Opinie: Voorkom dat Bolsonaro, net als Trump, het verkiezingsproces vertroebelt

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro begroet aanhangers bij het Copacabana strand in Rio de Janeiro tijdens de viering van de 200ste verjaardag van Brazilië. Beeld AFP

Brazilië vierde op 7 september de 200ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Dit tweehonderdjarige bestaan is voortdurend gekenmerkt door een schommeling tussen democratie en dictatuur. De afgelopen vier jaar heeft het land ontdekt dat dictatuur niet de enige manier is om een democratie te verkwanselen.

De ouderwetse staatsgreep, die in de vorige eeuw zo gebruikelijk was in Latijns-Amerika en waarbij het hardvochtige leger een burgerpresident ten val bracht, het parlement ontbond én de pers censureerde, is vervangen door een hedendaags hybride regime, waarbij een autoritaire leider via een democratische stemming aan de macht komt en vervolgens het systeem ondermijnt dat hem zelf heeft gekozen.

De huidige president van Brazilië, Jair Bolsonaro, is een exponent van deze nieuwe school. De voormalige legerparachutist, verklaard aanhanger van de staatsgreep van 1964 en de militaire dictatuur die tot 1985 duurde, slaagde erin om in oktober 2018 tot president van Brazilië te worden gekozen. Dit gebeurde in een atypisch verkiezingsproces waarbij zowel de waarnemend president, Michel Temer, als de leider van de belangrijkste politieke oppositie, Luiz Inácio Lula da Silva, zich niet kandidaat mochten stellen. Bolsonaro kreeg dat jaar bijna 58 miljoen stemmen, ongeveer 55 procent van het electoraat. Nu, na vier jaar in functie, probeert hij te worden herkozen.

Over de auteurs James N. Green is hoogleraar Braziliaanse geschiedenis en cultuur aan Brown University en nationaal coördinator van het US Network for Democracy in Brazil. Paulo Abrão is advocaat en gastonderzoeker aan het Watson Institute for International and Public Affairs van de Brown University. Daarnaast is hij senior adviseur bij ngo’ Artikel 19, dat zich richt op de bescherming van mensenrechten en met name op de vrijheid van meningsuiting en openbaarheid van bestuur.

Lula da Silva

Volgens de peilingen ligt Bolsonaro momenteel 15 procentpunten achter op Lula da Silva, die Brazilië van 2003 tot 2011 regeerde, en die, hoewel hij in 2018 tot 12 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens corruptie, nu na een onverwachte wending weer verkiesbaar is. Dit volgt op een beslissing van het Braziliaanse Hooggerechtshof in 2021: in het proces van de voormalige president zou geen sprake zijn geweest van onpartijdigheid, noch van een eerlijke rechtsgang. Ook Het VN-mensenrechtencomité oordeelde dat de politieke rechten van Lula da Silva tijdens het proces waren geschonden.

Bolsonaro en Lula da Silva zullen op 2 oktober tegenover elkaar staan in de stembusgang. In Brazilië is stemmen verplicht. De presidentsverkiezingen vinden plaats in twee rondes, maar als een van de kandidaten meer dan de helft van de geldige stemmen behaalt – dat wil zeggen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend – wordt een winnaar al na de eerste ronde uitgeroepen. Lula staat volgens de peilingen op 47 procent van de stemmen, Bolsonaro op 32 procent. Zonder de 6 procent blanco en ongeldige stemmen zou de Lula da Silva uitkomen op 51 procent, wat voldoende zou zijn om een tweede ronde overbodig te maken.

Maar voor Bolsonaro maakt dat allemaal niets uit. De Braziliaanse president brengt opiniepeilingen en de pers in diskrediet. Hij is een agressieve campagne begonnen tegen het electoraal hof, dat hij beschuldigt van het dwarsbomen van zijn campagne. Bolsonaro valt de leden van het Braziliaanse Hooggerechtshof aan in opruiende toespraken en meent dat het elektronische stemsysteem in Brazilië frauduleus is.

Drie toekomstscenario's

Net als zijn bondgenoot Donald Trump ontkent Bolsonaro feiten. Hij reageert woest als de realiteit hem niet bevalt. In zijn toespraken vertelt Bolsonaro dat hij voor zijn eigen toekomst maar drie mogelijke scenario’s ziet: gearresteerd worden, gedood worden of de verkiezingen winnen. De gevangenis sluit hij uit. Een verkiezingsoverwinning is, volgens alle peilingen, onwaarschijnlijk. Wat rest is de dood, die Bolsonaro omarmt als een dramatisch onderdeel van zijn ‘mythe’.

In de campagne van 2018 werd hij in de maag gestoken door een geestelijk gestoorde eenling. Maar voor politieke doeleinden houdt Bolsonaro vol dat de dader deel uitmaakte van een vermeend complot van zijn tegenstanders, ook al is daar geen enkel bewijs hiervoor.

Bolsonaro predikt niet openlijk de terugkeer van de dictatuur. Hij specialiseert zich veeleer in het perverteren van de taal van het politieke discours om zo democratische instellingen te ondermijnen, zogenaamd om de democratie te verdedigen; hij valt de pers en journalisten aan onder het mom van het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting; hij vernietigt het Amazonegebied en inheemse volkeren, zogenaamd om het nationale belang te bevorderen.

Het script dat de Braziliaanse president volgt is niet origineel, noch ontstaan in Brazilië – er zijn parallellen, met hun eigen nuances, in landen die zo ver van elkaar verwijderd en verschillend van elkaar zijn als Hongarije, Turkije, India, de Filipijnen en de VS. Landen waar autoritaire leiders proberen of onlangs hebben geprobeerd, elk op zijn eigen manier, om zichzelf te positioneren als de enige legitieme vertegenwoordiger van een rancuneuze volksklasse tegenover een perverse elite.

Volgens deze versie van de werkelijkheid zouden de vrije pers, academische instellingen, kunstenaars, oppositiepartijen, ngo’s, internationale organisaties en, tenslotte, de nationale rechterlijke macht vijanden zijn van het ware volk. De tegenkrachten die deze instellingen uitoefenen zouden geen legitieme uitingen zijn van het democratische proces, maar slechts een perverse manier om te voorkomen dat dit ware volk de macht kan uitoefenen via zijn charismatische leider.

Tijdens de presidentscampagne van 2018 en gedurende zijn hele ambtstermijn van vier jaar hebben Bolsonaro en enkele van zijn zonen, exponenten van het strijdlustige extreemrechts in de lokale politiek, gewerkt om publiekelijk te laten zien dat ze nauwe banden hadden met bondgenoot Trump, en in het bijzonder met Steve Bannon. Een van hen, Eduardo Bolsonaro, afgevaardigde in Brasília, was in Washington aan de vooravond van de aanval op het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Er is weinig bekend over het doel van deze ontmoeting.

Poetin

De Braziliaanse president laat zich autocraten en autoritaire figuren in het algemeen graag aanleunen. In Europa bezocht en poseerde hij voor foto’s met de premier van Hongarije, Viktor Orbán, een extreemrechtse ultranationalist die beroemd is geworden door de schaamteloze manier waarop hij zijn racistische toespraken uitdraagt. Daarnaast bezocht Bolsonaro, slechts vier dagen voor de Russische inval in Oekraïne, Vladimir Poetin in Moskou. Hij zei toen dat Brazilië ‘solidair is met Rusland’.

De verheerlijking van de Braziliaanse militaire dictatuur en haar personages; de bevordering van gewelddadige toespraken en het gebruik van vuurwapens; de nabijheid van autoritaire leiders; en de aanvallen op de rechterlijke macht en de vrije pers in Brazilië doen vrezen dat Bolsonaro zijn belofte om zijn verkiezingsnederlaag te voorkomen, wel eens zou kunnen nakomen.

Internationale druk op Bolsonaro om hem te dwingen het kiesstelsel en de verkiezingsuitslag in oktober te respecteren is van fundamenteel belang voor het voortbestaan van de democratie in Brazilië. De aanwezigheid van verkiezingswaarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de CPLP (Gemeenschap van Portugees sprekende Landen) is niet genoeg. Het is nodig dat alle relevante internationale actoren de uitslag van de stembusgang erkennen als een legitieme en geloofwaardige uitslag, en de winnaar onmiddellijk erkennen, wie die winnaar ook is.

Misleidend argument

Het is op dit moment al duidelijk dat Bolsonaro, net als Trump, het verkiezingsproces probeert te vertroebelen door nepnieuws en ongegronde beschuldigingen van fraude bij de stembusgang te verspreiden. Deze strategie kan tot doel hebben te voorkomen dat er een andere winnaar komt dan hijzelf. Of ze kan alleen maar dienen, zoals met Trump in de VS is gebeurd, om het misleidende argument levend te houden dat er geen zuivere verkiezingsnederlaag was, maar een door de elites gemanipuleerde uitslag om de overwinning van de populistische leider te voorkomen. Een populistische leider die, vanaf dat moment, kan werken aan een nieuwe aanslag op de democratie in de nabije toekomst.

Hoe het ook zij, de verdediging van de democratie in het grootste land van Zuid-Amerika is niet langer een zaak die alleen de Braziliaanse democratische krachten aangaat. Als het de bedoeling van Bolsonaro is om in Brazilië in oktober een herhaling te laten plaatsvinden van de VS in januari 2021, dan is er een gedeelde internationale verantwoordelijkheid.

De Braziliaanse president weet hoe belangrijk zijn connecties met andere regeringen en persoonlijkheden van populistisch (extreem)rechts zijn, en hoe hij de democratische instellingen in zijn eigen land kan ondermijnen. Aan de andere kant is er geen reden waarom voorvechters van democratie in de hele wereld niet hetzelfde zouden doen, en hardop zouden zeggen dat de democratie in Brazilië belangrijk is en dat de verdediging van deze waarden een zaak is die grenzen overschrijdt.

De wereld heeft een onafhankelijk Brazilië nodig met stabiele democratische instellingen, gebonden aan de waarden en beginselen van de westerse wereld, om actief bij te dragen aan de uitdagingen van de klimaatverandering alsook om weer een voorbeeld te worden in de wereldwijde strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid.