieuw wakker geschud door berichten over grensoverschrijdend gedrag, deze keer bij tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). Hoe kon dit zo lang voortduren en waarom heeft niemand zich eerder uitgesproken? Wie dat wil begrijpen, hoeft maar te kijken naar de nieuwe klokkenluiderswet waarover de Tweede Kamer op 5 december stemt en die melders van misstanden nog steeds in de kou laat staan.

Over de auteurs: Jeroen Brabers is voorzitter en Lotte Rooijendijk is projectleider van Transparency International.

Er schort in Nederland nog veel aan de bescherming van melders van misstanden. Te vaak krijgen zij te maken met vergelding en benadeling, waardoor mensen begrijpelijkerwijs vaak eieren voor hun geld kiezen. Dat kan gaan om grensoverschrijdend gedrag zoals bij DWDD, maar ook om gevallen van corruptie en fraude. Daarom is het meer dan teleurstellend dat de Tweede Kamer komende week lijkt in te stemmen met een nieuwe wet die klokkenluiders nog steeds op 2-0 achterstand houdt.

Maatschappelijke misstand

Hoewel deze nieuwe Wet ter bescherming van klokkenluiders een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, zitten er drie grote mazen in. De casus van DWDD is een goed voorbeeld. Als medewerkers van dit programma naar buiten zouden zijn getreden toen het nog zou kunnen helpen, waren zij ook volgens de nieuwe wet niet beschermwaardig, want bescherming is voorbehouden aan melders van ‘maatschappelijke misstanden’. Dan moet sprake zijn van een wetsovertreding, een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, het milieu of het goed functioneren van de organisatie. Was een van de vijftig medewerkers van het NPO-paradepaardje met wie de Volkskrant heeft gesproken, naar buiten getreden, dan had hij of zij zonder problemen kunnen worden ontslagen. Wij roepen de Tweede Kamer op nogmaals goed te overwegen of zij dat wenselijk acht.

Niet alleen sluit de beperking tot ‘maatschappelijke misstanden’ veel klokkenluiders uit, het leidt ook tot onzekerheid wie wél recht heeft op bescherming. Stel dat je als secretaresse of junior-manager een misstand aantreft, hoe weet je dan of voldoende ‘maatschappelijk relevant’ is? Verantwoordelijk minister Bruins Slot heeft al gezegd dat zelfs seksuele intimidatie of corruptie niet noodzakelijk gelden als een maatschappelijke misstand. De onzekerheid die dit oplevert, zal sommige klokkenluiders doen besluiten hun mond te houden.

Tot slot vindt Transparency International Nederland de beperking principieel onjuist omdat corruptie, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag altíjd maatschappelijke misstanden zijn: ze ondermijnen het onderling vertrouwen en schaden zo de samenleving. Door dit soort zaken niet als ‘misstand’ te beschouwen, geeft de overheid een verkeerd signaal af.

Rechten niet afdwingbaar

Het tweede probleem van de nieuwe wet is dat de rechten van klokkenluiders niet afdwingbaar zijn. Europa eist van Nederland dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan op het benadelen van klokkenluiders, het verhinderen van een melding en op het bekendmaken van de identiteit van een melder. De nieuwe wet voorziet hier niet in, waardoor het al snel een wassen neus zal blijken.

Tot slot eist Europa dat melders ondersteuning krijgen. Ook hier blijft Nederland in gebreke. Klokkenluiders die worden tegengewerkt, moeten kunnen rekenen op juridische, psychologische en financiële hulp omdat zij voor hun inkomen doorgaans afhankelijk zijn van de organisatie waarover zij aan de bel trekken. Wie bestaanszekerheid verliest door het melden van een misstand, zal zich wel twee keer bedenken.

Het is onbegrijpelijk dat de regering, in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag was, ervoor kiest om klokkenluiders, de waakhonden van onze democratie, opnieuw aan hun lot over te laten. De implementatie van de Europese eisen is zelfs zo minimaal, dat wij vrezen dat de wet voor de Europese rechter geen stand zal houden.

Cynische reden

Dat de Kamer toch akkoord dreigt te gaan, heeft een cynische reden. De regering heeft drie jaar de tijd gehad om de wet voor te bereiden, maar de minister kwam pas anderhalf jaar geleden, net voor de Europese implementatiedeadline, in actie. Die zelfgecreëerde tijdsdruk is nu het argument om de Kamer het mes op de keel te zetten: stem in met een gemankeerde wet, anders dreigen Europese boetes.

Het zou goed zijn als de Tweede Kamer zich hier niet door laat intimideren en alsnog de drie genoemde wijzigingen afdwingt vóór ze een akkoord geeft. Want het is prachtig dat politici over elkaar heen buitelen om bij elke nieuwe affaire het belang van een veilige meldcultuur te onderstrepen, maar het zou nog veel beter zijn als de Kamer tanden geeft aan een wet die deze veiligheid bij uitstek moet garanderen.