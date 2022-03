Opinie: VVD moet bitterballenhumor opzijzetten en dringend in debat over ideologie

VVD-lijsttrekker Mark Rutte en campagneleider Thierry Aartsen reageren in Brouwerij De Paerl op de uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Lokale partijen zijn wederom gegroeid bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hun aanhoudende opmars is al lange tijd een trend. Sommige landelijke partijen zullen zich achter de oren krabben waarom zij steeds lastiger de kiezersgunst winnen. In het bijzonder de VVD moet in de spiegel kijken.

De partij won weliswaar zetels in diverse gemeenten, maar het landelijk totaal van 11,5 procent van de stemmen is het laagste percentage sinds 1970. Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar stemde bijna 22 procent van de kiezers op de VVD. Hoe kan het dat ruim de helft van die mensen voor de gemeenteraad plots een ander vakje inkleurt of niet komt opdagen? Bij D66 is de marge van het lokale verlies kleiner, terwijl het CDA, GroenLinks en de PvdA procentueel meer kiezers trokken dan in 2021.

Teleurstellend resultaat

Natuurlijk moet elke lokale VVD-afdeling met een teleurstellend resultaat dat in de eerste plaats zichzelf aanrekenen. Juist omdat de verschillen tussen partijen op gemeenteniveau kleiner zijn, is authenticiteit een vereiste. Adequaat inspelen op actuele kwesties is cruciaal: het voortbestaan van een sporthal of de komst van een turborotonde kunnen gemeenteraadsverkiezingen volledig domineren.

Toch worstelen lokale kandidaten van de VVD met de tanende geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid. Het zonder voldoende budget overhevelen van zorgtaken heeft gemeenten in de knel gebracht. De kosten voor het sociaal domein rijzen de pan uit. Daardoor komen voorzieningen onder druk te staan en stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb).

Verval begon met holle frasen

Die problemen kun je lastig maskeren met de VVD-slogan ‘Jouw buurt blijft goed, wordt beter’. Het knaagt aan de overtuigingskracht van de VVD-kandidaten. In de huidige partijcultuur overheerst pragmatisme. Dat is effectief voor het landsbestuur, maar het vermindert de eigenheid. Verkiezing na verkiezing schuift de partij verder op naar het politieke midden en wordt de partijboodschap armoediger.

Het verval begon met holle frasen over optimisme, tere vaasjes en een gaaf landje en is inmiddels gedaald tot het niveau van lach-of-ik-schiet-grapjes over bier en bitterballen. Die zelfspot is leuk voor op het partijcongres, maar ik heb liever dat de partij weer ouderwets ijvert voor ondernemerschap en een sterke, kleine overheid. Mensen snappen gerust dat je compromissen moet sluiten in de politiek, maar het is onvoldoende om sec verantwoordelijkheid nemen als kernwaarde te promoten.

Zonder scherp ideologisch profiel in Den Haag kunnen de VVD’ers in de gemeenten zich lastig onderscheiden van lokale partijen. Laatstgenoemden claimen een monopolie op de wil van ‘de inwoners’, want zij zijn immers ‘lokaal en onafhankelijk’. Inhoudelijk is die stelling flinterdun, want kandidaten van landelijke partijen weten uitstekend wat er speelt in hun gemeente en functioneren zonder last en ruggespraak.

Pronken met Rutte

Wijzen op de pluspunten van een landelijke partij met opleidingen, inhoudelijk kader en een groot netwerk spreekt evenwel weinig kiezers aan. Daarom is bovenlokaal elan zo enorm belangrijk. De VVD-Kamerfractie mist eigenzinnige denkers en karakteristieke figuren die het begrip ‘volkspartij’ kleur geven en verschillende type kiezers aanspreken. Pronken met Rutte alleen is niet genoeg, want wie stapt in het gat als hij om wat voor reden dan ook wegvalt?

De VVD-leden moeten dringend met elkaar en de partijtop in debat over de toekomst. De dalende electorale resultaten dwingen tot heroriëntatie op de ideologie en uitstraling. We moeten het weer aandurven de linker- en rechtervleugel van de partij intellectueel te voeden. Benadruk de traditionele liberale principes door uit te dragen dat ieder individu gelijkwaardig is en wat van zijn leven kan maken.

Pleit voor lage belastingen, herstel de verbinding met het mkb en vermijd het uitventen van slachtofferschap. Oftewel: stop de verwatering van het overheidsdenken van de sociaaldemocratie enerzijds en appelleer aan de problemen die niet-welgestelde Nederlanders ervaren anderzijds.

De opkomst van partijen als JA21 en BBB bewijst dat er een groot potentieel is voor een fatsoenlijk rechts geluid, maar dan zonder populistisch randje. Juist nu de VVD nog de grootste partij is, bestaat de gelegenheid het tij te keren en weer aansprekend te worden voor de traditionele achterban.

Mark Raat stopt op eigen initiatief per 24 maart na vijftien jaar als VVD-raadslid in Medemblik.